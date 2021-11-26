ЧИЧЕРИН Борис Николаевич

Правовед, историк, общественный деятель.

Окончил юридический факультет Московского университета (1849). Магистерская диссертация: «Областные учреждения России в XVII веке» (1856). Докторская: «О народном представительстве» (1866). Профессор Московского университета (1861-68), Московский городской глава (1882-83).

Чичерин последовательно придерживался либеральных взглядов , подчеркивал, что для России на данном этапе нужна конституционная монархия. Как яркий представитель государственной школы и гегельянец он считал, что основой русской истории является борьба родового и государственного начал.

Выделял три стадии в русской истории: патриархальный быт, гражданское общество и государство. В первый период господствовало кровное родство, которое затем было подорвано развитием личности, что привело к появлению гражданского общества. Под этим термином Чичерин понимал время, когда частное право и личная свобода стали доминировать (период уделов). Но личность оказалась неподконтрольна ни праву, ни морали, что привело к междоусобицам, распаду единства общества и социальному неравенству. Только в государстве возможно органичное и полноценное развитие личности.

Русская история рассматривалась Чичериным как часть мировой. Тем не менее, исследователь подчеркивал и значительную специфику. Так, он признавал, что природно-географические условия, малочисленность населения, которое находилось в перманентно подвижном состоянии, отсутствие культурного наследия Древнего Рима сформировали своеобразный тип русского государства и общества. Отличительными его чертами было доминирование государства над слабым и пассивным населением. В этих условиях русское государство вынуждено было решать две задачи: привести народ в «статичное состояние» и подчинить сословия, которые в итоге оказались закрепощены.

Чичерин был последовательным сторонником теории закрепощения и раскрепощения сословий. Ее сутью являлась мысль о том, что в результате усиления русского государства сословиям навязываются обязанности без определения их прав. Причем в России все сословия оказались в таком положении. Так, возникло, например, крепостное право. По мере развития и совершенствования социума и государства должно проходит постепенное раскрепощение. Первым шагом на этом пути стал «Манифест о вольности дворянству» 1761 г. В дальнейшем, по мысли ученого, все слои населения должны получить юридическое закрепление их прав.

Сочинения:

Опыты по истории русского права. М., 1858;

О народном представительстве. М., 1866;

История политических учений. М., 1869-1902. Т. 1-5;

Курс государственной науки. М., 1894-98. Т. 1-3;

Философия права. М., 1900.