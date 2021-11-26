ДОСТОЕВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ДОСТОЕВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель, издатель.

Брат Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. Учил­ся в ча­ст­ных пан­сио­нах ; слу­жил при Санкт-Пе­тербургской и Ре­вель­ской инженерной ко­ман­дах (1838-1841 годы); с 1848 года в от­став­ке. Ин­те­ре­со­вал­ся уче­ни­ем французских со­циа­ли­стов, был бли­зок к круж­ку М. В. Пет­ра­шев­ско­го .

Ав­тор по­вес­тей в рус­ле тра­ди­ций на­ту­раль­ной шко­лы: «Доч­ка», «Гос­по­дин Све­тёл­кин», «Во­ро­бей» (все 1848 год), «Два ста­рич­ка» (1849 год), «Брат и се­ст­ра» (1852 год) и другие, в ко­то­рых под­роб­ные опи­са­ния бы­та и био­гра­фий ге­ро­ев - «ма­лень­ких лю­дей», пре­имущественно пе­тербургских чи­нов­ни­ков низ­ше­го и сред­не­го клас­са, обу­слов­ле­ны стрем­ле­ни­ем рас­крыть мо­ти­ви­ро­ван­ность их ха­рак­те­ров и по­ступ­ков ус­ло­вия­ми сре­ды. Из­да­вал (при бли­жай­шем уча­стии Ф. М. Дос­то­ев­ско­го) еже­ме­сяч­ные литературно-по­ли­тические жур­на­лы «Вре­мя» (1861-1863 годы) и «Эпо­ха» (1864-1865 годы), вы­сту­пав­шие с по­зи­ций поч­вен­ни­че­ст­ва . Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ко­ме­дия «Стар­шая и мень­шая» (1851 год), литературно-кри­тические ста­тьи. Пе­ре­во­дчик И. В. Гё­те («Рей­не­ке-лис»), Ф. Шил­ле­ра («Дон Кар­лос»).

Сочинения:

Собрание сочинений. П., 1915. Т. 1–2.