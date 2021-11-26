АНТОНОВИЧ Владимир Бонифатьевич

Украинский историк, этнограф и общественный деятель, глава киевской исторической школы, член-корреспондент Петербургской АН (1901).

Действительный статский советник (1891). Окончил медицинский, затем историко-филологический факультет Киевского университета , магистр (1870), докт. истор. наук (докт. дис. «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти велликого князя Ольгерда» (1878) и ординарный проф. руссской истории (1870). В 1880–1883 — декан историко-филологического факультета Киевского университета. В 1863–1880 — главный редактор «Временной комиссии для разбора древних актов» в Киеве. С 1878 — проф. русской истории Киевского университета. В 1881 основал и с 1896 возглав­­лял «Историческое общество Нестора-лето­писца». Руководил изданием «Архива Юго-Западной России», выпустил несколько томов, в том числе о казачестве, гайдамачестве и городах. Составил специальный сборник «Монографии по истории Западной и Юго-Западной России» (Т. 1, 1885). Издал работы по археологии Украины: «Древности Юго-Западного края. Раскопки в стране древлян» (1893), «Археологические карты» Киевской (1895) и Волынской (1900) губ. В своих работах А. идеализировал казачество и выдвинул теорию о бесклассовости и «демократизме» украинского народа. Читал курсы лекций по истории Древней Руси до монголького нашествия , истории Великого княжества Литовского , источниковедению и археологии. Как один из создателей либеральной организации «Киевская громада» находился под надзором полиции. В связи с болезнью в нач. ХХ в. жил в Италии.

Автор статьи: Маловичко С.И.