АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Среднее специальное учебное заведение, имевшее целью «приготовление к торговой деятельности юношей из купеческих, мещанских, ремесленных и крестьянских семей» (1880-1918).

Училище было создано по инициативе председателя биржевого комитета города Москвы и владельца купеческого банка, мецената Николая Александровича Найденова в феврале 1880 года в честь 25-летия с начала царствования императора Александра II. 19 февраля состоялось собрание самых богатых московских предпринимателей, промышленников и финансистов, на котором предложение Найденова об основании училища было встречено благожелательно и получило как устную, так и денежную поддержку. На первоначальные нужды было собрано около 70 тысяч рублей. В частности, непосредственное участие в финансировании данного предприятия приняли И.Н. Коншин, И.С. Мальцев, К.Т. Солдатенков, И.А. Лямин и Т.С. Морозов. Кроме этого, средства вносились и от отдельных компаний: «В. Алексеев», «П. и С. братья Третьяковы и В. Коншин», «А. и Г. Хлудова сыновья», «Л. Кноп», «Вогау и Ко» и т. д.

21 июля 1883 года были избраны члены Попечительского Совета Александровского училища - Иван Кузьмич Бакланов, Сергей Владимирович Алексеев и Андрей Андреевич Колли. Председателем стал инициатор создания училища Николай Найдёнов, товарищем (заместителем) председателя - Александр Константинович Трапезников.

Московское Александровское коммерческое училище было торжественно открыто 6 октября 1885 года. Первым директором училища стал ученый-математик Алексей Васильевич Летников, который в звании профессора преподавал до этого в Императорском техническом училище (на его основе впоследствии было создано МГТУ им. Н.Э. Баумана). Территориально новое учебное заведение располагалось в бывшей усадьбе князя А.Б. Куракина на Старой Басманной улице, 21. Учебный корпус училища расположился в главном здании, а во дворе находился пансион, квартиры директора и служащих.

В училище принимались мальчики 8-11 лет — как москвичи, так и выходцы из других регионов Российской империи, ведь в 1885-1906 годах при училище существовал пансион.

В училище было организовано восемь классов: 1 подготовительный, 5 общих и 2 специальных класса с полным курсом предметов преподавания (общеобразовательных — закона Божьего, русского и иностранных языков, математики, физики, химии, истории, рисования, черчения, чистописания; специальных — истории торговли, товароведения с технологией, коммерческой арифметики, бухгалтерии, коммерческой географии, политэкономии, законоведения). Программа обучения в Александровском училище соответствовала уровню преподавания в классической гимназии, при этом превышала его по иностранному языку. Выпускники училища получали аттестаты и звание «личный почётный гражданин», а те, кто сумел отличиться по успехам и поведению, удостаивались звания «кандидат коммерции» и награждались золотой или серебряной медалью.

Создатели училища не ограничились организацией учебной деятельности в одних стенах. При училище также появился Музей товароведения. В 1903—1904 годах там же, при училище Московское биржевое общество основало мужскую Торговую школу императора Александра III (с 4-классным курсом обучения). Не забывали и о развитии женского образования: уже в 1906 году было создано Николаевское женское коммерческое училище (7-классный курс обучения) с 4-классной торговой школой при нём.

Среди преподавателей Александровского коммерческого училища числились экономист и статистик В.Э Ден, юрист и философ П.И. Новгородцев, историк В.И. Пичета, ученый-экономист М.Н. Соболев, ботаник и географ В.В. Сапожников, историк Д.В. Цветаев, химик А.Е. Чичибабин, академик живописи К.Ф. Турчанинов и др.

К 1917 году в стенах Александровского коммерческого училища было подготовлено более тысячи специалистов прикладной экономики и коммерции. Богатые семьи стремились отправить сюда на обучение своих детей, ведь здесь они могли получить настоящие глубокие практические знания по экономике и коммерческой деятельности. В числе выпускников Александровского коммерческого училища были будущие видные промышленные деятели, предприниматели и банкиры из известных семей-династий Крестовниковых, Лапиных, Морозовых, Перловых, Хлудовых, Четвериковых и др. Также стоит отметить, что это училище окончили, в частности, инженер и Председатель ВСХН П.А. Богданов, художник С.И. Лобанов, писатель А.М. Ремизов, хранитель Воронцовского дворца-музея в Алупке С.Г. Щеколдин, а также отец знаменитого авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева.

Александровское коммерческое училище было закрыто в 1918 году. В принадлежавшем ему здании, состоявшем из нескольких корпусов, сначала расположилась 6-я советская трудовая школа Басманного района, а в 1920 году здесь разместился Промышленно-экономический институт и техникумы.