ДМИТРИЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ

ДМИТРИЕВСКИЙ АЛКСЕ́Й АФАНАСЬЕВИЧ - ос­но­ва­тель русской (ки­ев­ской) шко­лы ли­тур­ги­стов, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1903).

С 1878 года обу­чал­ся в Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии на цер­ков­но-прак­тич. от­де­ле­нии, где его учи­те­лем в об­лас­ти ли­тур­ги­ки был Н.Ф. Крас­но­сель­цев , учёное об­ще­ние с ко­то­рым оп­ре­де­ли­ло даль­ней­шие на­учные ин­те­ре­сы Дмитриевского. По окон­ча­нии Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1882) был ос­тав­лен на ка­фед­ре ли­тур­ги­ки в долж­но­сти при­ват-до­цен­та. В том же го­ду пред­ста­вил ма­ги­стер­ское сочинение «Бо­го­слу­же­ние в Рус­ской Церк­ви в ХVI ве­ке. Ч. I. Служ­бы кру­га сед­мич­но­го и го­дич­но­го и чи­но­пос­ле­до­ва­ния та­инств. Ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­ги­че­ское ис­сле­до­ва­ние с при­ло­же­ния­ми» (опубликовано в 1884).

С 1883 года до­цент, с 1884 года профессор ка­фед­ры цер­ков­ной ар­хео­ло­гии и ли­тур­ги­ки в Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии. В 1887-1888 годы со­вер­шил пер­вое пу­те­ше­ст­вие по Вос­то­ку (Афон, Си­най, Ие­ру­са­лим, Афи­ны), ито­гом ко­то­ро­го ста­ло опи­са­ние 410 греческих и 60 южно-славянских ру­ко­пи­сей. Это пу­те­ше­ст­вие по­ло­жи­ло на­ча­ло поч­ти еже­год­ным по­езд­кам Дмитриевского с це­лью по­пол­не­ния и про­вер­ки ли­тур­гических ма­те­риа­лов: 1889 - Ие­ру­са­лим; 1894 - Мо­ск­ва; 1896 - Кон­стан­ти­но­поль, Афи­ны, Рим, Па­риж, Дрез­ден; 1897 - Тра­пе­зунд; 1898 - Си­най, Пат­мос; 1903 - Афон; 1910 - Ие­ру­са­лим. Ре­зуль­та­том ука­зан­ных на­учных пу­те­ше­ст­вий в чис­ле дру­го­го явил­ся мно­го­том­ный ли­тур­гический труд «Опи­са­ние ли­тур­ги­че­ских ру­ко­пи­сей, хра­ня­щих­ся в биб­лио­те­ках Пра­во­слав­но­го Вос­то­ка», пер­вый том ко­то­ро­го в 1895 году был пред­став­лен в ка­че­ст­ве док­тор­ской дис­сер­та­ции. Док­тор цер­ков­ной ис­то­рии (1896). В 1906 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те «Вы­со­чай­ше уч­ре­ж­дён­но­го Осо­бо­го При­сут­ст­вия при Свя­тей­шем Си­но­де для раз­ра­бот­ки под­ле­жа­щих рас­смот­ре­нию на По­ме­ст­ном Со­бо­ре во­про­сов» (так называемого Пред­со­бор­но­го При­сут­ст­вия), где за­нял кон­сер­ва­тив­ную по­зи­цию (в том числе в во­про­се из­бра­ния епар­хи­аль­ных ар­хие­ре­ев од­ни­ми епи­ско­па­ми).

