БЫЧКОВ Афанасий Федорович

Историк, археограф, библиограф.

Член Государственного Совета (1890). Главный редактор издания Полного собрания русских летописей (1854-1873). Правитель дел (1865-1873), председатель (1891) Археографической комиссии . Один из инициаторов создания Комиссии для собирания писем и бумаг Петра Великого. Под его редакцией вышли «Юрналы и походные журналы Петра Великого с 1695 по 1725 год» (СПб., 1853-55. Вып. 1-24), «Дворцовые разряды» (СПб., 1850-55. Т.1-4, совместно с А.И. Поповым), «Письма и бумаги императрицы Екатерины II» (СПб., 1873), «Письма и бумаги императора Петра Великого» (СПб., 1887-1900. Вып. 1-4). Член-корр. (1855), академик Императорской АН (1869).

Сочинения :

Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной библиотеки. Ч. 1-2. СПб., 1878-80.