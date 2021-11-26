АРДАШЕВ Николай Николаевич

Архивист и историк.

Брат П. Н. Ардашева . Окончил историко-филологический факультет Московского университета . Архивариус московского архива министерства юстиции, секретарь тургайского статистического комитета и советник оренбургского губернского правления. С 1902 вернулся на службу в московский архив министерства юстиции. В 1907 стал одним из создателей Московского археологического института и профессором дипломатики . Основные труды: «История вотчинного архива с XVII в. и до 1812 года» (1888); «Регламент вотчинной коллегии в проектах 1723, 1732 и 1734 годов» (1890) и др.

Автор статьи: Цыганова Л.А.