В 1907 году, в свя­зи с обо­ст­ре­ни­ем борь­бы на­учных школ внут­ри Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии, Дмитриевский по­дал в от­став­ку с долж­но­сти за­слу­жен­но­го ор­ди­нар­но­го профессора. За го­ды дея­тель­но­сти в Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии Дмитриевский соз­дал свою ли­тур­гическую шко­лу; сре­ди её пред­ста­ви­те­лей: протоиерей В.Д. При­луц­кий, Н.Н. Паль­мов, А.З. Не­се­лов­ский, протоиерей М.А. Ли­си­цын, Е.П. Дья­ков­ской, протоиерей К.С. Ке­ке­ли­дзе, епископ Ак­кер­ман­ский Гав­ри­ил (Че­пур). Дмитриевский - сек­ре­тарь Пра­во­слав­но­го Па­ле­стин­ско­го об­ще­ст­ва (с 1907), ав­тор тру­да «Им­пе­ра­тор­ское Пра­во­слав­ное Па­ле­стин­ское об­ще­ст­во и его дея­тель­ность за ис­тек­шую чет­верть ве­ка (1882-1907). Ис­то­ри­че­ская за­пис­ка» (1907). Из ста­тей, пуб­ли­ко­вав­ших­ся в «Со­об­ще­ни­ях Пра­во­слав­но­го Па­ле­стин­ско­го об­ще­ст­ва», позд­нее Дмитриевским бы­ла со­став­ле­на книга «Цер­ков­ные тор­же­ст­ва в дни ве­ли­ких празд­ни­ков на Пра­во­слав­ном Вос­то­ке. С рус­ски­ми па­лом­ни­ка­ми по Свя­той зем­ле и на Афон­ской го­ре» (части 1-2, 1909-1920). С 1918 года, по­сле за­кры­тия Па­ле­стин­ско­го общества, профессор ка­фед­ры греческого языка, про­рек­тор (1919-1922) Ас­т­ра­хан­ско­го университета. С 1923 года чи­тал лек­ции по ли­тур­ги­ке на Бо­го­слов­ских кур­сах центрального рай­она Пет­ро­гра­да (в 1925-1928 годы - Выс­шие бо­го­слов­ские кур­сы). Часть лек­ций бы­ла за­пи­са­на и под ре­дак­ци­ей Дмитриевского вы­пу­ще­на в ма­ши­но­пи­си.

По­гре­бён на брат­ском клад­би­ще Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры.

Сочинения :

Пу­те­ше­ст­вие по Вос­то­ку и его на­уч­ные ре­зуль­та­ты. К., 1890;

Со­вре­мен­ное бо­го­слу­же­ние на пра­во­слав­ном Вос­то­ке. К., 1891. Вып. 1;

Древ­не­иу­дей­ская си­на­го­га и ее бо­го­слу­жеб­ные фор­мы в от­но­ше­нии к древ­не­хри­сти­ан­ско­му хра­му и его бо­го­слу­жеб­ным фор­мам. Ка­зань, 1893;

Пат­мос­ские очер­ки. Из по­езд­ки на ост­ров Пат­мос ле­том 1891 г. К., 1894;

Ев­хо­ло­ги­он IV ве­ка Са­ра­пио­на, епи­ско­па Тму­ит­ско­го. К., 1894;

Опи­са­ние ли­тур­ги­че­ских ру­ко­пи­сей, хра­ня­щих­ся в биб­лио­те­ках пра­во­слав­но­го Вос­то­ка. К., 1895–1917. Т. 1–3;

Рус­ские на Афо­не. Очерк жиз­ни и дея­тель­но­сти игу­ме­на Пан­те­леи­мо­но­ва мо­на­сты­ря свя­щен­но­ар­хи­ман­д­ри­та Ма­ка­рия (Суш­ки­на). СПб., 1895;

Пра­во­слав­ное рус­ское па­лом­ни­че­ст­во на За­пад (в Бар-град и Рим) и его на­сущ­ные ну­ж­ды. К., 1897;

Ар­хи­епи­скоп Елас­сон­ский Ар­се­ний и ме­муа­ры его из рус­ской ис­то­рии. К., 1899;

Кни­га Треб­ник и ее зна­че­ние в жиз­ни пра­во­слав­но­го хри­стиа­ни­на. К., 1902;

Став­лен­ник: ру­ко­во­дство для свя­щен­но-цер­ков­но-слу­жи­те­лей и из­бран­ных в епи­ско­па, при их хи­ро­то­ни­ях, по­свя­ще­ни­ях и на­гра­ж­де­ни­ях зна­ка­ми ду­хов­ных от­ли­чий, с под­роб­ным объ­яс­не­ни­ем всех об­ря­дов и мо­лит­во­сло­вий. К., 1904.