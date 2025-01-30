Обнаружение захоронений русских моряков XIX в. в Гонконге В ходе исследования установлена связь старейших сохранившихся русских воинских захоронений в Китае с историей присутствия российского флота в отдаленных уголках мирового океана

В ходе интернет-поисков сведений о захоронениях русских моряков на британских кладбищах на портале об истории Гонконга были обнаружены данные о неких могилах с упоминанием « Russian sailors ».

Трудно представить, что в тесно застроенном Гонконге могли сохраниться какие-либо исторические кладбища XIX в. Тем удивительнее было обнаружить на местном Happy Valley Сemetery могилы, которые теперь претендуют на статус старейших сохранившихся русских воинских захоронений в Китае. В ходе последующего исследования была установлена их связь с историей присутствия российского флота в отдаленных уголках мирового океана и замечательным эпизодом со спасением китайцами в 1876 г. потерпевших бедствие русских моряков. Также были обнаружены могилы начального периода Второй мировой войны, заставившие вспомнить о жертвах военного преступления японской армии в 1941 г. - нападения на советские торговые пароходы в порту Гонконга.

Сведения об упомянутых захоронениях XIX в. отсутствуют в фундаментальном труде «Русские захоронения в Китае» А.В.Окорокова (2023 г.). Зато в очередной раз подтвердился хрестоматийный характер исследования «Не скажет ни камень, ни крест… : опыт военно-морского некрополя 1696–1917 гг.» И.Ю.Столярова (2020 г.), в котором нашлись следующие сведения:

- ЯНЧЕВСКИЙ Петр , матрос, умер от холеры в июле 1858 г. , корвет «Боярин»;

- 2 неизвестных кочегара умерли от ожогов в 1873 г. , корвет «Витязь»;

- С... , матрос, умер от дизентерии 21 января 1875 г. , корвет «Аскольд»;

- СОКОЛОВ Иван , матрос, утонул 7 марта 1876 г. , клипер «Гайдамак», похоронен на кладбище;

- С... , матрос, утонул 7 марта 1876 г. , корвет «Баян»;

- КУЗНЕЦОВ Дмитрий Дмитриевич , врач, коллежский советник, броненосец «Победа», после сдачи Порт-Артура остался при госпитале, умер в Гонконге (Китай) 21 марта 1905 г. по дороге в Россию.

Необходимо было уточнить имена моряков, а также методом сопоставления данных из доступных онлайн-источников проверить наличие/сохранность их могил. Найденные сведения о возможных захоронениях стали основанием для запроса в Российский государственный архив Военно-Морского Флота ( РГАВМФ ).

Еще до получения обстоятельного ответа были идентифицированы первые два захоронения. Заместитель директора РГАВМФ А.Ю.Емелин обратил внимание на упомянутые в « Обзоре заграничных плаваний судов Русского военного флота, 1868-1877 г. », том 2, имена кочегаров легендарного корвета «Витязь». Они скончались от ожогов 16 января 1873 г. в результате аварии котла:

- ГРИГОРЬЕВ Павел

- ПАВЛИК Фридрих

Дальнейший целенаправленный поиск на портале «Hong Kong Memory» позволил обнаружить сведения и фотографии двух хронологически последовательных идентичных захоронений (см. фото ниже).

Надписи на камнях нечитаемы. При этом описание одного из них

( № 4008 , участок 38, ряд 4, могила 8) содержало место рождения «Russia» и указание на другой аналогичный надгробный камень ( № 4010 , участок 40, ряд 3, могила 6) с более детальным описанием, очевидно, из кладбищенских документов: имя - « Grigoren Paul », месторождения - «Russia», корабль - «Billiarz» (искаженное русское название «Витязь»).

Полученные вслед за этим сведения из РГАВМФ позволили получить документальное подтверждение сведений о смерти моряков с клипера «Витязь» и соответствие им захоронений на кладбище Happy Valley cemetery, а также уточнить имена других моряков.

Сузить последующий поиск позволил анализ доступных фотографий и сопоставление онлайн-источников - на упомянутом портале по истории Гонконга и мемориальном сайте Find a Grave .

Следующим было найдено захоронение матроса 1-й статьи корвета «Аскольд» Ильи Стрикаловского , умершего 23 января / 9 февраля 1875 г. в госпитале Гонконга ( № 4166 , участок 43, ряд 1, могила 1).

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Данный надгробный камень был локализован еще до получения имени матроса из РГАВМФ. Поиск осуществлялся по имени корабля «Аскольд» и дате кончины.

На камне отчётливо читалось по-русски надпись «МАТРОСЪ» и над ней - название корабля, прочитать которое помогло найденное в интернете изображение закладной таблички:

Архивные данные РГАВМФ поставили точку в процессе «возвращения» матроса Ильи Стрикаловского:

Последним достоверно найденным с помощью сопоставления источников русским захоронением оказалась могила матроса корвета «Баян» Ивана Соколова , умершего 7 марта 1876 г. (участок 42, ряд 3, могила 16).

