КАТКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ

Муж­ское учеб­ное за­ве­де­ние в Мо­ск­ве.

Ос­но­ван в 1867 М. Н. Кат­ко­вым (от его име­ни по­лу­чил не­офиц. назв.) и П. М. Ле­он­ть­е­вым на по­жерт­во­ва­ния С. С. По­ля­ко­ва, П. Г. фон Дер­ви­за, се­мьи фон Мекк и др. пред­при­ни­ма­те­лей. Офиц. назв. – Имп. ли­цей в па­мять це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая (до 1893 Ли­цей це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая) – в честь вел. кн. Ни­ко­лая Алек­сан­д­ро­ви­ча, скон­чав­ше­го­ся сы­на имп. Алек­сан­д­ра II . От­крыт в 1868. Пер­во­на­чаль­но ча­ст­ный, с 1872 го­су­дар­ст­вен­ный. Со­сто­ял из гим­на­зи­че­ско­го (8 клас­сов) и уни­вер­си­тет­ско­го от­де­ле­ний. На гим­на­зич. от­де­ле­нии пре­по­да­ва­лись те же пред­ме­ты, что и в гим­на­зи­ях, др.-греч. и лат. язы­ки изу­ча­лись бо­лее уг­луб­лён­но. Уни­вер­си­тет­ское от­де­ле­ние К. л. пер­во­на­чаль­но со­стоя­ло из ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич., фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. и юри­дич. фа­куль­те­тов (их про­грам­мы со­от­вет­ст­во­ва­ли уни­вер­си­тет­ским), с 1899 – толь­ко из юри­дич. ф-та. На уни­вер­си­тет­ское от­де­ле­ние при­ни­ма­лись вы­пу­ск­ни­ки гим­на­зич. от­де­ле­ния Ли­цея, а так­же гим­на­зий Мин-ва нар. про­све­ще­ния. Сту­ден­ты К. л. до 1906 счи­та­лись воль­но­слу­ша­те­ля­ми Моск. ун-та, за­ни­ма­лись как у его про­фес­со­ров, так и у пре­по­да­ва­те­лей К. л. До 1890 они про­хо­ди­ли уни­вер­си­тет­ский курс за 3 го­да (а не за 4, как в уни­вер­си­те­тах). С 1894 пра­вом изу­че­ния уни­вер­си­тет­ско­го кур­са за 3 го­да поль­зо­ва­лись наи­бо­лее спо­соб­ные вос­пи­тан­ни­ки ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. и юри­дич. фа­куль­те­тов. В 1872–78 при Ли­цее ра­бо­та­ла Ло­мо­но­сов­ская учи­тель­ская се­ми­на­рия для под­го­тов­ки учи­те­лей гим­на­зий, в ко­то­рую при­ни­ма­лись «спо­соб­ные маль­чи­ки из на­ро­да, пре­иму­ще­ст­вен­но из на­род­ных школ». Пе­да­го­гич. сис­те­ма К. л. бы­ла ос­но­ва­на на прин­ци­пе ин­ди­ви­ду­аль­но­го вос­пи­та­ния, уча­щим­ся и сту­ден­там Ли­цея в под­го­тов­ке к за­ня­ти­ям по­мо­га­ли «тю­то­ры» (вос­пи­та­те­ли), в те­че­ние все­го вне­уроч­но­го вре­ме­ни за уча­щи­ми­ся на­блю­да­ли над­зи­ра­те­ли. Из-за вы­со­кой пла­ты в К. л. име­ли воз­мож­ность обу­чать­ся толь­ко де­ти из со­стоя­тель­ных се­мей. Боль­шин­ст­во уча­щих­ся жи­ли в пан­сио­не при Ли­цее. В 1873/74 учеб­ном го­ду на гим­на­зич. от­де­ле­нии обу­ча­лось 150 чел., на уни­вер­си­тет­ском – 9, в 1889/90 со­ответ­ст­вен­но 175 и 28, в 1913/14 – 169 и 275 чел. В К. л. учи­лись Н. С. Ар­сень­ев, И. Э. Гра­барь, С. В. Бах­ру­шин, П. А. Бу­рыш­кин, А. Я. Го­ло­вин, бу­ду­щий пат­ри­арх Алек­сий I (Си­ман­ский). С 1896 при К. л. дей­ст­во­ва­ло Об-во быв. вос­пи­тан­ни­ков. Ли­цей уп­разд­нён по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 .

Сре­ди ди­рек­то­ров К. л. – П. М. Ле­он­ть­ев (1870–75), М. Н. Кат­ков (1879–87), В. А. Грин­гмут (1894–96), Л. А. Кас­со (1908–10).

Автор статьи: А. Е. Ива­нов.

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