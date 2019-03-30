Холодная война XIX века Не честолюбивые замыслы и никакие другие своекорыстные расчёты руководят Россией в её поступательном движении в Среднюю Азию, но исключительно только желание умиротворить тот край, дать толчок её производительным силам и открыть кратчайший путь для сбыта произведений Туркестана в европейскую часть России. Генерал-майор Л. Ф. Костенко, заведующий Азиатской части Русского Главного штаба. Почти все наши соотечественники хотя бы раз в жизни слышали словосочетание «холодная война». Действительно, конфликт двух крупнейших военно-политических блоков в XX веке занимает одно из центральных мест. Но уже значительно меньшее число современных россиян помнят, что в веке XIX наша страна вела ничуть не менее напряженное противостояние с сильнейшей империей мира... На чтение: 2 минуты

Не честолюбивые замыслы и никакие другие своекорыстные расчёты руководят Россией в её поступательном движении в Среднюю Азию, но исключительно только желание умиротворить тот край, дать толчок её производительным силам и открыть кратчайший путь для сбыта произведений Туркестана в европейскую часть России.

Генерал-майор Л. Ф. Костенко, заведующий Азиатской части Русского Главного штаба.

Почти все наши соотечественники хотя бы раз в жизни слышали словосочетание «холодная война». Действительно, конфликт двух крупнейших военно-политических блоков в XX веке занимает одно из центральных мест. Но уже значительно меньшее число современных россиян помнят, что в веке XIX наша страна вела ничуть не менее напряженное противостояние с сильнейшей империей мира – Британской. Это противостояние с подачи британского офицера Артура Конноли и известного писателя Редьярда Киплинга получило название «Большая игра». Кульминацией этой игры стал бой у небольшой реки под названием Кушка, о котором мы сейчас и расскажем.

Игра империй

Многим знаком эпизод из истории, когда Павел I велел отправить казаков в Индию, которая в то время находилась под властью Британии, чтобы нанести враждебно настроенным англичанам удар, целясь прямо в «жемчужину» их империи. Многие знают и о том, что британский посол приложил руку к убийству русского императора Павла. Кстати, здесь было бы очень интересно задуматься о резкой смене внешнеполитического курса после его смерти.

Убийство русского посла и знаменитого писателя А.С. Грибоедова в Тегеране , войны с Персией, походы в Закавказье и Среднюю Азию тоже были элементами Большой игры.

Британская империя, над которой в ту пору никогда не заходило солнце, не сидела сложа руки. Очень часто отряды персов или представителей других народов возглавляли британские офицеры, британские шпионы и лазутчики буквально наводнили все пространство от Каспийского моря до нынешнего Пакистана. А Британская Ост-Индская компания, по сути, представляющая собой частную военную компанию, если выражаться современным языком, грабила и захватывала все новые земли во славу королевы Елизаветы I. В таких условиях рано или поздно авангарды двух империй должны были встретиться, что и произошло у Кушки.

Расширение границ

В отличие от британцев русские старались действовать в своем продвижении на юг весьма тактично и с уважением к местному населению, его религии и традициям. Жители вовлекалисьв экономическую жизнь империи, а там, где прошел русский солдат, строились города, налаживалась инфраструктура. Не случайно и в этот раз, 6 февраля 1884 года, к русскому генералу Александру Виссарионовичу Комарову, который в ту пору возглавлял Закаспийскую область (сейчас Туркмения), прибыла делегация из народа – жителей города Мерв, с прошением к русскому царю принять их в подданство. Их просьба была удовлетворена, и Мерв вошел в состав России. Однако возникла иная проблема. Теперь русская граница прямо упиралась в Афганистан, который британцы считали уже чуть ли не исконной территорией своей империи, требовалось разграничение владений.

