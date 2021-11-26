БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ Василий Васильевич

Социолог, экономист и общественный деятель.

Настоящее имя Вильгельм Вильгельмович Берви. Из дворян. В 1849 окончил юридический факультет Казанского университета и начал службу в министерстве юстиции. Во 2-й половине 1850-х сотрудничал в журналах «Современник», «Отечественные записки» , «Русское богатство», газетах «Русские ведомости», «Неделя» и других изданиях.

В 1861 был приглашен преподавать в Петербургский университет . Но за сбор подписей под письмом, осуждавшим политику правительства, ему запретили чтение лекций.

В феврале 1862 выступил в защиту арестованных 13 тверских мировых посредников, выразивших в адрес императора Александра II несогласие с рядом положений крестьянской реформы 1861 . В марте на 6 месяцев помещен в больницу для умалишенных. В декабре уволен со службы и отправлен в ссылку в Астрахань. В августе 1863 арестован за причаст­ность к «Казанскому заговору», в январе 1864 сослан в Томскую губ. Находясь в ссылке в разных городах, продолжал анонимно заниматься литературной деятельностью.

В конце 1860-х сблизился с чайковцами, а затем с долгушинцами. В октябре 1873 арестован по делу долгушинцев и сослан в Архангельскую губ. В 1893 уехал за границу, где в Лондоне примкнул к «Фонду вольной русской прессы». Подготовил новое издание своего главного труда «Азбука социальных наук» (Лондон, 1894).

В 1896 вернулся в Россию, жил в Юзовке, практически потеряв зрение и разбитый параличом.

Сочинения:

Исследования по текущим вопросам. СПб., 1872;

Избранные экономические произведения. Т. 1—2. М., 1958—1959.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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