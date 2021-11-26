ДОБРОКЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ДОБРОКЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский историк Церкви, представитель церковно-исторической школы Московской духовной академии.
Из семьи священника. Окончил Московскую духовную академию (1880 год), ученик Е. Е. Голубинского и А. П. Лебедева. Преподаватель Пензенской (1880-1881 годы), Рязанской (1881-1892 годы) и Московской (1892-1899 годы) духовных семинарий; приват-доцент Московского университета (1892-1899). Профессор (1899-1920 годы) и ректор Новороссийского университета в Одессе (1915-1919 годы). В апреле 1919 года уволен из университета как преподаватель «клерикального» предмета. В течение июля 1919 года находился под арестом в Чрезвычайной комиссии. В 1920 году эмигрировал в Белград. Профессор Белградского университета (1920-1937).
Центральная тема исследований Доброклонского - взаимоотношения Церкви и государства и защита церковной свободы. Докторская диссертация «Преп. Феодор, исповедник и игумен студийский» (часть 1-2, 1913-1914 годы) – монументальный труд, посвящённый истории византийской Церкви эпохи иконоборчества.
Сочинение Доброклонского «Руководство по истории Русской церкви» (выпуск 1-4, 1884-1893 годы; 2-е издание., 1999 год) было рекомендовано для духовных семинарий и удостоено премии митрополита Макария (Булгакова). Исследование «Солотчинский монастырь, его слуги и крестьяне в XVII века» (1888 год) внесло важный вклад в изучение русской экономич. истории. Неопубликованными остались две большие работы, написанные Доброклонского в Белграде (Архив Сербии. Фонд Белградского университета. № 432): «Курс лекций по общей истории Церкви» (на сербском языке, в 1933 году литографирован студентами) и «Христианские хетеродоксальные церкви (к вопросу о соединении их с православной и о intercommunio in sacris)». Ученик и продолжатель исследовательской традиции Доброклонского - Н. Н. Афанасьев.