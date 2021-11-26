КАПТЕРЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

КАПТЕРЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ - российский пе­да­гог и пси­хо­лог.

Брат Н.Ф. Кап­те­ре­ва. По­сле окон­ча­ния (1872 год) Московской ду­хов­ной ака­де­мии со­вме­щал пре­по­да­ва­тель­скую ра­бо­ту в учеб­ных за­ве­де­ни­ях Санкт-Пе­тер­бур­га (в том числе в 1885-1917 годы по Ве­дом­ст­ву уч­ре­ж­де­ний императрийцы Ма­рии, профессор с 1912 года) с об­щественой дея­тель­но­стью в Пе­да­го­гическом му­зее во­ен­о-учеб­ных за­ве­де­ний, в Пе­тербургском пе­да­го­гическом обществе, Фре­бе­лев­ском обществе, Пе­тербургском комитете гра­мот­но­сти. В пе­тербургский пе­ри­од (1872-1918 годы) раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы до­шко­ль­ной пе­да­го­ги­ки и се­мей­но­го вос­пи­та­ния, ди­дак­ти­ки, ис­то­рии русской пе­да­го­ги­ки, пе­да­го­ги­че­ской пси­хо­ло­гии. Обо­сно­вал роль до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний в фор­ми­ро­ва­нии лич­но­сти гра­ж­дани­на, сфор­му­ли­ро­вал главные прин­ци­пы взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду дет­ским са­дом и семь­ёй, раз­ра­бо­тал ос­но­вы се­мей­но­го вос­пи­та­ния. Под ре­дак­ци­ей Каптерева из­да­на «Эн­цик­ло­пе­дия се­мей­но­го вос­пи­та­ния и обу­че­ния» (1898-1910 годы, 59 вы­пус­ков; ав­тор 10 вы­пус­ков). Каптерев раз­ра­ба­ты­вал так­же про­бле­мы тео­рии об­ще­го об­ра­зо­ва­ния, оп­ре­де­лил сущ­ность и со­дер­жа­ние об­ра­зо­вательного про­цес­са, фор­мы и ме­то­ды обу­че­ния. Об­щим ос­но­ва­ни­ем пе­да­го­ги­ки счи­тал ан­тро­по­ло­гию (пре­ж­де все­го фи­зио­ло­гию и пси­хо­ло­гию). Обос­но­вал не­об­хо­ди­мость ва­риа­тив­но­сти об­ще­об­ра­зо­вательных школ, диф­фе­рен­циа­ции учеб­ных кур­сов и всей струк­ту­ры учеб­но­го про­цес­са, а так­же це­ле­со­об­раз­ность де­ле­ния школ на клас­сы, ис­хо­дя из по­ло­же­ния о су­ще­ст­во­ва­нии различных «ти­пов ума» (про­дук­тив­ный, не­про­дук­тив­ный, сме­шан­ный) и, со­от­вет­ст­вен­но, жиз­нен­ных при­зва­ний юно­ше­ст­ва. Вы­дви­нул идею ав­то­ном­но­сти пе­да­го­гического про­цес­са, сво­бод­но­го от дав­ле­ния го­су­дар­ст­ва и Церк­ви. С этих по­зи­ций раз­ра­бо­тал во­про­сы тео­рии пе­да­го­гического про­цес­са.

Ис­сле­до­вал так­же ис­то­рию народного об­разо­ва­ния в Рос­сии по­сле от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва (1861 год) , оха­рак­те­ри­зо­вал об­щие пе­рио­ды раз­ви­тия русской шко­лы и пе­да­го­ги­ки за вре­мя су­ще­ст­во­ва­ния Российского государства, про­ана­ли­зи­ро­вал ис­точ­ни­ки дви­же­ния тео­рии и прак­ти­ки школь­но­го вос­пи­та­ния и всей сис­те­мы народного об­ра­зо­ва­ния. С 1921 года профессор Во­ро­неж­ско­го университа. В ря­де ста­тей, опуб­ли­ко­ван­ных в журнале «Пе­да­го­ги­че­ская мысль» (1918-1922 годы), из­ло­жил про­грам­му об­нов­ле­ния об­ще­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии.

Сочинения:

Пе­да­го­ги­че­ский про­цесс. СПб., 1905;

Ос­нов­ные на­ча­ла се­мей­но­го обу­че­ния (Ди­дак­ти­ка се­мьи). 2-е изд. СПб., 1912;

Со­вре­мен­ные за­да­чи на­род­но­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии. М., 1913;

За­да­чи и ос­но­вы се­мей­но­го вос­пи­та­ния. 2-е изд. СПб., 1913;

Пе­да­го­ги­че­ская пси­хо­ло­гия. 3-е изд. СПб., 1914;

Ис­то­рия рус­ской пе­да­го­гии. 2-е изд. П., 1915;

Ди­дак­ти­ческие очер­ки. Тео­рия об­ра­зо­ва­ния. 2-е изд. П., 1915;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские соч. М., 1982;

Ан­то­ло­гия пе­да­го­ги­че­ской мыс­ли Рос­сии вто­рой по­ло­ви­ны XIX – на­ча­ла XX в. М., 1990. С. 214–243 (библ.).