Что такое субботник на самом деле? В ответе на этот вопрос стойко появляется картинка: Красная площадь, дедушка Ленин несёт бревно на коммунистическом субботнике. Кстати, только официально зарегистрированных помощников у В. И. Ленина в переноске того бревна было около тысячи. Субботник в таком виде прижился, и многие десятилетия в ближайшую к дню рождения Ильича (22 апреля) субботу все как один выходили на уборку дворовых территорий и на бесплатную работу на производстве. Все деньги – в копилку Родины. Как сказал главный пролетарский поэт Владимир Маяковский, «свободный труд свободно собравшихся людей». Субботник вроде придуман большевиками, а всю страну до сих пор хотят привязать к этому действу – правда, теперь... На чтение: 1 минута

В ответе на этот вопрос стойко появляется картинка: Красная площадь, дедушка Ленин несёт бревно на коммунистическом субботнике. Кстати, только официально зарегистрированных помощников у В. И. Ленина в переноске того бревна было около тысячи. Субботник в таком виде прижился, и многие десятилетия в ближайшую к дню рождения Ильича (22 апреля) субботу все как один выходили на уборку дворовых территорий и на бесплатную работу на производстве.

Все деньги – в копилку Родины. Как сказал главный пролетарский поэт Владимир Маяковский, «свободный труд свободно собравшихся людей». Субботник вроде придуман большевиками, а всю страну до сих пор хотят привязать к этому действу – правда, теперь больше к благоустройству.

Но если бы вы знали, откуда пошло само слово «субботник», вы вряд ли, даже в сопровождении духового оркестра, отправились бы на это мероприятие.

Субботник XIX века – это не общественное движение, не праздник освобождённого труда с красными флагами. Это… коллективная порка в гимназии. Детишки школьного возраста целую неделю шалили, их мудрые наставники в течение недели все эти шалости аккуратно записывали в специальный журнал, подводились итоги и – пожалуйте в субботу на так называемый правёж. Лупили в основном за плохую успеваемость, пропуски занятий. Можно было получить и за дерзость, и за косой взгляд в сторону учителя. Одним словом, субботняя порка – чисто воспитательное варварское мероприятие.

Гимназистам XIX века хочется посочувствовать, хотя, как знать, может, порка действительно кому-то помогла взяться за ум. Ну а потом субботником стали называть более цивилизованные мероприятия по линии трудового энтузиазма широких масс. Таскать бревно всё-таки приятнее, чем «питаться берёзовой кашей».