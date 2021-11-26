АРДАШЕВ Павел Николаевич

Российский историк.

Брат Н. Н. Ардашева . Родидля в семье приходского священника. Окончив духовное училище в Елабуге (1880), поступил в Уфимскую духовную семинарию, но в 1883 оставил ее и продолжил учебу в классической гимназии. В 1885 поступил на историко-филологический факультет Московского университета . Дипломная работа А. «Переписка Цицерона как источник для истории Юлия Цезаря» была опубликована отдельной монографией (М., 1890). По окончании учебы оставлен при университете для подготовки магистерской диссертации. В 1896 отправлен в научную командировку за рубеж, где на протяжении двух лет собирал материал для диссертации в столичных и провинциальных архивах Франции . Несколько месяцев провел в Лондоне, изучая источники в библиотеке Британского музея. По возвращении на родину получил в 1899 место приват-доцента в Новороссийском университете (Одесса). В 1900 выпустил первый том фундаментального исследования о провинциальной администрации во Франции при Старом порядке, которое в 1901 защитил как магистерскую диссертацию. В 1901–1902 работал в Юрьевском университете (ныне — Тарту), в 1903–1917 в Киевском университете . В 1906 выпустил второй том труда о французской провинциальной администрации Старого порядка и защитил его в качестве докторской диссертации . Это исследование представляет собою подлинную энциклопедию государственной жизни Франции XVI–XVIII вв. Опираясь на широчайший круг источников, А. показал, что государственный механизм Старого порядка отнюдь не представлял собой хаос безжизненных учреждений, каким его изображали революционные публицисты XVIII в. и позднее — либеральные историки Французской революции XVIII в. , а обладал собственной логикой развития и значительным потенциалом самосовершенствования. Труд А. получил высокую оценку во французской историографии и не утратил своей научной ценности даже век спустя. Помимо научной работы А. вел широкую просветительскую деятельность, издавая многочисленные учебники и хрестоматии по истории для высшей и средней школы. В политике был сторонником умеренного реформизма. Широкую известность получила его речь 2 октября 1911 в киевском Клубе русских националистов, посвященная памяти П. А. Столыпина и содержавшая высокую оценку столыпинских реформ. В 1921–1923 преподавал в Симферопольском университете, потом переехал в Витебск.

Автор статьи: Чудинов А.В.