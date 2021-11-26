ДОБРОКЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ДОБРОКЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский историк Церкви, представитель церковно-исторической школы Московской духовной академии.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (1880 год), уче­ник Е. Е. Го­лу­бин­ско­го и А. П. Ле­бе­де­ва. Пре­по­да­ва­тель Пен­зен­ской (1880-1881 годы), Ря­зан­ской (1881-1892 годы) и Мо­с­ков­ской (1892-1899 годы) ду­хов­ных се­ми­на­рий; при­ват-до­цент Московского университета (1892-1899). Профессор (1899-1920 годы) и рек­тор Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1915-1919 годы). В апреле 1919 года уво­лен из университета как пре­по­да­ва­тель «кле­ри­каль­но­го» пред­ме­та. В те­че­ние ию­ля 1919 года на­хо­дил­ся под аре­стом в Чрезвычайной комиссии. В 1920 году эмиг­ри­ро­вал в Бел­град. Профессор Бел­град­ско­го университета (1920-1937).

Цен­траль­ная те­ма ис­сле­до­ва­ний Доброклонского - взаи­мо­от­но­ше­ния Церк­ви и государства и за­щи­та цер­ков­ной сво­бо­ды. Док­тор­ская диссертация «Преп. Фео­дор, ис­по­вед­ник и игу­мен сту­дий­ский» (часть 1-2, 1913-1914 годы) – мо­ну­мен­таль­ный труд, по­свя­щён­ный ис­то­рии ви­зантийской Церк­ви эпо­хи ико­но­бор­че­ст­ва .

Сочинение Доброклонского «Ру­ко­во­дство по ис­то­рии Рус­ской церк­ви» (выпуск 1-4, 1884-1893 годы; 2-е издание., 1999 год) бы­ло ре­ко­мен­до­ва­но для ду­хов­ных се­ми­на­рий и удо­стое­но пре­мии митрополита Ма­ка­рия (Бул­га­ко­ва). Ис­сле­до­ва­ние «Со­лот­чин­ский мо­на­стырь, его слу­ги и кре­сть­я­не в XVII века» (1888 год) вне­сло важ­ный вклад в изу­че­ние русской эко­но­мич. ис­то­рии. Не­опуб­ли­ко­ван­ны­ми ос­та­лись две боль­шие ра­бо­ты, на­писан­ные Доброклонского в Бел­гра­де (Ар­хив Сер­бии. Фонд Бел­град­ско­го университета. № 432): «Курс лек­ций по об­щей ис­то­рии Церк­ви» (на сербском языке, в 1933 году ли­то­гра­фи­ро­ван сту­ден­та­ми) и «Хри­сти­ан­ские хе­те­ро­док­саль­ные церк­ви (к во­про­су о со­еди­не­нии их с пра­во­слав­ной и о inter­com­mu­nio in sacris)». Уче­ник и про­дол­жа­тель ис­сле­до­ва­тель­ской тра­ди­ции Доброклонского - Н. Н. Афа­нась­ев.