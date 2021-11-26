АЛЫМОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ

Ранние годы и образование

Илья Павлович родился 21 мая 1831 г. Точное место рождения не указано, но его предки – дворяне Смоленской губернии.

Получил хорошее военное образование. В 1843 г. начал обучение в Морском корпусе. С августа 1849 г. – гардемарин. По окончании учебного заведения в августе 1851 г. А. был присвоен чин мичмана, а сам он приглашен остаться для дальнейшей учебы в Офицерском классе.

В 1851 – 1852 гг. совершал плавания на «Палладе», «Бородино», «Вилагош» по Балтийскому морю. Окончив в апреле 1854 г. Офицерский класс, получил повышение до лейтенанта.

Военная служба и карьера преподавателя

По окончании обучения оказался в гуще морских сражений. Участник Крымской войны. Служил на «Великом князе Михаиле», который находился на малом Кронштадтском рейде и оборонял Кронштадт от англо-французской эскадры.

С января 1855 г. находился в списках прикомандированных к Морскому корпусу. В августе того же года оказался в штате корпуса. В его обязанности входило преподавание курсов навигации, астрономии и начертательной геометрии для гардемарин, а также прикладной математики, теории корабля и пароходной механики для будущих офицеров.

В 1856 г. А. отправился на столичные механические заводы, чтобы изучать действие паровых машин. В 1859 г. на «Гангуте» возглавлял корабельную практику кадетов Морского корпуса с плаванием по Балтике.

В 1860 г. побывал в Англии, где изучал систему преподавания в морских училищах и знакомился с курсом механики. С октября 1862 г. – член Учебного совета академического курса морских наук. На следующий год назначен в штат Морского ученого комитета по механической части.

С января 1865 г. – капитан-лейтенант. В августе 1868 г. получил назначение на должность преподавателя Морского корпуса.

С января 1873 г. – капитан 2-го ранга. В мае того же года перешел на должность помощника инспектора классов Технического училища Морского ведомства, которое располагалось в Кронштадте.

С января 1877 г. – капитан 1-го ранга, член конференции Николаевской морской академии.

Ученый и изобретатель

В 1865 г. А. опубликовал свое первое исследование, посвященное кораблестроению. В 1877 г. он разработал новый вариант формы обводов корпуса судов («струйная»). На основе этого проекта уже на следующий год Балтийский завод выпустил миноноску «Касатку».

С декабря 1878 г. А. исполнял должность инспектора классов Технического училища Морского ведомства. В сентябре 1883 г. оставил работу по состоянию здоровья в чине генерал-майора.

Перебрался в Киев, где и прожил последний год. Скончался 16 мая 1884 г.

Семья

Супруга – Анна Александровна Рыкачева. Сын – Владимир, обучался в Техническом училище Морского ведомства; трудился на должности корабельного инженера, судостроителя в Николаевском порту; пошел в Добровольческий флот.