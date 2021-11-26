КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк культуры, публицист.
Благодаря самообразованию приобрёл энциклопедические познания, владел 8 языками. В 1868-1873 годах вольнослушатель Московского университета. В 1875 году познакомился с Н.Ф. Фёдоровым, который завещал ему свои рукописи, редактор-издатель (совместно с Н.П. Петерсоном) его «Философии общего дела» (название дано Кожевниковым).
С 1880 года в течение 14 лет жил за границей, изучал историю культуры и философии в крупнейших книгохранилищах Европы. Свою коллекцию редких книг (8 тысяч томов) впоследствии завещал Румянцевскому музею. В конце 1900-х годов сблизился с «Кружком ищущих христианского просвещения», созданным М.А. Новосёловым, участвовал в издании его «Религиозно-философской библиотеки». В 1912 году по ходатайству П.А. Флоренского избран почётным членом МДА. В изложении учения Фёдорова отмечал недооценку им роли Божественной благодати в «деле» всеобщего «воскрешения отцов» (сочинение «Н.Ф. Фёдоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам», часть 1, 1908 год; переиздано в 2004 году).
Широкую известность Кожевникову принёс труд «Буддизм в сравнении с христианством» (тома 1-2, 1916 год; не окончен; переиздан в 2002 году), где он опровергает представления о сходстве буддизма с христианством.
Сочинения:
Бесцельный труд, «неделание» или дело? М., 1893;
Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII в. и к критической философии. М., 1897. Ч. 1;
О задачах русской живописи. М., 1907;
О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем. М., 1910. Ч. 1–2;
Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности. 3-е изд. М., 1912;
Современное научное неверие, его рост, влияние и перемена отношений к нему. Сергиев Посад, 1912;
Религия человекобожия у Фейербаха и Конта. Сергиев Посад, 1913;
Письма В. В. Розанову // Вестник русского христианского движения. 1984. Кн. 143;
Переписка П. А. Флоренского и В. А. Кожевникова (1912–1917 гг.) // Вопросы философии. 1991. № 6.