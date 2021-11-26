БУССЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Точная дата рождения Николая Васильевича неизвестна. Сохранился только год – 1828 г. Место рождения Санкт-Петербургская губерния.

Выходец из дворян, лютеранин. Обучался в Пажеском корпусе, по окончании которого зачислен в Семеновский полк. С 1845 г. – прапорщик лейб-гвардии.

С 1853 г. – чиновник особых поручений, состоял в штате генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Перебрался в Иркутск, получил повышение до майора.

Военный и исследователь

По заданию главы Амурской экспедиции Г.И. Невельского, который также возглавил Сахалинскую экспедицию, Б. было поручено отправиться на Камчатку и заняться организацией десанта. В августе 1853 г. Б. прибыл в Петропавловск, принял уже практически завершенные работы по подготовке экспедиции и приступил к снабжению экспедиции в ходе предстоявшей зимовки.

11 августа 1853 г. отряд на «Николае» покинула Авачинскую бухту и направилась в Петровское зимовье, где их встретил Г.И. Невельской. Б. вел дневниковые записи, которые стали ценнейшим источником по истории организации Муравьевского поста на о-ве Сахалин.

Сахалин

В Петровском Б. возглавил сахалинскую группу. В сентябре 1853 г. на «Императоре Николае I» Г.И. Невельской, Б. и экипаж отправились на о-в Сахалин, где по прибытии был установлен Андреевский флаг. Началось сооружение первого русского поселения о-ва – Муравьевского поста. Б. отвечал за обустройство поста. Здесь началось строительство казарм и других помещений. В декабре 1853 г. Б. получил чин подполковника.

В апреле 1854 г. к южному побережью Сахалина устремились японские рыбаки. Обстановка накалилась. Получив разрешение командования, 30 мая пост был снят, а команда на «Двине» отбыла в Императорскую гавань.

Дальнейшая карьера

В Сибири Б. осуществлял амурские сплавы, обеспечивая продуктами и товарами русские поселения вниз по Амуру.

С августа 1856 г. – полковник; начальник штаба при генерал-губернаторе Восточной Сибири (морское и сухопутное ведомства). С декабря 1858 г. – генерал-майор. С 1859 г. – военный губернатор Амурской области. На этом посту Б. развивал в крае торговлю, земледельческие и огороднические работы, открыл 30 школ для обучения казачьих детей, занимался обустройством хлебных магазинов, лазаретов, детского приюта, библиотеки.

9 сентября 1866 г. на станции Домно-Ключевская у Б. случился удар и он скончался.

Научная деятельность

Оставил записки по Сахалинской экспедиции, которые были опубликованы в «Вестнике Европы».