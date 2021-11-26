КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ис­то­рик куль­ту­ры, пуб­ли­цист.

Бла­го­да­ря са­мо­об­ра­зо­ва­нию при­об­рёл эн­цик­ло­пе­дические по­зна­ния, вла­дел 8 язы­ка­ми. В 1868-1873 годах воль­но­слу­ша­тель Мо­с­ков­ско­го университета. В 1875 году по­зна­ко­мил­ся с Н.Ф. Фё­до­ро­вым, ко­то­рый за­ве­щал ему свои ру­ко­пи­си, ре­дак­тор-из­да­тель (совместно с Н.П. Пе­тер­со­ном) его «Фи­ло­со­фии об­ще­го де­ла» (на­зва­ние да­но Кожевниковым).

С 1880 года в те­че­ние 14 лет жил за гра­ни­цей, изу­чал ис­то­рию куль­ту­ры и фи­ло­со­фии в круп­ней­ших кни­го­хра­ни­ли­щах Ев­ро­пы. Свою кол­лек­цию ред­ких книг (8 тысяч томов) впо­след­ст­вии за­ве­щал Ру­мян­цев­ско­му му­зею. В конце 1900-х годов сбли­зил­ся с «Круж­ком ищу­щих хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния», соз­дан­ным М.А. Но­во­сё­ло­вым, уча­ст­во­вал в из­да­нии его «Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ской биб­лио­те­ки». В 1912 году по хо­да­тай­ст­ву П.А. Фло­рен­ско­го из­бран по­чёт­ным чле­ном МДА. В из­ло­же­нии уче­ния Фё­до­ро­ва от­ме­чал не­до­оцен­ку им ро­ли Бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти в «де­ле» все­об­ще­го «вос­кре­ше­ния от­цов» (сочинение «Н.Ф. Фё­до­ров. Опыт из­ло­же­ния его уче­ния по из­дан­ным и не­из­дан­ным про­из­ве­де­ни­ям, пе­ре­пис­ке и лич­ным бе­се­дам», часть 1, 1908 год; пе­ре­из­да­но в 2004 году).

Ши­ро­кую из­вест­ность Кожевникову при­нёс труд «Буд­дизм в срав­не­нии с хри­сти­ан­ст­вом» (тома 1-2, 1916 год; не окон­чен; пе­ре­из­дан в 2002 году), где он оп­ро­вер­га­ет пред­став­ле­ния о сход­ст­ве буд­диз­ма с хри­сти­ан­ст­вом.

Сочинения:

Бес­цель­ный труд, «не­де­ла­ние» или де­ло? М., 1893;

Фи­ло­со­фия чув­ст­ва и ве­ры в ее от­но­ше­ни­ях к ли­те­ра­ту­ре и ра­цио­на­лиз­му XVIII в. и к кри­ти­че­ской фи­ло­со­фии. М., 1897. Ч. 1;

О за­да­чах рус­ской жи­во­пи­си. М., 1907;

О зна­че­нии хри­сти­ан­ско­го под­виж­ни­че­ст­ва в про­шлом и на­стоя­щем. М., 1910. Ч. 1–2;

От­но­ше­ние со­циа­лиз­ма к ре­ли­гии во­об­ще и к хри­сти­ан­ст­ву в ча­ст­но­сти. 3-е изд. М., 1912;

Со­вре­мен­ное на­уч­ное не­ве­рие, его рост, влия­ние и пе­ре­ме­на от­но­ше­ний к не­му. Сер­ги­ев По­сад, 1912;

Ре­ли­гия че­ло­ве­ко­бо­жия у Фей­ер­баха и Кон­та. Сер­ги­ев По­сад, 1913;

Пись­ма В. В. Ро­за­но­ву // Вест­ник рус­ско­го хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния. 1984. Кн. 143;

Пе­ре­пис­ка П. А. Фло­рен­ско­го и В. А. Ко­жев­ни­ко­ва (1912–1917 гг.) // Во­про­сы фи­ло­со­фии. 1991. № 6.