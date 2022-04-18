Мореплаватель Федор Литке Мореплаватель Федор Литке На чтение: 2 минуты

В историческом районе Санкт-Петербурга, по обе стороны речки Волковки, раскинулось обширное Волковское кладбище. Здесь покоится множество известных людей, составивших славу российской истории. По правому её берегу находится лютеранский участок. Там, недалеко от входа, в тени многолетних деревьев стоит приметный памятник со статуей. Здесь покоятся российские дворяне немецкого происхождения Литке, в том числе и самый знаменитый представитель этого рода — Фёдор Петрович Литке.

Основатель рода, дед Фёдора Петровича, выходец из Дрездена, приехал в Россию ещё при Анне Иоанновне. В отличие от многих проходимцев, слетавшихся в ту смутную эпоху в Россию из Европы с целью наживы, наша страна стала для него новой Родиной, и несколько десятков лет он честно служил на ниве просвещения в учебных заведениях. Достойную биографию продолжил и его единственный сын Пётр Иванович, ветеран русско-турецких войн, дипломат, член коммерц-коллегии. В его семье 17 (по новому стилю, 28) сентября 1797 года в столице Российской империи Петербурге появился на свет Фёдор Петрович. Таким образом, совсем скоро можно отметить 225-ю годовщину со дня его рождения.

Детство будущего великого мореплавателя и учёного был трудным — сначала умерла мать, и шести лет от роду Фёдора отдали в пансион. В 1808 году ушёл из жизни и его отец, и десятилетний отрок оказался без средств к существованию. Судьба юноши, возможно, получилась бы незавидной, если бы не удачное замужество одной из его сестёр за военным моряком. Романтика морских просторов увлекла Фёдора, и он твёрдо решил стать моряком. Своё боевое крещение гардемарин Литке принял в Балтийском море, в районе порта Данцига, против французского флота в ходе заграничного похода русской армии. Храбрость его была отмечена самой престижной в то время наградой — знаком отличия Военного ордена, он же Георгиевский крест, в ту пору имевший только одну степень.

Когда была повержена наполеоновская империя, началась мирная служба. И вскоре, в 1817 году, Литке был отобран в экипаж Василия Головнина, которому предстояло совершить кругосветное путешествие. Более двух лет они плыли на шлюпе «Камчатка», пересекли три океана, побывали во многих местах — от Аляски, в то время русского владения, до далёкого мысла Доброй Надежды. Это путешествие, по сути, стало главным образованием Фёдора Петровича, который, как мы помним, не имел финансовой возможности получить систематическое обучение. Он самоучкой овладел английским, научился сам делать астрономические вычисления. Следующие четыре плавания — на бриге «Новая Земля» в Северном Ледовитом океане, проводились им уже самостоятельно. Их результатом стало прекрасно проведённое научное исследование, результаты которого и сейчас являются неоспоримыми.

Наступил 1826 год. Капитан-лейтенант Фёдор Литке отправился в новое кругосветное путешествие на шлюпе «Сенявин». Плавание продлилось три года, и имело огромные научные успехи. Современные исследователи полагают, что оно было едва ли не самой успешной экспедицией той эпохи. И едва ли сам Литке мог полагать, что исследуемый им пролив между Камчатским полуостровом и Карагинским островом со временем станет носить его имя. Вернувшихся 25 августа 1829 года путешественников торжественно встречал пушечный салют, на них пролился дождь наград. Литке сразу стал капитаном 1-го ранга и кавалером ордена Святой Анны 2-й степени, а вскоре и членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Выдающийся учёный, чей талант уже получил достойную оценку, он продолжал оставаться и военным моряком, готовым всегда пойти в бой по зову приказа. А мирное затишье после наполеоновских войн оказалось недолгим. Так, при подавлении польского восстания, во время которого мятежники прославлились дикими зверствами по отношению к русским, он отвечал за сплав провианта по Висле для действующей армии.

Военная и учёная карьера продолжала складываться успешно. Контр-адмиральское, затем вице-адмиральское звания, свитское звание генерал-адъютанта, пост военного губернатора и начальника порта в Ревеле (нынешнем Таллине). В 1845 году, стремясь развить в обществе интерес к географическим открытиям, освоению новых неизведанных земель Фёдор Петрович стал создателем и автором первого Устава Русского географического общества, которое, пройдя сквозь все крутые исторические повороты, и сегодня продолжает работать. Первым председателем общества стал воспитанник Литке, великий князь Константин Николаевич, а сам адмирал долгие годы был его вице-председателем.

Когда началась Крымская война, англичане и французы — главные враги России — пытались атаковать Россию с разных сторон. Завязнув под Севастополем, на Севере и на Камчатке (кстати, среди участников обороны последней был и его сын Константин Фёдорович, сам впоследствии дослужившийся до контр-адмиральских погон), они направили большую эскадру, численно и технически превосходящую Балтийский флот, на Петербург. Именно Литке, организовав оборону Финского залива, спас столицу от этой армады, не дав ей возможности прорваться. В 1855 году он стал полным адмиралом.

Сложно перечислить все научные заслуги Фёдора Петровича Литке. Под его руководством развивалась работа обсерваторий, музеев, институтов, введены новые премии для поощрения талантливых учёных. Многие светила русской науки второй половины XIX века зажглись именно в почти двадцатилетнюю эпоху президентства Литке в Академии наук.

Кавалер пятнадцати российских орденов, адмирал Фёдор Петрович Литке ушёл из жизни 8 (по новому стилю — 20) августа 1882 года. Покоится он в семейном захороннии на Волковском лютеранском кладбище. В 2001 году могила семьи Литке была взята государством под федеральную охрану,

Судьба подарила Фёдору Петровичу долгую жизнь, которую он прожил со своей Родиой сквозь все события той бурной эпохи. Он сыграл поистине огромную роль в развитии отечественной географической науки, мореплавания, заложил основы многих будущих арктических исследований. Начав в юности с морских походов на парусных судах, он последние годы своей жизни прожил в эпоху пароходов. И не случайно его имя и сегодня можно увидеть в названиях географических объектов, научных наград, морских судов, и даже на карте Луны, где его имя носит один из кратеров.