Ключом в данном случае также стало упоминание «русской надписи» в кладбищенском списке:

На фотографии (автор: Patricia Lim) различались буквы на кириллице. Читателям онлайн-проекта « Русские мемориалы », в рамках которого велись поиски, удалось побывать на кладбище и впервые прочитать эпитафию:

Обстоятельства гибели И.Соколова были в высшей степени драматическими. Матрос утонул в ходе спасательной операции, причем других пятерых русских моряков с перевернувшейся лодки выловили местные китайцы с оказавшейся рядом джонки.

Извлечение из рапорта командующего отрядом контр-адмирала Пузино (опубликован в «Морском сборнике», № 8, 1876 г.), Нагасаки 13 апреля 1876 г.

«<..> Во время стоянки корвета «Баян» на Гон-Конгском рейде, в ночь с 6-го на 7-е марта произошел случай, повлекший за собой гибель матроса Ивана Соколова. Обстоятельства были следующие: дул крепкий ветер, заставивший отдать третий якорь; на рейде развело большое волнение, которым, в 5 часу утра, оборвало бакштов у барказа и его понесло вдоль рейда с находящимся на нем дневальным. Тотчас был спущен на воду и отправлен за барказом катер, на длинном конце с корвета, на случай если он не был бы в силах выгребать обратно против ветра и течения. Но, за темнотою и густою мрачностью, катер не нашел барказа и вернулся на корвет. Тогда ветер несколько стих и с корвета тотчас была послана на поиски шестерка, а вслед за нею катер с лейтенантом Скворцовым и полным числом барказных гребцов.

Вскоре шестерка нашла барказ, который вынесло с рейда на большой плес. Вслед затем ватер подошел к барказу; посланный офицер, перебравшись с барказными гребцами на барказ, отправил шестерку и катер обратно на корвет. Катер, хорошо выгребая, скоро опередил шестерку и совсем скрылся от нее. На шестерке, видя что барказ поставил паруса и находится далеко от них, поставили глухо зарифленный фок. Спустя некоторое время барказ скрылся за мрачностью из виду шестерки; в это время сильным шквалом, налетевшим неожиданно, она была опрокинута. Все успели взобраться на днище шестерки; зыбь была значительная и всякий раз, когда подходила большая волна, шестерку перевертывало, люди, вновь очутясь в воде, снова подплывали и хватались за шестерку; в один из таких случаев матрос Иван Соколов пошел ко дну.

В это время китайская джонка № 483 подошла в бедствующим, приняла их совершенно обессиленных в себе и доставила в морскую полицию, откуда их представили на корвет. Китайцам с этой джонки было выдано вознаграждение в 20 долларов, тут же собранные, на корвете, по подписке, а о человеколюбивом поступке их, чтобы сделать его известным, мною было сообщено губернатору Гон-Конга, при чем, между прочим, я высказал, что о таковом похвальном поведении их будет донесено мною Морскому Министерству.

<…> В ответ на письмо мое, губернатор Гон-Конга уведомил меня, что он уже извещен о поступке китайцев и ему доставило большое удовольствие наградить их за спасение 6 человек военных русских матросов, коим угрожала участь погибшего их товарища. Тело утонувшего матроса Ивана Соколова было найдено на третьи сутки морскою полициею и доставлено в город, где он и погребен на Гон-Конгском кладбище с подобающими почестями».

Ненайденными остаются могилы двух моряков дореволюционной эпохи:

- ЯНЧЕВСКИЙ Петр , матрос, умер от холеры в июле 1858 г., корвет «Боярин»;

Есть основания считать, что запись в кладбищенском списке (см. начало статьи) относится к могиле П.Янчевского (участок 38, ряд 6, могила 7).

- КУЗНЕЦОВ Дмитрий Дмитриевич , врач, коллежский советник, броненосец «Победа», после сдачи Порт-Артура остался при госпитале, умер в Гонконге 21 марта 1905 г. по дороге в Россию. Могилы советских моряков в Гонконге

В процессе установления имен моряков XIX в. на эмигрантском участке кладбища внимание привлекли захоронения двух советских моряков:

- ТРОФИМОВ Сергей Иванович , с оветский моряк, умер 22 января 1940 г. в возрасте 25 лет , похоронен на участке 16F, ряд 5, могила 23 ;

- МАРИБУ Валентин Антонович , советский моряк, умер 5 мая 1941 г., похоронен на участке 16F, ряд 2, могила 9 .

По все видимости, в данном случае речь идет о моряках с кораблей торгового Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), которые в то время часто приходили в Гонконг на ремонт. В пользу этой версии, требующей документального подтверждения, говорит тот факт, что фамилия Марибу встречалась среди жителей приморского села Южная Лифляндия. В настоящее время соответствующие поиски ведутся по линии музея ДВМП и регионального отделения РГО. Необходимо выяснить обстоятельства их гибели и с каких они были кораблей.

