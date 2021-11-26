ЕФИМЕНКО ПЁТР САВВИЧ
ЕФИМЕНКО ПЁТР САВВИЧ - российский этнограф, фольклорист, статистик.
Из семьи обер-офицера. Муж А.Я. Ефименко (с 1870 года), отец П.П. Ефименко. Учился в Харьковском университете, один из основателей (1856) Харьковско-Киевского тайного общества; в 1858 году исключён, перешёл в Московский, затем в Киевский университет. В 1859 году путешествовал по южным губерниям России, собирал этнографический материал и фольклор. С 1860 года в ссылке в Перми, где основал тайное общество, участвовал в создании Общества грамотности и воскресных школ. В 1861 году переведён в село Онега, затем в село Холмогоры Архангельской губернии, активно участвовал в работе губернского статистического комитета, собирал материалы по этнографии, фольклору и обычному праву поморов, разработал программы археологического и этнографического исследования Русского Севера. В ссылке до 1870 года. В 1873 году в Воронеже, с 1874 года в Самаре, затем в Чернигове, с 1879 года в Харькове, служил в статистическом отделе губернской земской управы, секретарь губернского статистического комитета (1883-1888), составил программу для изучения поземельной общины и обычного права, повлиявшую на развитие земской статистики Южной России. Подчёркивал значение комплексных исследований крестьянского землевладения и культуры. Его «Сборник малороссийских заклинаний» - одно из лучших собраний украинского фольклора.
Сочинения:
Заволоцкая чудь. Архангельск, 1869;
Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии. Архангельск, 1869;
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. М., 1877–1878. Ч. 1–2;
Сборник малороссийских заклинаний. М., 1874.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.