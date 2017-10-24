Первый Оптинский старец 24 октября Русская православная церковь вспоминает преподобного Льва Оптинского – основателя старчества в Оптиной пустыни. Монастырь вместо купеческой дочери Будущий преподобный, урожденный Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в семье мещан в городе Карачеве Орловской губернии. Семья была небогатой, потому, одаренный умом и высокими нравственными качествами, Лев Данилович не имел возможности открыть свое дело и трудился работником у одного купца за плату. На этом поприще ему приходилось общаться с разными людьми, что формировало определенный жизненный опыт, который в годы старчествования весьма пригодился. Купец, наблюдая за талантливым юношей, решился предложить ему руку своей дочери. Но Лев отказался от сулившего земные... На чтение: 2 минуты

24 октября Русская православная церковь вспоминает преподобного Льва Оптинского – основателя старчества в Оптиной пустыни.

Монастырь вместо купеческой дочери

Будущий преподобный, урожденный Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в семье мещан в городе Карачеве Орловской губернии. Семья была небогатой, потому, одаренный умом и высокими нравственными качествами, Лев Данилович не имел возможности открыть свое дело и трудился работником у одного купца за плату. На этом поприще ему приходилось общаться с разными людьми, что формировало определенный жизненный опыт, который в годы старчествования весьма пригодился. Купец, наблюдая за талантливым юношей, решился предложить ему руку своей дочери. Но Лев отказался от сулившего земные блага предложения. В 28 лет он отправился в Оптину пустынь, где подвизался послушником.

В поисках наставника

Спустя два года, проведенных в Оптине, Лев отправился на поиски духовного наставника; стремясь укрыться от мирской суеты, он переходил из одной обители в другую. Наконец, в 1801 году будущий святой оказался в обители Белобережская пустынь, где принял монашеский постриг с именем Леонид. Вскоре, рукоположенный в иеромонахи, он оказался в Чолнском монастыре. Там состоялась судьбоносная встреча: иеромонах Леонид познакомился со своим будущим духовным наставником – старцем Феодором, учеником великого старца Паисия (Величковского). На 20 лет их судьбы оказались сплетены.

Белобережская пустынь в XIX веке

Феодора всю жизнь преследовали клевета и непонимание со стороны других монахов. Подобная участь ожидала и Льва. Дело в том, что со времен Сергия Радонежского светлая традиция русского старчества оставалась прерванной. Большинство монашествующих не понимало смысла непрестанной молитвы, откровения помыслов своему наставнику и очищения сердца. Привычными для эпохи преподобного Льва были внешние проявления монашеского труда, такие как пост, послушание, поклоны, временами вериги. Из-за этого Льву и Феодору пришлось скитаться в течение многих лет, они переходили из обители в обитель и терпели скорби от своих же братьев-монахов.

Избран настоятелем

По возвращении в Белобережскую пустынь в 1804 году, Льва избрали ее настоятелем – столь высоким авторитетом в делах аскезы обладал молодой иеромонах. Причем случилось это тогда, когда он варил квас для братии, поскольку не пожелал участвовать в выборах. Последовали четыре года настоятельства и испытания властью, которые будущий преподобный стойко вынес. В 1807 году тяжело заболел старец Феодор. На следующий год Лев добровольно сложил с себя бремя настоятельства и отправился жить с наставником в скит, где келейно принял постриг в великую схиму. Ему было всего около 40 лет. То, что к пустынножителям стекались толпы народа и братия монастыря шла за духовным советом, сильно не нравилось новому настоятелю Белобережской пустыни. Он вынудил уехать сначала старца Феодора, а потом и Льва. Спустя четыре года они вновь встретились уже в Валаамском скиту. Поражавшие своей духовной высотой и мудростью, Лев и Феодор вновь не угодили настоятелю, который считал, что они оспаривают его право на духовное водительство братии. После шести лет на Валааме учитель и ученик были вынуждены уйти в Александро-Свирскую обитель, где оставались до упокоения старца Феодора.

Преподобный Лев Оптинский

Последнее место земного пребывания

В поисках уединенного места схимонах Лев вместе с учениками оказался по Божьей воле в Площанской Богородицкой пустыни. И вновь судьбоносная встреча: будущий старец Оптинской пустыни, отец Макарий, мечтавший о духовном наставнике, обрел такового в лице схимонаха Льва. А тот обрел горячо любимого друга, сподвижника, ученика и сотаинника. Спустя полгода, в 1829 году, Лев отправился в Оптину пустынь с несколькими учениками. В 1834 году за ним последовал преподобный Макарий. Здесь, в Оптине, настоятель монастыря отец Моисей (брат Антония Оптинского ) поручил первому Оптинскому старцу Льву духовное руководство братией, а сам занялся хозяйственными делами. При этом преподобный Моисей сам окормлялся у старца Льва и старался не принимать важных решений без его благословения. Основатель старчества в Оптиной пустыни учил во всем держаться простоты, нелицеприятия и искренности, всегда нести правду Божию, невзирая на чины.

В начале осени 1841 года первый старец Оптиной пустыни, наставник преподобного Макария и великого старца, преподобного Антония, стал стремительно слабеть. Мало ел, ежедневно причащался Святых Христовых Тайн и сообщил братии о скором своем преставлении. Упокоился святой Лев 11 октября 1841 года. В 2000 году преподобный старец был прославлен для общецерковного почитания.

Оптина пустынь. Вид со стороны реки Жиздры. XIX век