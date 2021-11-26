КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ

КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ - великий русский историк.

Окончил Московский университет (1865). Магистерская диссертация: «Древнерусские жития святых как исторический источник» (1872). Докторская: «Боярская дума древней Руси» (1882). Преподаватель московского Александровского военного училища (1867-82). Приват-доцент (1871), профессор (1882) Московской духовной академии (1871-1911). Профессор Высших женских курсов (1872-1897). Доцент (1879), профессор (1882), декан (1887-89) историко-филологического факультета Московского университета. Член ряда научных обществ: Московского археологического, Любителей российской словесности, истории и древностей Российских (председатель – 1893-1905).

Прославился как выдающийся лектор. Разработал оригинальную концепцию русской истории, нашедшую наиболее полное воплощение в «Курсе лекций по русской истории». Придерживался позитивистской методологии . Считал, что историки должны сместить акцент с изучения политики и роли личностей на социально-политическую историю и изучение общественных явлений. Признавал значение классовых (под классом понималась социальная группа) интересов в развитии общества. Боярскую думу рассматривал как выразительницу классовых интересов боярства, а не государства в целом. Такой подход называл исторической социологией.

Подчеркивал роль географического фактора в русской истории, указывая на его большое влияние на формирование менталитета русских. Особое внимание уделял колонизации, считая ее основным содержанием развития российской государственности. Исходя из этого, предложил периодизацию, связанную с освоением территории российского государства: 1) Русь Днепровская (основой экономики и социальной жизни являлась торговля и связанные с ней городские центры); 2) Русь Верхневолжская (население мигрирует на северо-восток, где господствует княжеская власть, а основой экономики становится земледелие); 3) великорусский период (расселение по Русской равнине); 4) всероссийский период (колонизация и освоение территории Московского государства XVII в. и Российской империи, объединение всех ветвей русского народа).

Разработал безуказную теорию закрепощения крестьян, считая, что крепостное право возникло из-за задолженности крестьян помещикам, а указ только закрепил существующее положение. Специальные курсы историка были посвящены истории сословий, специальным историческим дисциплинам. Исторические исследования Ключевского отличались высокохудожественным стилем. Считается основателем школы историков.

Сочинения:

Сочинения в 8 томах. М., 1956-59;

Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968;

Неопубликованные произведения. М., 1983;

Сочинения в 9 томах. М., 1987-90;

В.О. Ключевский. Избранное. М., 2010.