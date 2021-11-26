ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - великий князь Твер­ской.

Из ди­на­стии твер­ских Рю­ри­ко­ви­чей, 3-й сын великого князя твер­ско­го Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча. Пер­вое упо­ми­на­ние об Иване Михайловиче от­но­сит­ся к 1371 году, ко­гда он ещё ре­бён­ком был от­прав­лен от­цом в Зо­ло­тую Ор­ду про­сить под­держ­ки в его борь­бе про­тив великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча и про­был там бо­лее го­да. Осе­нью 1372 года по­слы Дмит­рия Ива­но­ви­ча вы­ку­пи­ли его за 10 тыс. рублей у Ма­мая и в но­яб­ре при­везли в Мо­ск­ву, где по­мес­ти­ли под стра­жу. Иван Михайлович был от­пу­щен в Тверь по­сле за­клю­че­ния 16.01.1374 года мир­но­го до­го­во­ра ме­ж­ду великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем и великим князем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем. В 1375 году же­нил­ся на Ма­рии, до­че­ри ли­товского князя Кей­сту­та .

В 1396 году вме­сте с же­ной и деть­ми ез­дил к бра­ту сво­ей же­ны - великому князю ли­тов­ско­му Ви­тов­ту, ко­то­рый ста­но­вил­ся мо­гу­ще­ст­вен­ным пра­ви­те­лем Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В 1399 году уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии мо­с­ков­ско-твер­ско­го до­го­во­ра, на дол­гие го­ды ста­би­ли­зи­ро­вав­ше­го мо­с­ков­ско-твер­ские от­но­ше­ния. По­сле смер­ти от­ца по­лу­чил твер­ской ве­ли­ко­кня­же­ский стол и зна­чительные вла­де­ния: Тверь, Но­вый Го­ро­док, Рже­ву, Зуб­цов, Ра­ди­лов, Во­брынь, Опо­ки и Вер­тя­зин. Удел Ивана Михайловича пре­вы­шал уде­лы всех ос­таль­ных кня­зей твер­ско­го кня­же­ско­го до­ма, вме­сте взя­тые, к то­му же че­рез не­го про­хо­ди­ли важ­ней­шие су­хо­пут­ные и реч­ные пу­ти, со­еди­няв­шие ли­товские и нов­го­род­ские зем­ли с Московским, Вла­ди­мир­ским, Ни­же­го­род­ским, Ря­зан­ским великими кня­же­ст­ва­ми. Иван Михайлович под­кре­пил своё по­ло­же­ние великого кня­зя твер­ско­го, по­лу­чив в 1400 году яр­лык на твер­ское кня­же­ние от ор­дын­ско­го ха­на Ша­ди­бе­ка.

Сра­зу по­сле за­ня­тия твер­ско­го ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла Иван Михайлович на­чал борь­бу с бли­жай­ши­ми род­ст­вен­ни­ка­ми - удель­ны­ми князь­я­ми , стре­мясь ли­шить их под­держ­ки бо­яр, ко­то­рых ос­во­бо­дил от кре­сто­це­ло­ва­ния сво­им брать­ям. В 1400 году от­нял часть Ка­ши­на у сво­его бра­та Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча, в 1405 году по­вёл на­сту­п­ле­ние на холм­ско­го князя Юрия Все­во­ло­до­ви­ча, в 1408 году - на сов­ла­дель­ца Ка­ши­на, сво­его пле­мян­ни­ка Ива­на Бо­ри­со­ви­ча. В 1407 и 1412 годах ез­дил в Ор­ду к ха­нам Пу­ла­ду и Ке­рим-Бер­ди, под­твер­ждая свои вла­дельческие пра­ва и до­би­ва­ясь от них под­держ­ки в борь­бе со свои­ми род­ст­вен­ни­ка­ми. Удель­ные твер­ские кня­зья спа­са­лись бег­ст­вом в Мо­ск­ву. В 1410 году при­ми­рил­ся с Ива­ном Бо­ри­со­ви­чем и Юри­ем Все­во­ло­до­ви­чем, а к середине 1410-х годов - и с Ва­си­ли­ем Ми­хай­ло­ви­чем.

Свя­зан­ный до­го­во­ром 1399 года с Мо­сков­ским великим княжеством, Иван Михайлович ба­лан­си­ро­вал ме­ж­ду ним, ВКЛ и Ор­дой, ста­ра­ясь со­дей­ст­во­вать им в ма­лом, но при этом из­бе­гал уча­стия в каких-либо мас­штаб­ных во­енных дей­ст­ви­ях. Вы­сту­пив в 1406 году на сто­ро­не московского кня­зя в московско-ли­товском про­ти­во­стоя­нии на реке Пла­ва, он от­ка­зал­ся по­мочь Ва­си­лию I Дмит­рие­ви­чу в 1408 году, ко­гда на русские зем­ли вторг­лись круп­ные си­лы великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та. От­ка­зал в по­мо­щи мо­ск­ви­чам во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408 года. В то же вре­мя, ко­гда Еди­гей по­тре­бо­вал дос­та­вить твер­скую ар­тил­ле­рию к сте­нам оса­ж­дён­но­го Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, Иван Михайлович со­брал пуш­ки и вы­сту­пил в по­ход, но дви­гал­ся чрез­вы­чай­но мед­лен­но, а у Кли­на во­об­ще по­вер­нул об­рат­но. В от­вет та­та­ры ог­ра­би­ли Клин, за­то Иван Михайлович со­хра­нил мир­ные от­но­ше­ния с Московским великим кня­же­ст­вом.

В ито­ге, не­смот­ря на уси­ле­ние сво­их бли­жай­ших со­се­дей - Московского великого княжества и ВКЛ, а так­же внутренних про­ти­во­ре­чия, Ивану Михайловичу уда­лось ук­ре­пить ве­ли­ко­кня­же­скую власть в са­мом Твер­ском великом кня­же­ст­ве.