БЛАВАТСКАЯ Елена Петровна

Русская писательница, путешественница, основательница теософского движения.

Родилась в семье офицера П. А. Гана и писательницы Е. А. Ганн (Фадеевой). В 1849 заключила фиктивный брак с вице-губернатором Еревана Н. В. Блаватским, после чего отправилась путешествовать и посетила Европу, Египет, Индию , Тибет и др. Вернувшись в Россию в 1859, обнаружила у себя способности к ясновидению, увлеклась спиритизмом.

С 1873 жила в Нью-Йорке , где занималась модным в то время спиритизмом и иными мистическими практиками. 17.12.1875 вместе с полковником Х. С. Олькоттом, У. К. Джаджем и другими объявила о создании Теософского общества, ставившего своей задачей создание новой религии и распространение древних знаний.

В 1877 опубликовала труд «Разоблаченная Изида». 8 августа 1878 приняла американское гражданство. В 1879—1884 вместе с Олькоттом и другими теософами жила в Индии, издавала ежемесячный журнал «Тео­соф». С 1884 жила в Европе.

В 1888 вышел первый, а затем и второй том ее главного труда «Тайная Доктрина». В 1889 публикуются работы Б. «Ключ к теософии» и «Голос Молчания». В 1890 в Лондоне основана европейская штаб-квартира Теософского общества.

Автор статьи: И. А. Буданов.

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