Одновременно была найдена информация о погибших советских моряках с кораблей, находившихся в Гонконге на ремонте в ходе начавшегося во время Второй мировой войны японского наступления на британские владения в 1941 г.:

- ЕЛАГИН Сергей Капитонович , кок-повар парохода «Сергей Лазо», погиб 18 декабря 1941 г.;

- КОВЕРНИКОВ Георгий Фомич, боцман парохода «Свирьстрой», погиб от артиллерийского снаряда во время японского обстрела 18 декабря 1941 г.

- КРИВОРУЧКО Моисей Семенович , кочегар 1 класса парохода «Сергей Лазо», погиб 23 декабря 1941 г.

18 декабря японская береговая артиллерия начала обстрел и парохода «Свирьстрой». Осколками одного из первых же снарядов были убиты боцман Г.Ф.Коверников и находившийся на судне пекарь парохода «Сергей Лазо» С.К.Елагин .

Старший помощник капитана В. Новгородцев заявил японцам категорический протест и потребовал прекратить обстрел советских судов. Японцы пообещали обстрел судов прекратить, но потребовали, чтобы все моряки сошли на берег. Пришлось подчиниться. Когда собрались все моряки, японцы на грузовых машинах отвезли их в тыловую часть города и поместили в пустующий дом.

23 декабря при артобстреле города в дом, в котором находились советские моряки, попал снаряд. Взрывной волной выбило двери и завалило стену комнаты. Ею придавило и тяжело ранило матроса Василия Бочко, а кочегара М.С.Криворучко убило наповал ( источник ).

Материалы советской военной прокуратуры о событиях вокруг парохода «Сергей Лазо» и его команды были переведены на английский и японский языки , по всей видимости, для использования в ходе Международного военного трибунала для Дальнего Востока, более известного как Токийский процесс.

При анализе списков захоронений на портале об истории Гонконга обратила на себя внимание могила с надгробным камнем на немецком языке « I.F.Bernickow , Maschinist» (участок 37, ряд 2, могила 19) с практически полным совпадением инициалов и фамилии с именем советского моряка Г.Ф.Коверникова . Искажение написания можно объяснить поспешным изготовлением надгробия в условиях военных действий. Эта версия также требует документального подтверждения в ходе проверки кладбищенских записей, дополнительного изучения надгробия и архивов ДВМП. Там же необходимо найти информацию о захоронениях матросов С.К.Елагина и М.С.Криворучко .

Камень по форме совпадает с более ранними надгробиями русских моряков. Фото: Patricia Lim

Схема кладбища с указанием секторов, где захоронены российские и советские моряки (1-4 и 7 - юго-восточные участки, 6 - западный)

1. ПАВЛИК Фридрих , кочегар корвета «Витязь», умер от ожогов в 1873 г. , могила № 4008, участок 38, ряд 4, могила 8.

2. ГРИГОРЬЕВ Павел , кочегар корвета «Витязь», умер от ожогов в 1873 г. , могила № 4010, участок 40, ряд 3, могила 6.

3. СТРИКАЛОВСКИЙ Илья , матрос клипера «Аскольд», умер 23 января / 9 февраля 1875 г. в госпитале Гонконга, захоронение № 4166, участок 43, ряд 1, могила 1.

4. СОКОЛОВ Иван , матрос клипера «Баян», утонул 7 марта 1876 г. , похоронен на участке 42, ряд 3, могила 16.

5. ТРОФИМОВ Сергей Иванович , с оветский моряк, умер в январе 1940 г. , похоронен на участке 16F, ряд 5, могила 23.

6. МАРИБУ Валентин Антонович , советский моряк, умер в мае 1941 г. , похоронен на участке 16F, ряд 2, могила 9.

7. КОВЕРНИКОВ Георгий Фомич , боцман парохода «Свирьстрой», погиб в результате японского обстрела 18 декабря 1941 г. Скорее всего захоронен как « I.F.Bernickow, Maschinist» на участке 37, ряд 2, могила 19.

Захоронения пока не найдены, поиск продолжается:

8. ЯНЧЕВСКИЙ Петр , матрос корвета «Боярин», умер от холеры в июле 1858 г.

9. КУЗНЕЦОВ Дмитрий Дмитриевич , врач, коллежский советник, броненосец «Победа», умер в Гонконге 21 марта 1905 г. по дороге в Россию.

10. ЕЛАГИН Сергей Капитонович , кок-повар парохода «Сергей Лазо», погиб 18 декабря 1941 г.

11. КРИВОРУЧКО Моисей Семенович , кочегар 1 класса парохода «Сергей Лазо», погиб 23 декабря 1941 г.

Вечная память! Никто не забыт!

30.01.2025