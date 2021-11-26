ИВАН ИВАНОВИЧ
ИВА́Н ИВА́НОВИЧ - русский царевич.
Из династии московских Рюриковичей, 2-й сын царя Ивана IV Васильевича Грозного от 1-го брака с А.Р. Захарьиной-Юрьевой.
Иван Иванович как наследник престола участвовал вместе с отцом в приёмах иностранных послов, военных походах (в т. ч. в штурме Вейсенштейна в 1573 году, походе 1577 года и др. в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов), мероприятиях опричных сил (фактически находился в опричнине со своим двором), расправах (в частности, в казнях в Москве 25 июля 1570 года). Нередко в отсутствие отца управлял Москвой.
По свидетельству иностранцев, первый разрыв отношений Ивана Ивановича с отцом произошёл после разгрома Новгорода в 1570 году, когда царевич попал под подозрение в крамоле. Тогда Иван IV собирался передать престол в обход сына датскому принцу Магнусу, были подвергнуты репрессиям поддерживавшие царевича представители клана Захарьиных-Кошкиных.
По свидетельству дьяка И. Тимофеева, Иваном IV были насильно пострижены в монахини первые две жены Ивана Ивановича - Евдокия Богдановна Сабурова (в иночестве Александра) [? - 28 ноября (8 декабря) 1614 год, по другим данным, 1620 год], на которой Иван Иванович был женат с 4 ноября 1571 года, и дочь рязанского сына боярского Феодосия Михайловна Петрово-Соловово [в иночестве Параскева (с 1579 гда; ? -1621 год)], на которой Иван Иванович женился в 1574 году. Согласно Московскому летописцу, нежелание царя передать престол Ивану Ивановичу, который подозревался им в заговоре, привело осенью 1575 года к отречению Ивана IV в пользу Симеона Бекбулатовича.
В народе считалось, что царевич отличался таким же крутым нравом и жестокостью, как и его отец, но достоверных сведений о характере Ивана Ивановича не сохранилось. Несомненно, что он был человеком высокой книжной культуры, хорошо знал Священную историю и русскую агиографическую литературу. В 1579 году Иван Иванович написал канон и Житие св. Антония Сийского.
В 1581 году царевич вступил в 3-й брак с Еленой Ивановной Шереметевой [? - 25 декабря 1586 год(4 января 1587 год)], дочерью боярина И.В. (Меньшого) Шереметева. Осенью того же года у Ивана Ивановича произошёл острый конфликт с отцом. В источниках существует несколько объяснений его причин. В Псковском летописце отмечено, что конфликт возник из-за желания Ивана Ивановича быть во главе русских войск в военных действиях с польско-литовской армией под Псковом. Англичанин Дж. Горсей утверждал, что Иван IV разгневался на сына за то, что он позволил «чиновнику дать разрешение какому-то дворянину на 5 и 6 ямских лошадей, послав его по своим делам без царского ведома».
Наиболее правдоподобную версию изложил А. Поссевино. Согласно ей, 9 ноября1581года в Александровой слободе, застав беременную жену сына одетой лишь в одну сорочку, Иван IV разгневался и начал её избивать. Иван Иванович вступился за жену, и царь ударил сына посохом с острым железным наконечником. На следующую ночь у великого кн. Елены Ивановны случился выкидыш. От побоев и сильного душевного потрясения Иван Иванович заболел горячкой, от которой умер через 11 дней. После смерти сына Иван IV от горя едва не лишился рассудка. В 1582-1583 годы он сделал крупные (в ряде случаев огромные) заупокойные вклады по Ивана Ивановича деньгами (так, в Троице-Сергиев мон. в два приёма он дал 10 тыс. руб., учредив «в особо» ежедневное поминание сына) и вещами. Вклады были сделаны не только в большинство русских монастырей, но и в монастыри на Афоне, Синае, в Иерусалиме.