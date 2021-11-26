КОЯЛОВИЧ Михаил Осипович

Историк, богослов, археограф, публицист.

Окончил Петербургскую духовную академию (1855). С 1857 преподавал в ПДА, экстраординарный (1862), ординарный (1869) профессор.

Член ряда научных обществ: Русского исторического, Российского археологического, Русского географического, Общества истории и древностей Российских .

Магистерская диссертация: «Литовская церковная уния» (СПб., 1859-61. Т. 1-2). Докторская диссертация: «История воссоединения западно-русских униатов старых времен» (СПб., 1873). Историю унии рассматривал через призму концепции борьбы православной и латинской цивилизации. Считал унию величайшим злом в русской истории, раскалывавшей части русского народа: великорусов, белорусов и малорусов. Придерживался славянофильских и панславистских взглядов. Выступал против политики насильственного обрусения.

В книге «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» (СПб., 1884) предложил собственную концепцию развития русской историографии. Открыто заявил, что исторические сочинения оценивались им с позиций «славянофильского субъективизма», который противопоставлялся другим «субъективизмам». Рассматривал историографический процесс как борьбу школ, направлений и идей, а не сумму биографий историков и библиографий их трудов.

Издал «Документы, объясняющие историю западно-русского края и его отношения к России и к Польше» (СПб., 1865), где отрицались исторические права поляков на западно-русский край.