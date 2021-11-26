ЕФИМЕНКО ПЁТР САВВИЧ

ЕФИМЕНКО ПЁТР САВВИЧ - российский этнограф, фольклорист , статистик.

Из се­мьи обер-офи­це­ра. Муж А.Я. Ефи­мен­ко (с 1870 года), отец П.П. Ефи­мен­ко . Учил­ся в Харь­ков­ском университете, один из ос­но­ва­те­лей (1856) Харь­ков­ско-Ки­ев­ско­го тай­но­го общества; в 1858 году ис­клю­чён, пе­ре­шёл в Московский, за­тем в Ки­ев­ский университет. В 1859 году пу­те­ше­ст­во­вал по южным гу­бер­ни­ям Рос­сии, со­би­рал эт­но­гра­фический ма­те­ри­ал и фольк­лор. С 1860 года в ссыл­ке в Пер­ми, где ос­но­вал тай­ное общество, уча­ст­во­вал в соз­да­нии Общества гра­мот­но­сти и вос­крес­ных школ. В 1861 году пе­ре­ве­дён в село Оне­га, за­тем в село Хол­мо­го­ры Ар­хан­гель­ской губернии, ак­тив­но уча­ст­во­вал в ра­бо­те гу­берн­ско­го ста­ти­стического комитета, со­би­рал ма­те­риа­лы по эт­но­гра­фии, фольк­ло­ру и обыч­но­му пра­ву по­мо­ров, раз­ра­бо­тал про­грам­мы ар­хео­ло­гического и эт­но­гра­фического ис­сле­до­ва­ния Русского Се­ве­ра. В ссыл­ке до 1870 года. В 1873 году в Во­ро­не­же, с 1874 года в Са­ма­ре, за­тем в Чер­ни­го­ве, с 1879 года в Харь­ко­ве, слу­жил в ста­ти­стическом от­де­ле гу­берн­ской зем­ской упра­вы, сек­ре­тарь гу­берн­ско­го ста­ти­стического комитета (1883-1888), со­ста­вил про­грам­му для изу­че­ния по­зе­мель­ной об­щи­ны и обыч­но­го пра­ва, по­вли­яв­шую на раз­ви­тие зем­ской ста­ти­сти­ки Южной Рос­сии. Под­чёр­ки­вал зна­че­ние комп­лекс­ных ис­сле­до­ва­ний кресть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния и куль­ту­ры. Его «Сбор­ник ма­ло­рос­сий­ских за­кли­на­ний» - од­но из луч­ших со­бра­ний украинского фольк­ло­ра .

Сочинения:

За­во­лоц­кая чудь. Ар­хан­гельск, 1869;

Сбор­ник на­род­ных юри­ди­че­ских обы­ча­ев Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии. Ар­хан­гельск, 1869;

Ма­те­риа­лы по эт­но­гра­фии рус­ско­го на­се­ле­ния Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии. М., 1877–1878. Ч. 1–2;

Сбор­ник ма­ло­рос­сий­ских за­кли­на­ний. М., 1874.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.