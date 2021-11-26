ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - великий князь Тверской.
Из династии тверских Рюриковичей, 3-й сын великого князя тверского Михаила Александровича. Первое упоминание об Иване Михайловиче относится к 1371 году, когда он ещё ребёнком был отправлен отцом в Золотую Орду просить поддержки в его борьбе против великого князя владимирского Дмитрия Ивановича и пробыл там более года. Осенью 1372 года послы Дмитрия Ивановича выкупили его за 10 тыс. рублей у Мамая и в ноябре привезли в Москву, где поместили под стражу. Иван Михайлович был отпущен в Тверь после заключения 16.01.1374 года мирного договора между великим князем тверским Михаилом Александровичем и великим князем владимирским Дмитрием Ивановичем. В 1375 году женился на Марии, дочери литовского князя Кейстута.
В 1396 году вместе с женой и детьми ездил к брату своей жены - великому князю литовскому Витовту, который становился могущественным правителем Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1399 году участвовал в заключении московско-тверского договора, на долгие годы стабилизировавшего московско-тверские отношения. После смерти отца получил тверской великокняжеский стол и значительные владения: Тверь, Новый Городок, Ржеву, Зубцов, Радилов, Вобрынь, Опоки и Вертязин. Удел Ивана Михайловича превышал уделы всех остальных князей тверского княжеского дома, вместе взятые, к тому же через него проходили важнейшие сухопутные и речные пути, соединявшие литовские и новгородские земли с Московским, Владимирским, Нижегородским, Рязанским великими княжествами. Иван Михайлович подкрепил своё положение великого князя тверского, получив в 1400 году ярлык на тверское княжение от ордынского хана Шадибека.
Сразу после занятия тверского великокняжеского стола Иван Михайлович начал борьбу с ближайшими родственниками - удельными князьями, стремясь лишить их поддержки бояр, которых освободил от крестоцелования своим братьям. В 1400 году отнял часть Кашина у своего брата Василия Михайловича, в 1405 году повёл наступление на холмского князя Юрия Всеволодовича, в 1408 году - на совладельца Кашина, своего племянника Ивана Борисовича. В 1407 и 1412 годах ездил в Орду к ханам Пуладу и Керим-Берди, подтверждая свои владельческие права и добиваясь от них поддержки в борьбе со своими родственниками. Удельные тверские князья спасались бегством в Москву. В 1410 году примирился с Иваном Борисовичем и Юрием Всеволодовичем, а к середине 1410-х годов - и с Василием Михайловичем.
Связанный договором 1399 года с Московским великим княжеством, Иван Михайлович балансировал между ним, ВКЛ и Ордой, стараясь содействовать им в малом, но при этом избегал участия в каких-либо масштабных военных действиях. Выступив в 1406 году на стороне московского князя в московско-литовском противостоянии на реке Плава, он отказался помочь Василию I Дмитриевичу в 1408 году, когда на русские земли вторглись крупные силы великого князя литовского Витовта. Отказал в помощи москвичам во время Едигея набега 1408 года. В то же время, когда Едигей потребовал доставить тверскую артиллерию к стенам осаждённого Московского Кремля, Иван Михайлович собрал пушки и выступил в поход, но двигался чрезвычайно медленно, а у Клина вообще повернул обратно. В ответ татары ограбили Клин, зато Иван Михайлович сохранил мирные отношения с Московским великим княжеством.
В итоге, несмотря на усиление своих ближайших соседей - Московского великого княжества и ВКЛ, а также внутренних противоречия, Ивану Михайловичу удалось укрепить великокняжескую власть в самом Тверском великом княжестве.