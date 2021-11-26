ГАМБАРОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
ГАМБАРОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский юрист.
Из дворян. Окончил юридический факультет Московского университета (1870 год). Преподавал гражданское право в Новороссийском (1880-1884 годы) и Московском (1884-1899 годы, профессор с 1884 года) университетах, Санкт-Петербургском (Петроградском) (1906-1917 годы) и Тифлисском (1921-1925 годы) политехнических институтах. Один из основателей Русской высшей школы общественных наук в Париже (1900-1906 годы). Основоположник социологической школы гражданского права в России. Развивая идеи Р. фон Иеринга, Гамбаров рассматривал право как «общественный» интерес применительно к человеческим отношениям, поставленный под защиту принудительной власти государства.
Основой научного правоведения считал сравнительно-исторический метод изучения юридических понятий и доктрин. В своём «Курсе гражданского права» (т. 1, 1911 год) излагал не особенности русского законодательства, а «общее» гражданское право как результат развития его отдельных институтов и доктрин у всех народов, находящихся в сходных условиях развития. Такой подход позволял юристу разбираться в любом национальном законодательстве и разрешать вопросы, относящиеся к ве́дению науки или к компетенции судьи.
Сочинения:
Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного отношения и не по предписанию закона. М., 1879-1880 годы. Вып. 1–2;
Право в его основных моментах // Сборник по общественно-юридическим наукам. СПб., 1899 год. Вып. 1;
Право собственности // Сборник русской высшей школы общественных наук. СПб., 1903 год;
Свобода и ее гарантии. СПб., 1910 год.
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