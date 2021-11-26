БАКРАДЗЕ Дмитрий Захарович

Российский и грузинский историк, археолог, этно­граф, один из реформаторов грузинского правописания, член-корреспондент Петербургской АН (с 1879).

Из семьи священника . Окончил Тифлисскую духовную семинарию, в 1851 — Московскую духовную академию . В 1852—1858 — преподаватель истории в училище г. Гори. В 1858—1861 служил в канцелярии кутаисского губернатора. При поддержке Русского географического общества (РГО) совершил экспедицию в Сванетию для сбора материала по церковной архитектуре и эпиграфике XI—XVIII вв. и быту населения. В 1860—1873 — редактор журнала «Цискари» (Заря). С 1861 Б. — служащий Кавказского отделения Российского географического общества в Тифлисе.

В 1873—1875 участвовал в работе Археографической комиссии по изданию документов периода вхождения Кавказа в состав Российской империи. В 1874 по предложению Б. было создано Общество любителей кавказской археологии . В 1880-х отредактировал сборник законов царя Вахтанга.

Сочинения:

Статьи по истории и древностям Грузии. СПб., 1887;

Археологическое путешествие по Гурии и Аджарии. Батуми, 1988.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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