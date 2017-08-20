Крест преподобного Антония 20 августа (7 августа ст. ст.) Православная церковь вспоминает святого преподобного старца Антония Оптинского (в миру Александр Иванович Путилов), прославившегося многими духовными дарованиями. Вместе со своим братом преподобным Моисеем он много сделал для развития в Оптиной пустыни старчества. Смиренный основатель Александр родился 9 марта 1795 года в Борисоглебске (Ярославская губерния). Его родители были очень набожными людьми и в соответствующем духе воспитывали своих детей. Двое его старших братьев подвизались в Саровской пустыни, причём один из братьев, Тимофей, впоследствии стал знаменитым Моисеем Оптинским. Эти примеры и воспитание способствовали тому, что Александр уже в десятилетнем возрасте почувствовал призвание к монашеской жизни. В 1809... На чтение: 2 минуты

20 августа (7 августа ст. ст.) Православная церковь вспоминает святого преподобного старца Антония Оптинского (в миру Александр Иванович Путилов), прославившегося многими духовными дарованиями. Вместе со своим братом преподобным Моисеем он много сделал для развития в Оптиной пустыни старчества.

Смиренный основатель

Александр родился 9 марта 1795 года в Борисоглебске (Ярославская губерния). Его родители были очень набожными людьми и в соответствующем духе воспитывали своих детей. Двое его старших братьев подвизались в Саровской п у стыни, причём один из братьев, Тимофей, впоследствии стал знаменитым Моисеем Оптинским. Эти примеры и воспитание способствовали тому, что Александр уже в десятилетнем возрасте почувствовал призвание к монашеской жизни. В 1809 году, когда умер его отец, будущий святой перебрался жить в Москву, работал комиссионером у откупщика, то есть был связан со сбором налогов. Когда случилась Отечественная война 1812 года, Александр попал в плен, но сумел бежать в Ростов к родным, там продолжил служить комиссионером. В Москве и Ростове юноша не оставлял мыслей о монашеской жизни и в 1816 году тайно отправился в ярославские леса, став послушником.

Преподобный Антоний Оптинский

Четыре года он упорно выполнял послушания и в 1820 году принял постриг и был наречён Антонием. Его духовным отцом стал родной старший брат, преподобный Моисей. По воле епископа Калужского Филарета братья отправились в Оптину пустынь (недалеко от города Козельска Калужской области) для основания при этой обители скита (уединённое жилище отшельников, обычно закрытое для посещения посторонними лицами. – прим. ред. ). Там они построили небольшую келью, церковь Иоанна Предтечи и принялись за устроение братских корпусов. В 1825 году преподобный Моисей принял назначение на пост настоятеля Оптиной пустыни, а преподобный Антоний стал начальником скита, в который уже стали стекаться мудрые и почтенные старцы. Одному из своих родственников Антоний писал в 1832 году: «Как самый бедный бобыль, живу в келье один: сам и за водой, сам и за дровами... Чином священства почтенных теперь у нас в скиту собралось пять человек, но все они престарелы и многонемощны, почему и тяготу служения за всех несу один».

Основанная разбойником

Оптинская обитель является одним из древнейших русских монастырей. По преданию, она была основана ещё в 14 веке раскаявшимся разбойником Оптой, который впоследствии стал иеромонахом Макарием.

С Оптинским монастырём связаны эпизоды из жизни отдельных русских мыслителей и писателей. Так, Владимир Соловьёв, поэт и религиозный философ, в 1878 году привёз в Оптину Фёдора Михайловича Достоевского, который незадолго до того внезапно потерял любимого сына. Под впечатлением от поездки писатель создал некоторые эпизоды романа «Братья Карамазовы». К примеру, прототипом старца Зосимы послужил именно преподобный оптинский старец Амвросий.

Ангел во плоти

В возрасте 41 года у Антония открылась мучительная болезнь (вероятно, из-за утомительных трудов), приносившая ему до конца земных дней тяжёлые страдания: ноги преподобного до самых колен оставались покрытыми ранами и часто сильно истекали кровью. При этом люди, беседовавшие с ним, видели лишь светлое лицо и слышали оживлённую речь и ничего не подозревали о страданиях монаха.

Преподобный ценил творение священного подвига безмолвия, всегда стремился к уединению, однако духовные дарования, которыми он был награждён, вели к нему многих посетителей.

Спустя 14 лет начальствования над Оптинским скитом Антоний был назначен на должность настоятеля Малоярославецкого Николаевского монастыря. Расставание с любимой Оптиной пустынью и братом, преподобным Моисеем, было очень тяжёлым. Управлять вверенным монастырём зачастую приходилось прикованным к постели – сказывалась болезнь ног. Нередко преподобный Антоний сам ездил в Москву для сбора пожертвований на нужды монастыря. Но старец делал всё с великим смирением и усердием. Оттого обитель процветала, и в 1845 году преподобного наградили золотым наперсным крестом.

Здоровье Антония продолжало ухудшаться, он много раз просил уволить его на покой. И только в 1853 году, благодаря ходатайству митрополита Московского и Коломенского, святителя Филарета (Дроздова), который всякий раз встречался со старцем Антонием в Москве и видел состояние здоровья последнего, преподобный наконец вернулся в Оптину пустынь.

Святитель Филарет (Дроздов)

В течение последних 12 лет, отпущенных Богом преподобному Антонию, он жил в обители как человек, находящийся на покое. Во внутренние дела монастыря и скита не вмешивался, советов стремился не давать. Лишь будучи человеком красноречивым, утешал тех, кто приходил к нему в скорбях.

В 1862 году Антоний пережил горькую утрату: скончался любимый брат и духовный отец, преподобный Моисей. Антоний 40 дней провёл в затворе, молясь о новопреставленном, и ещё год прожил в молитвенном уединении. Спустя три года самоиспытаний и паломничества к мощам святителя Тихона Задонского и святого Митрофана Воронежского преподобный Антоний принял великую схиму (полнейшее отчуждение от мира, схимонахов называют даже ангелами во плоти. – прим. ред. ). Это случилось в марте 1865 года, когда старцу исполнилось 70 лет. Причём обряд пострижения проходил в келье из-за болезни преподобного.

С этого момента Антоний уже не принимал мирских людей и лишь изредка виделся с братией. 20 августа 1865 года 70-летний преподобный Антоний Оптинский отправился в последний путь… Его погребли в Казанском соборе Оптинской пустыни рядом с горячо любимым братом.

Даже несмотря на тяжёлую судьбу в советские годы – монастырь был превращён в дом отдыха, затем в концлагерь, был госпиталем, а после стал военной частью, – в 1987 году его всё же вернули Русской православной церкви. В этом несомненно был промысел Божий, заступничество преподобного Антония и всего Собора преподобных Оптинских старцев, которые наверняка с сожалением с Небес глядели на любимую обитель.

За минувшие 30 лет Оптину пустынь практически восстановили, и теперь она продолжает привлекать множество паломников и туристов.

А в 2000 году преподобный Антоний Оптинский прославлен Архиерейским собором Русской православной церкви в лике святых.