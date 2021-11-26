КАТКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ
Мужское учебное заведение в Москве.
Основан в 1867 М. Н. Катковым (от его имени получил неофиц. назв.) и П. М. Леонтьевым на пожертвования С. С. Полякова, П. Г. фон Дервиза, семьи фон Мекк и др. предпринимателей. Офиц. назв. – Имп. лицей в память цесаревича Николая (до 1893 Лицей цесаревича Николая) – в честь вел. кн. Николая Александровича, скончавшегося сына имп. Александра II. Открыт в 1868. Первоначально частный, с 1872 государственный. Состоял из гимназического (8 классов) и университетского отделений. На гимназич. отделении преподавались те же предметы, что и в гимназиях, др.-греч. и лат. языки изучались более углублённо. Университетское отделение К. л. первоначально состояло из историко-филологич., физико-математич. и юридич. факультетов (их программы соответствовали университетским), с 1899 – только из юридич. ф-та. На университетское отделение принимались выпускники гимназич. отделения Лицея, а также гимназий Мин-ва нар. просвещения. Студенты К. л. до 1906 считались вольнослушателями Моск. ун-та, занимались как у его профессоров, так и у преподавателей К. л. До 1890 они проходили университетский курс за 3 года (а не за 4, как в университетах). С 1894 правом изучения университетского курса за 3 года пользовались наиболее способные воспитанники историко-филологич. и юридич. факультетов. В 1872–78 при Лицее работала Ломоносовская учительская семинария для подготовки учителей гимназий, в которую принимались «способные мальчики из народа, преимущественно из народных школ». Педагогич. система К. л. была основана на принципе индивидуального воспитания, учащимся и студентам Лицея в подготовке к занятиям помогали «тюторы» (воспитатели), в течение всего внеурочного времени за учащимися наблюдали надзиратели. Из-за высокой платы в К. л. имели возможность обучаться только дети из состоятельных семей. Большинство учащихся жили в пансионе при Лицее. В 1873/74 учебном году на гимназич. отделении обучалось 150 чел., на университетском – 9, в 1889/90 соответственно 175 и 28, в 1913/14 – 169 и 275 чел. В К. л. учились Н. С. Арсеньев, И. Э. Грабарь, С. В. Бахрушин, П. А. Бурышкин, А. Я. Головин, будущий патриарх Алексий I (Симанский). С 1896 при К. л. действовало Об-во быв. воспитанников. Лицей упразднён после Февральской революции 1917.
Среди директоров К. л. – П. М. Леонтьев (1870–75), М. Н. Катков (1879–87), В. А. Грингмут (1894–96), Л. А. Кассо (1908–10).
Автор статьи: А. Е. Иванов.