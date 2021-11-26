КЁНЕ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН

КЁНЕ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН - российский ну­миз­мат, ге­раль­дист, тайный советник (1876 год).

Грамотой княгини-правительницы германского княжества Рёйс-Грейц Каролины Амалии от 24.05.1862 года возведён в баронское достоинство (в том же году Кёне разрешено пользоваться титулом в России).Окончил Берлинский университет (1840 год), в Лейп­циг­ском университе получил степень доктора филологии и философии (1842 год).

Приехав в Россию, в 1845 году поступил на службу в Эрмитаж: помощник начальника 1-го отделения и заведующий входившим в 1-е отделение Минцкабинетом (1845-1850 годы; продолжил систематизацию нумизматических находок), помощник начальника 2-го отделения (с 1850 года), советник по учёной части (с 1864 года). Редактор и автор предисловия к каталогу картинной галереи Эрмитажа (тома 1-3, 1863 год). В 1867 году издал каталог рисунков, экспонировавшихся в музее.

Один из инициаторов создания (1846 год), секретарь (1846-1853 годы) Русского археологического общества в Санкт-Петербурге, инициатор издания и редактор «Записок...» общества (тома 1-6, 1847-1852 годы). Автор работ по антично-причерноморской и европейской ну­миз­ма­ти­ке , по­ло­жил на­ча­ло изу­че­нию на­хо­док западноев­ропейских мо­нет на тер­ри­то­рии Рос­сии. Вы­дви­нул пер­вую под­роб­ную вер­сию ис­то­рии че­кан­ки и даль­ней­шей судь­бы кон­стан­ти­нов­ско­го руб­ля. Опуб­ли­ко­вал изо­бра­же­ния ря­да ме­да­лей (с опи­са­ния­ми) из со­б­ра­ния Эр­ми­та­жа, со­дей­ст­во­вал из­вест­ным ну­миз­ма­там в при­об­ре­те­нии ра­ри­те­тов.

В 1850 году по по­ру­че­нию императора Ни­ко­лая I Кёне начал масштабную геральдическую реформу, стремясь унифицировать российскую геральдическую систему в соответствии с правилами западноевропейской (главным образом немецкой) геральдики. Подготовил новый проект Го­су­дар­ст­вен­но­го гер­ба (боль­шо­го, сред­не­го и ма­ло­го) Российской им­пе­рии, который 11(23).04.1857 года был вы­со­чай­ше ут­верж­дён вме­сте с раз­ра­бо­тан­ны­ми под руководством Кёне ти­туль­ны­ми гер­ба­ми чле­нов им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии , родовым гербом императора Александра II, гербами большой, средней и малой государственных печатей и печатей присутственных мест (всего 110 видов гербов).

С 1857 года Кёне - первый управляющий Гербовым отделением Департамента герольдии Сената (с оставлением в должности по Эрмитажу). В декабре 1857 года были утверждены представленные Кёне гербы на предметах обмундирования гражданского и военного ведомств. В земельных гербах Кёне ввёл внешнюю часть герба, единую систему украшений гербовых щитов и единые принципы использования корон, венчавших городские гербовые щиты и различавшихся в зависимости от статуса города.

Поскольку введение каждого нового герба требовало высочайшего утверждения, работа растянулась на несколько десятилетий (в 1861-1878 годах по представлению Гербового отделения Департамента герольдии принят 61 герб губерний и областей, 1 герб градоначальства). Кёне возобновил составление Общего гербовника дворянских родов (11-13-я части утверждены в 1863-1885 годах). По инициативе Кёне утверждён первый Государственный флаг Российской империи (чёрно-жёлто-белый; 1858 год).

Кёне исследовал русско-прусские отношения в 1649-1763 годах («Berlin - Moscau - St.-Petersburg», 1882 год). Собрал ценную библиотеку по нумизматике, геральдике, сфрагистике, генеалогии и фалеристике (652 издания, в 1923 году они поступили в библиотеку Эрмитажа).

Сочинения:

Ис­сле­до­ва­ния об ис­то­рии и древ­но­стях го­ро­да Хер­со­ни­са Тав­ри­че­ско­го. СПб., 1848

Опи­са­ние ев­ро­пей­ских мо­нет X, XI и XII в., най­ден­ных в Рос­сии… СПб., 1852

Опи­са­ние Му­зе­ума по­кой­но­го кня­зя В. В. Ко­чу­бея… СПб., 1857. Т. 1–2.

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