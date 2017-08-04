Серафим Саровский: заступник и мудрец На этой неделе, 1 августа, православные христиане отмечали праздник обретения мощей Серафима Саровского, одного из самых любимых русских святых. Он был широко почитаем ещё при жизни и оставил после себя Церкви удивительное богатство – краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им лично, а отчасти слышавшими их. Они ежедневно помогают тысячам верующих. Жизнь и служение отца Серафима Прохор Исидорович Мошнин (Машнин) родился 30 июля (ст. ст.) 1754 года в городе Курске в богатой купеческой семье. Согласно житию, в семь лет мальчик упал с колокольни недостроенного Сергиево-Казанского собора, но чудесным образом не пострадал. Божественная милость снова явилась ему в юношеском возрасте: когда... На чтение: 2 минуты

На этой неделе, 1 августа, православные христиане отмечали праздник обретения мощей Серафима Саровского, одного из самых любимых русских святых. Он был широко почитаем ещё при жизни и оставил после себя Церкви удивительное богатство – краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им лично, а отчасти слышавшими их. Они ежедневно помогают тысячам верующих.

Жизнь и служение отца Серафима

Прохор Исидорович Мошнин (Машнин) родился 30 июля (ст. ст.) 1754 года в городе Курске в богатой купеческой семье. Согласно житию, в семь лет мальчик упал с колокольни недостроенного Сергиево-Казанского собора, но чудесным образом не пострадал. Божественная милость снова явилась ему в юношеском возрасте: когда Прохор сильно заболел, во сне Пресвятая Дева пообещала его исцелить. И действительно, вскоре мимо дома Прохора с крестным ходом проносили икону Пресвятой Девы «Знамение», мать вынесла сына, и тот исцелился.

В 22 года будущий святой отправился в паломничество в Киево-Печерскую обитель, где получил благословение на монашеский постриг в мужском монастыре Саровская пустынь в Тамбовской губернии. Почти десять лет пребывая послушником, в 1786 году с именем Серафим принял постриг, а в 1793-м рукоположен в иеромонахи (монах-священник). Будучи склонным к аскетизму, в 1796 году Серафим поселился в лесной келье недалеко от монастыря. Устроил огород, развёл пчёл, но б о льшую часть времени проводил в молитвах и за чтением священных книг, мало спал, независимо от времени года носил одну и ту же одежду.

Подвижничество и основание женской обители

Многое можно сказать о чудесных и подвижнических моментах жизни русского святого. Преподобный провёл тысячу дней и ночей на камне, совершая подвиг столпничества (непрерывная молитва на столпе, камне или открытой площадке), кормил с рук медведя, часто к нему приходившего, на три года дал обет молчания… В 1810 году Серафим вернулся в монастырь, но ушёл в затвор (уединение в непрестанной молитве) на 15 лет. Ещё в лесной келье, до затвора, на Серафима Саровского напали двое разбойников с топором и сильно избили, он не сопротивлялся – хотя был молодым и физически крепким. В келье грабители ничего ценного не обнаружили и удалились. Чудом придя в себя, старец на всю жизнь остался сгорбленным, но интересно, что, когда обидчиков поймали, тот просил отпустить их и молился Богу об их помиловании.

В 1825 году преподобному явилась Богородица и, сказав, что он может выйти из затвора, потребовала от него устроить в Дивееве (Нижегородская область) женскую обитель, входить в которую могли бы только девицы (девушки, никогда не бывшие замужем). Последний раз Богородица явилась о. Серафиму в 1831 году в Праздник Благовещения и сообщила, что его земной путь подходит к концу. В первый день 1833 года старец то и дело выходил из монастырской кельи, чтобы помолиться возле места, которое сам выбрал для захоронения. На следующее утро его нашли усопшим, стоящим на коленях.

Канонизация и последующее почитание

Впервые официально канонизовать Серафима Саровского было решено по случаю восшествия на престол Александра III. Предложение исходило от начальника московских женских гимназий Виноградова главе Святейшего Синода Победоносцеву. Но Победоносцев отнёсся к идее скептически. Затем, как свидетельствовал граф Сергей Юльевич Витте, инициатива канонизации преподобного старца исходила уже от Николая II Александровича. При этом первоначальное настояние принадлежало супруге царя Александре Фёдоровне. Витте писал, что так императорская семья надеялась на дарование им по милости Божьей наследника (после уже имевшихся четырёх дочерей). И когда наследник родился, в кабинете русского императора разместили большой портрет о. Серафима.

После революции, когда ещё не наступила эпоха оголтелого воинствующего безбожия, большевистское руководство решило перевезти мощи преподобного старца в Музей религиозного искусства, устроенный в московском Донском монастыре. Причём в храме Донского монастыря, который ещё в 1914 году был освящён в честь батюшки Серафима, большевики в 1927 году устроили один из первых в СССР крематориев. Дальнейшая судьба останков святого Серафима долгое время была неизвестна, и только в 1991 году в запасниках Музея истории религии и атеизма в здании Казанского собора в Ленинграде совершенно случайно были обнаружены его мощи, которые 1 августа 1991 года вернули в Дивеевский монастырь.

В наши дни почитание Серафима Саровского остаётся на столь же высоком уровне, как почитание Сергия Радонежского и Николая Чудотворца. С 2006 года открыта Свято-Успенская Саровская пустынь (монастырь был закрыт в 1927). По случаю Дня памяти преподобного Серафима Саровского в 2007 году в Дивееве прошли торжества, которые за три дня посетило свыше 10 тысяч паломников. А с 2007 года старец Серафим признан покровителем ядерщиков, и его имя носит катер Балтийского флота ВМФ России.

Наставления Серафима Саровского

– Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи.

– От радости человек может что угодно совершить, от внутренней натуги – ничего.

– Жизнь наша есть море, Святая Православная Церковь – наш корабль, а Кормчий – Сам Спаситель.

– Царствие Божие заключено в сердце человека.

– Смирение может весь мир покорить.