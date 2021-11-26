ЧЕРСКИЙ ИВАН ДЕМЕНТЬЕВИЧ

Ранние годы

Иван Дементьевич родился 3 мая 1845 г. в имении Свольно Дриссенского уезда. Выходец из дворян.

До сих пор ведутся споры о национальности Ч. Одни исследователи указывают на его польские корни, но прямые доказательства этого отсутствуют. Другие исследователи указывают на белорусские корни Ч. В обоснование данного тезиса приводится аргумент о том, что сам Ч. часто использовал белорусский язык. Кроме того, об этом говорит его родословная, которую удалось проследить до XVIII в. (В. Пашкевич). Есть версия и о литовских корнях Ч. Однако по сей день единого мнения так и не сложилось.

Обучался Ч. на дому. В детские годы выучил английский, немецкий, французский, латинский языки. Обучался в Виленской гимназии. В 1860 г. поступил в Правительственный институт в Вильно.

Участник Польского восстания 1863 г.; партизан. Арестован, получил в наказание бессрочную рекрутскую службу в Сибири с конфискацией имущества и лишением дворянского звания.

Сибирь

Оказался в Омске в составе Западносибирского линейного батальона. Хорошее образование позволило Ч. быстро войти в офицерское собрание и стать денщиком. Много времени проводил в библиотеке. В 1869 г. уволен в запас по состоянию здоровья в чине фельдфебеля без права выезда из Сибири. Занялся преподаванием музыки, бальных танцев и французского языка.

В Сибири Ч. познакомился с А.Л. Чекановским, Г.Н. Потаниным, А.Ф. Миддендорфом. Последний в 1871 г. помог Ч. перебраться в Иркутск. Здесь он занялся исследованием геологии и фауны Сибири. В 1873 г. он описывал Тункинский и Китойский хребты Восточного Саяна, на следующий год – Тункинскую котловину, в 1875 г. – Восточный Саян и Нижнеудинские пещеры. С 1877 г. изучал берега оз. Байкал. В 1881 г. побывал в долине р. Селенги.

В 1882 г. был организован Геологический комитет, который организовывал геологические исследования в России, и Ч. вошел в число участников многих геологических экспедиций. В 1885 г. он изучал геологию Сибирского почтового тракта на участке оз. Байкал – Уральский хребет. В 1891 г. приступил к исследованию берегов Лены, Колымы, Индигирки, Яны.

Умер Ч. 25 июня 1892 г. на берегу р. Колымы во время экспедиции в Северо-Восточную Сибирь.

Семья

Супруга – Мавра Павловна, исследователь Сибири; вместе с супругом совершила большое количество экспедиций.

Сын – Александр стал орнитологом, натуралистом; изучал Дальний Восток.