Русские и британцы выслали свои комиссии для установления четких границ, каждую из комиссий сопровождал вооруженный отряд. Камнем (вернее, озером) преткновения стал небольшой оазис Пандждех, который обе стороны считали своим. Однако у России прав на него было ощутимо больше, так как там проживали недавно принятые в империю мервцы. Вице-король Индии лорд Дафферин, который управлял через британского генерала Лэмсдена Афганистаном, потребовал оазис русским не сдавать. Более того, афганского эмира Абдур-Рахмана вынудили собрать войска. Действовать они должны под руководством британских офицеров и в случае несогласия русских уйти от оазиса перебить всех.

Бой у Кушки

Русские войска, направленные Комаровым на помощь отряду, определявшему границу, остановились на западном берегу реки Кушка, недалеко от злополучного оазиса Пандждех. Афгано-британские отряды встали на восточном берегу. Однако, будучи не только опытным офицером, но и не лишенным дипломатического дара руководителем, Комаров поступил мудро. Несколько депеш улетели в Санкт-Петербург, министр иностранных дел Российской империи Н. К. Гирс по просьбе Комарова договорился с британцами, о том, что Россия обещает не вести боевых действий и не забирать оазис, если афганские войска не проявят агрессии. Об этом решении был осведомлен и сам русский император.

Тем временем русские войска и казаки не спеша окружали афганцев и британцев, выбирая выгодные позиции для неизбежного боя. А Комаров, лично командовавший нашими войсками на месте, предъявил афганцам ультиматум: либо они покидают Пандждех, либо их оттуда выбьют силой. Афганцы ответили ружейной стрельбой.

Пять дней ультиматума истекли 30 марта 1885 года, но противниквовсе не собирался уходить из оазиса, тогда Комаров на свой страх и риск приказал нашим войскам атаковать, но первыми огня не открывать, дабы соблюсти дипломатические договоренности. Русские цепи поднялись в атаку, а с флангов заходили казачьи сотни. Афганцы, увидев это, запаниковали и открыли стрельбу. Тогда наши дисциплинированные солдаты открыли плотный огонь по афганцам, дружными залпами сметая их с позиций. Напрасно среди бурых, полосатых и расписных халатов афганских воинов мелькали красные мундиры британских офицеров. Навести порядок среди бегущих и скачущих назад афганцев они не могли. Однако многие из них были неплохими стрелками, занимали выгодные позиции и в целом обладали преимуществом обороны. Тем не менее к исходу дня оазис был очищен от врага. Сжимая в руках револьверы и поминутно оглядываясь, британцы спешно уводили своих подопечных за мост Пул-и-Хишти. В тот день они оставили убитыми свыше 600 человек, потери русских были около 40 человек. День остался за нами.

Игра продолжается

Конечно, уязвленная честь британцев не могла не вылиться в дипломатический конфликт. Самому британскому премьеру У. Гладстону доложили об инциденте. Лорд Рипон бушевал и требовал от правительства чуть ли не войны с Россией. Однако на встрече вице-короля Индии и афганского эмира Абдур-Рахмана последний всеми силами пытался задобрить британцев, эмир больше не хотел терять людей. Он смог уговорить вице-короля не устраивать очередных военных походов к русской границе. Начался так называемый Афганский кризис 1885 года, который, впрочем, громок только названием. А в это время дипломаты, обменявшись нотами протеста, установили, что пограничный бой был не более, чем инцидентом. С ведома монархов была создана русско-британская комиссия, которая установила четкую границу между Российской империей и Афганистаном. Большой войны никто не хотел.

Генерал А.В. Комаров

Вот только теперь у старого оазиса Пандждех возвышалась русская крепость Кушка, надежно прикрывшая нашу границу. С 1890 года она стала самой южной точкой на карте Российской империи. Большая игра продолжалась, а Кушка, которая существует и поныне, пережила ещё множество войн и событий в своей истории. Видимо, поэтому служить в 68 Краснознаменном пограничном отряде КГБ СССР, который располагался в Кушке, было особенно почетно в годы Афганской войны.

Источник иллюстраций: http://drevlit.ru