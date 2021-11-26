ГОРСКИЙ-ПЛАТОНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

ГОРСКИЙ-ПЛАТОНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ - русский православный гебраист и библеист.

Сын диа­ко­на . Окончил Вифанскую духовную семинарию (1854 год); Московскую духовную академию (МДА, 1858 год) со степенью магистра богословия. Оставлен при МДА, преподавал на кафедре еврейского языка и биб­лей­ской археологии (профессор с 1883 года). В 1878-1886 годах инспектор МДА; редактор академических журналов «Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе» (1884-1891 годы) и «Богословский вестник» (январь 1892 - апрель 1893 годов). В 1895 году оставил академическую службу; почётный член МДА (1899год). Горский-Платонов участвовал в подготовке и редакции русских переводов святоотечественных творений (издания МДА); составил еврейский лексикон (1871-1872 годы), который остался неизданным. После выхода в свет синодального перевода Библии защищал его замысел и исполнение от резкой критики святителя Феофана Затворника, признававшего законным лишь славянский перевод. Синодальная Библия, по мнению Горского-Платонова, «представляла Слово Божие подлиннейшее», доводы его опирались на филологический и исторический анализы. В последние годы жизни Горский-Платонов возглавил Сергиево-Посадскую думу. Работал над проектами общегосударственного значения (по вопросам всероссийского взаимного страхования, организации финансового контроля и др.).

Сочинения:

О не­до­уме­ни­ях, вы­зы­вае­мых рус­ским пе­ре­во­дом свя­щен­ных книг Вет­хо­го За­ве­та // Пра­во­слав­ное обо­зре­ние. 1877. № 1, 2, 4;

На­род­ная биб­лия во вре­ме­на Хри­ста Спа­си­те­ля // При­бав­ле­ния к Тво­ре­ни­ям свя­тых от­цов в рус­ском пе­ре­во­де. 1880. Ч. 26;

Ан­ту­ка. Очерк из бы­та ду­хо­вен­ст­ва. Сер­ги­евский По­сад, 1894.