КЛЫКОВ МИХАИЛ АВВАКУМОВИЧ

Ранние годы

Михаил Аввакумович родился 30 августа 1834 г. в столице Российской империи. В возрасте десяти лет начал обучаться 1-м Штурманском полуэскадроне. В 1848 г. состоялось его первое морское плавание, а уже в 1850 г. он стал участником заграничного похода.

В 1851 г. К. получил производство в кондукторы. В 1853 г. по окончании обучения произведен в прапорщики (чин Корпуса флотских штурманов) с назначением младшим штурманским офицером.

Участник Крымской войны. Находился в осажденном г. Роченсальм, затем – в г. Свеаборг, за защиту которого получил орден Св. Анны 4-й степени.

Служба на Дальнем Востоке

С 1857 г. – служба в Сибирской военной флотилии. На протяжении десяти лет К. вел метеорологические наблюдения на Дальнем Востоке, осуществлял гидрографические работы по описанию и промеру Амурского лимана, реки Амур и Японского моря.

В 1858 – 1859 гг. К. был преподавателем математических наук в Николаевском-на-Амуре городском училище. С 1861 г. – подпоручик, с 1866 г. – Корпуса флотских штурманов поручик.

Вплоть до 1867 г. К. занимался исследованием природы Татарского пролива, корректировал карты залива Петра Великого.

Во главе гидрографической части

В 1871 г. К. встал во главе гидрографической части управления портов Восточного океана; так же последовало его повышение до Корпуса флотских штурманов штабс-капитана. В 1875 г. К. предпринял гидрографическую экспедицию в залив Посьета, итогом которой стало дополнение и исправление карты, выполненной В.М. Бабкиным. Особое внимание К. уделял картографированию залива Петра Великого и Японского моря. Именно ему принадлежит подготовка первой лоции залива.

Возвращение на Балтику

С 1877 г. – капитан Корпуса флотских штурманов. В 1881 г. К. перевели на Балтику, где он начал трудиться в Главном Гидрографическом управлении. Участник работ по составлению лоций и карт морей Дальнего Востока. Именно К. разработал и практически реализовал навигационное ограждение в заливах, бухтах и проливах Петра Великого.

С 1886 г. – старший производитель работ картографической части Главного Гидрографического управления, Корпуса флотских штурманов подполковник с последующим увольнением со службы. Тем не менее, К. не оставил службу и продолжал трудиться в Главном Гидрографическом управлении как вольнонаемный. В 1907 г. отставной подполковник К. был произведен в полковники с оставлением в отставке.

13 декабря 1910 г. К. скончался в столице.

Наследие

Авторству К. принадлежат несколько серьезных трудов. В 1872 г. увидел свет его обзор залива Петра Великого. Помогал К. и в подготовке «Руководства для плавания из Кронштадта во Владивосток», 1-й части «Краткого исторического очерка гидрографии русских морей», «Лоций северо-западных частей Восточного океана» и др. Его труды были высоко оценены, за что он удостоился пяти орденов и пенсии в пятьсот рублей в год.