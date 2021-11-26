ИНОСТРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНОСТРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский геолог, естествоиспытатель, археолог, член - корреспондент Петербургской Академии наук (1901 год; с 1917 года - РАН), действительный статский советник.
Окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1867 год), стажировался в европейских странах (1871-1872 годы). С 1868 преподавал в Санкт-Петербургском университете (профессор экстраординарный с 1873 года, ординарный с 1880 года), где создал Геологический кабинет (музей) и первую в России кафедру геологии. Читал лекции на Бестужевских курсах, в Технологическом институте, академиях: Военно-медицинской, Николаевской инженерной, Генерального штаба. Учёный секретарь (1869 год), председатель отделения геологии и минералогии (1877 год), президент (1900 год) Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей; организатор (1888 год) и председатель Русского антропологического общества при Санкт - Петербургском университете; заведующий геологической частью Кабинета Его Императорского Величества (с 1894 года).
Изучал геологическое строение и природные ресурсы Северной России, Алтая, Кавказа, проблемы снабжения Санкт-Петербурга питьевой водой, способы борьбы с наводнениями, неолитические стоянки на южном берегу Ладожского озера (впервые в практике археологических исследований в России они были открыты в результате регулярного наблюдения на строительстве обводных каналов). Одним из первых в России (1867 год) применил поляризационный микроскоп для исследования горных пород. Предложил модель формирования фаций осадочных пород как следствия колебания движений земной коры. Разработал принципы создания Международной стратиграфической шкалы и унификации геологической терминологии (1881 год). Пионер комплексного применения естественно - научных методов при изучении археологических материалов. Автор многих трудов по геологии (в том числе одного из первых учебников), петрографии, палеонтологии, гидрогеологии, археологии. Основоположник геологической школы Санкт-Петербургского университета. Именем Иностранцева названы залив на острове Новая Земля, ряд ископаемых организмов.
Уненики
Среди его учеников - Н.И. Андрусов, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, А.А. Полканов, П.А. Земятчинский, С.А. Яковлев, В.В. Докучаев, Н.И. Каракаш, В.О. Ковалевский, Б.К. Поленов.
Сочинения:
Геологические исследования на севере России в 1869 и 1870 гг. СПб., 1872;
Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. СПб., 1882;
Через Главный Кавказский хребет. СПб., 1896;
Геология: Общий курс лекций. 4-е изд. СПб., 1905-1912. Т. 1-2.
Иллюстрация:
Портрет А.А. Иностранцева. Архив БРЭ.