КИЗЕВЕТТЕР Александр Александрович

Историк, политический и общественный деятель.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1884). Магистерская диссертация: «Посадская община в России XVIII столетия» (1903). Докторская: «Городовое положение Екатерины II: Исторический комментарий» (1909). Приват-доцент (1898-1909), профессор (1909-11) МУ. В 1911 покинул МУ в знак протеста против ущемления университетских свобод . В 1917 вернулся на должность профессора МУ, где преподавал до 1920. Преподаватель Университета им. А.Л. Шанявского, Высших женских курсов, Коммерческого института. Член ЦК партии кадетов. Член-корр. РАН (1917). В 1922 выслан из Советской России. С 1923 жил в Праге. Профессор Русского юридического института и Русского педагогического института. Читал лекции в Карловом университете .

Главный вклад в науку заключается в изучении истории русского города XVIII в. В магистерской работе историк подробно изучил социальный состав городского населения, отметил основные тенденции его эволюции. Он указал на то, что, несмотря на все законодательные усилия по модернизации сословного посадского строя, за блестящим фасадом петровских и екатерининских преобразований сохранилась допетровская архаичная социальная структура. Власти, с целью взимания податей, сохранили в городе средневековую систему круговой поруки, строго регламентируя каждый шаг жителей посада. Итогом развития посадской общины XVIII века стало «разорение плательщика», поскольку власти «вытягивали…каждую свободную копейку». Впрочем, автор также указал и на постепенное смягчение крепостнического характера посадской общины.

Показал значение городовой реформы Екатерины II 1785, которая способствовала развитию местного городского самоуправления, однако полностью не освободила его от правительственной опеки. Тем не менее, общий вывод исследователя о развитии русского города XVIII в. был неутешителен: несмотря на все попытки власти превратить его в центр торговли и производства, развивающийся на принципах самоуправления, наподобие его западноевропейского аналога, этого сделать не удалось.

Сочинения:

История России XIX века. М., 1909;

Исторические очерки. М., 1912;

Исторические отклики. М., 1915; Московский университет и его традиции. Прага, 1927;

На рубеже двух столетий: Воспоминания. 1881-1914. Прага, 1929;

Исторические силуэты: Люди и события. Берлин, 1931.