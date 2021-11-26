БЕРЕЗИН Илья Николаевич

Востоковед, тайный советник.

Из семьи горного чиновника. В 1837 окончил восточное отделение историко-филологического факультета Казанского университета . Ученик А. К. Казембека и Ф. И. Эрдмана. В 1841 защитил магистерскую диссертацию по восточной словесности. В 1842—1845 совершил путешествие по Дагестану и Закавказью, Азиатской Турции и Персии, где исследовал языки и быт народов, литературу, историю и древности восточных государств.

В 1846—1855 — профессор Казанского университета, преподавал турецкий язык. В 1849—1855 заведовал минц-кабинетом (собрание монет и медалей) в Казанском университете, в 1850—1855 — цензор для восточных книг, в 1852—1853 — редактор «Казанских губернских ведомостей». В 1864 защитил докторскую диссертацию по восточной словесности «Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева по ханским ярлыкам».

С открытием факультета восточных языков при Петербургском университете в 1855 был назначен профессором по кафедре турецко-татарской словесности.

Одновременно в 1861—1863 — редактор восточного отдела «Энциклопедического словаря», в 1863 — член Комитета для составления нового университетского устава и в 1870—1873 — декан восточного факультета Петербургского университета.

Сочинения:

Библиотека восточных историков. Т. 1—2. Казань, 1850—1851;

Ханские ярлыки. Казань, 1850—1852;

О нашествии Батыя на Россию. Казань, 1853;

Сборник восточных летописей. Т. 1—6. СПб., 1858—1869;

Русский энциклопедический словарь. Т. 1—16. СПб., 1873—1882.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

© Российская Историческая Энциклопедия