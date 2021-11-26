ГОРСКИЕ ШКОЛЫ

ГОРСКИЕ ШКОЛЫ, созданы на Северном Кавказе по уставу Министерства народного просвещения в 1859 году.

Преподавание велось на русском языке. Преимущественным правом поступления пользовались дети зажиточной горской знати, для которых при школах открывались пансионы. Горские школы были двух типов: начальные и окружные. В начальной школе изучались русский язык, арифметика, основы географии, Коран - для му­суль­ман и Закон Божий - для пра­во­слав­ных . В программу окружных горских школ входили также русская грамматика, начальная алгебра и геометрия, всеобщая и русская история, география, рисование. Окончившие начальную горскую школу могли поступать без экзаменов во 2-й класс гимназии, окружную - в 4-й класс. Первые начальные горские школы открыты в Грозном, станице Усть-Лабинской (ныне Усть-Лабинск), Сухум-Кале (ныне Сухуми), окружные - во Владикавказе, Нальчике и др. При горских школах в Нальчике существовало (1875-1878 годы) педагогическое отделение (готовило учителей аульных школ). Владикавказская горская школа в 1868 году была реорганизована в реальную прогимназию с пансионом. На базе Нальчикской горской школы в 1909 году открылось Кабардинское реальное училище. После 1917 года горские школы преобразованы в обычные школы.

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