ДАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
ДАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - российский и украинский историк, филолог, фольклорист, академик Петербургской АН.
Действительный статский советник (1885). Дворянин. Из семьи священника. Окончил историко-филологический факультет университета Святого Владимира в Киеве (1873; ученик В.Б. Антоновича), там же приват-доцент (1877-1884 годы), профессор (1884-1907 годы) кафедры истории западно-европейских литератур.
Одним из первых начал изучение «Болоховской земли», локализовал её в пределах Восточной Волыни («Болоховская земля и её значение в русской истории», 1876, и др.). Обосновывал версию о происхождении казаков от болоховцев. Изучал историю Галицко-Волынского княжества, его дипломная работа «Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям» (1873) сохраняет своё научное значение. Ввёл в научный оборот ряд источников по средневековой истории Украины [«Приднепровье и Киев по некоторым памятникам древне-северной литературы», 1886; «Описание Черноморья, составленное Эмидием д’Асколи в 1634 году», 1891; «Один из памятников религиозной полемики XVI века: послание Януша, короля Угорского, к проту Афонской горы (1534) и ответ последнего», 1901; «Несколько следов общения Южной Руси с юго-славянами», 1904].
В литературоведении был последователем сравнительного метода. Обосновал тесную связь сюжетных линий западноевропейского и восточнославянского фольклора и литератур («Древне-кельтский народный эпос о короле Артуре и витязях Круглого Стола и былевые песни Киево-Галицкой Руси», 1886), а также возникновение украинских дум на основе древнерусских былин («К вопросу о происхождении русских былин», 1883; «Олексий Попович, думы "Про бурю на Чорному морi"», 1906).
Автор работ о творчестве Н.В. Гоголя, И.П. Котляревского, А.С. Пушкина и И.С. Тургенева.
Иллюстрации:
Фотопортрет. Архив БРЭ.
Сочинения:
Из истории средневекового романтизма. Сказание о св. Граале. К., 1877;
Переговоры пап с Даниилом Галицким об унии Юго-Западной Руси с католичеством. К., 1884;
Заметки по истории Литовско-Русского государства. К., 1885;
Романтика Круглого Стола в литературах и жизни Запада. К., 1890;
Рыцарский эпос в Италии после Ариосто. К., 1890.