КАТАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

КАТАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский пра­во­слав­ный бо­го­слов, пат­ро­лог, ли­тур­гист, цер­ков­ный пуб­ли­цист.

Ро­дил­ся в се­мье диа­ко­на, окон­чил Ни­же­го­род­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1852-1858 годы). В 1863 году окон­чил (вто­рым по спи­ску) Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (СПбДА), по прось­бе митрополита Мо­с­ков­ско­го Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва) на­прав­лен в Мо­с­ков­скую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА) для пре­по­да­ва­ния цер­ков­ной сло­вес­но­сти и ар­хео­ло­гии (ли­тур­ги­ки). Ис­пы­тал зна­читительное влия­ние рек­то­ра МДА протоирея А.В. Гор­ско­го. В 1867 году вер­нул­ся в СПбДА, где пре­по­да­вал дог­ма­тическое бо­го­сло­вие: с 1869 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, с 1877 года ор­ди­нар­ный профессор. В 1896 году вы­шел в от­став­ку, из­бран почетным членом СПбДА, Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1897 год) и МДА (1904 год).

Основной вклад Катанского в нау­ку свя­зан с раз­ра­бо­тан­ным им ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическим ме­то­дом в бо­го­сло­вии (док­тор­ская диссертация «Дог­ма­ти­че­ское уче­ние о се­ми цер­ков­ных та­ин­ст­вах в тво­ре­ни­ях древ­ней­ших от­цов и пи­са­те­лей Це­рк­ви до Ори­ге­на вклю­чи­тель­но», 1877 год). В дог­ма­те он раз­ли­чал не­из­ме­няе­мую сущ­ность («от­к­ро­вен­ную ис­ти­ну») и «фор­му», или «внеш­нюю схе­му», под­ле­жа­щую рос­ту и уточ­не­нию вме­сте с вы­ра­бот­кой бо­лее со­вер­шен­но­го бо­го­слов­ско­го язы­ка и тер­ми­но­ло­гии. Катанский - ав­тор пер­вых в русской ли­тур­ги­ке обоб­щаю­щих очер­ков ис­то­рии пра­во­слав­ной и западной ли­тур­гий. Ему при­над­ле­жит план сборников «Со­б­ра­ние древ­них ли­тур­гий вос­точ­ных и за­пад­ных в пе­ре­во­де на рус­ский язык» в 5 то­мах (1874-1878 годы; пе­ре­из­дан в 2007 году). Один из ос­но­ва­те­лей (в 1881-1885 годах ре­дак­тор) журнала «Цер­ков­ный вест­ник», для ко­то­ро­го пи­сал пе­ре­до­вые ста­тьи по те­ку­щим во­про­сам цер­ков­ной жиз­ни. Вый­дя в от­став­ку, Катанский соз­дал вто­рую круп­ную ра­бо­ту - «Уче­ние о бла­го­да­ти Бо­жи­ей в тво­ре­ниях древ­них свя­тых от­цов и учи­те­лей церк­ви до блаженного Ав­гу­сти­на. Ис­то­ри­ко-дог­ма­ти­че­ское ис­сле­до­ва­ние» (1902 год; удо­стое­на пол­ной пре­мии митрополита Ма­ка­рия). В кон­це жиз­ни опуб­ли­ко­вал «Вос­по­ми­на­ния ста­ро­го про­фес­со­ра» (выпуски 1-2, 1918 год), со­дер­жа­щие на­блю­де­ния из цер­ков­ной и свет­ской жиз­ни 2-й половины XIX века (в т. ч. опи­са­ние по­хо­рон Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва, од­но­класс­ни­ка Катанского по ду­хов­ной се­ми­на­рии). Умер от го­ло­да во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов.

Сочинения:

Ис­то­рия по­пы­ток к со­еди­не­нию церк­вей гре­че­ской и ла­тин­ской в пер­вые че­ты­ре ве­ка по их раз­де­ле­нии. СПб., 1868 год;

Очерк ис­то­рии ли­тур­гии на­шей Пра­во­слав­ной Церк­ви. СПб., 1868-1870 годы. Вып. 1-2;

Уче­ние святых От­цев Церк­ви трех пер­вых ве­ков о та­ин­ст­вах. СПб., 1879 год.