Как появилась главная военная академия России Почему офицеры не хотели служить в Генеральном штабе и как удалось справиться с этой проблемой На чтение: 3 минуты

Почему офицеры не хотели служить в Генеральном штабе и как удалось справиться с этой проблемой

В этом году Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России отмечает свой 190-й день рождения. Она открылась 8 декабря (26 ноября по ст. ст.) 1832 года в Санкт-Петербурге и стала первым высшим военным учебным заведением Российской империи. Сегодня стать слушателем этой академии – мечта многих российских офицеров, а полтора столетия назад руководству академии приходилось изобретать специальные меры материальной поддержки для выпускников, чтобы завлечь новых офицеров…

Швейцарский отец русской академии

Инициатором создания Императорской военной академии по праву считается генерал от инфантерии барон Генрих Жомини. Генрихом его стали называть в России, а при рождении будущий военачальник получил имя Антуан-Анри, и до поры до времени молодой человек даже не помышлял о карьере офицера. Родившийся в Швейцарии в семье мелкого чиновника, он работал мелким банковским клерком, пока эпоха революционных преобразований не сделала его командиром батальона и не привела в конечном итоге сначала в Большую армию Наполеона, а потом – в русскую армию. Опытный штабист, служивший у самого маршала Нея, Антуан-Анри пришелся в России ко двору и быстро набрал авторитет и в армии, и в высшем свете. В частности, Генриху Вениаминовичу доверено было заниматься стратегией с цесаревичем, будущим императором Александром II.

Среди других военных проектов, разработкой которых занимался Генрих Жомини, был и проект военной академии, главной целью которой он видел «образование офицеров для службы по Генеральному штабу» и «введение единообразия в преподавании военных наук в прочих военно-учебных заведениях». Задача эта была своевременной: опыт Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813-14 годов ясно показал, что прежняя система подготовки русских офицеров грешит множеством недостатков. Среди них были как отсутствие единства в преподавании и учебных программах, так и нехватка высшего военного образования: по сути, все образование русские полковники и генералы получали исключительно на поле боя.

Идею создания первой русской военной академии генерал от инфантерии Генрих Жомини высказал в своем «Проекте положения о военной академии», поданном на имя императора 8 (20 по н. ст.) апреля 1830 года. Еще два года потребовалось на то, чтобы утрясти все вопросы, неизбежно возникающие при создании подобных учреждений, написать устав и прочие регулирующие документы, подобрать штат первых преподавателей… И только 26 ноября 1832 года Императорская военная академия при Главном штабе Его Императорского Величества в присутствии императора Николая I открыла свои двери для первых слушателей.

Чему учили будущих полководцев

Базой для новой академии стало петербургское училище колонновожатых — юнкеров, готовящихся в офицеры Генерального штаба. Само училище к тому времени уже несколько лет как было закрыто в связи с тем, что выпускники другого такого же учебного заведения, московского, стали активными участниками восстания декабристов. По той же причине император Николай I распорядился не принимать в новую академию офицеров младше 18 лет и рангом ниже поручика. Верхним же пределом звания для кандидата стал чин капитана армии или штабс-капитана гвардии, артиллерии и инженерных войск. Профессорско-преподавательский состав Императорской военной академии набрали из офицеров-практиков, многие из которых успели получить боевой опыт в войнах начала XIX столетия, прежде всего с Наполеоном.

Поначалу число слушателей в новой академии было небольшим: средний годовой выпуск составлял порядка 15 офицеров. Дело было в непрестижной службе в Генеральном штабе, которая в те годы предоставляла совсем не такие преференции, как сегодня. И только накануне Крымской войны, в 1852 году по инициативе правительства ввели меры материального стимулирования для офицеров Генштаба и повысили их служебный статус. После этого приток новых слушателей в академию резко увеличился.

Справедливости ради надо сказать, что даже увеличенное жалование не всегда стоило тех усилий, которых требовало обучение в Николаевской академии Генерального штаба, как она стала именоваться с 1855 года. Двухгодичный курс делился на две части – теоретическую и практическую. В число предметов входили прежде всего тактика, стратегия и военная история, а также геодезия и сведения по артиллерийской и инженерной части. А вообще учебный курс был построен так, чтобы увести слушателя от узкой специализации и привить ему навык мыслить категориями не своего рода войск, а армии в целом – что, собственно, и требуется от офицеров Генерального штаба. Нагрузка была серьезной, и далеко не все офицеры, добившиеся зачисления в академию, выдерживали ее и доходили до выпуска.

Когда в академию стали возвращаться в качестве преподавателей ее бывшие выпускники, понюхавшие пороху и проверившие полученные знания в боях, качество преподавания стало существенно меняться. Особенно заметно это стало после Русско-турецкой войны 1877-78 годов. В это время выпускник академии генерал от инфантерии Михаил Скобелев на практике показал, что значит высшее военное образование. С другой стороны, именно в ходе этой войны выяснилась критическая нехватка офицеров с подобными навыками.

Последний выпуск

В 1909 году было принято новое положение об Императорской Николаевской военной академии, как она теперь именовалась. Теперь в нее не брали офицеров с физическими недостатками и не умеющими ездить верхом, а абитуриентам нужно было прослужить в строю как минимум три года и участвовать не менее чем в двух лагерных сборах. Прежде чем сдавать экзамен в саму академию, офицеры сдавали экзамены при штабах своих военных округов и только по их результатам отправлялись в Санкт-Петербург держать вступительные испытания.

Что касается выпускников, то право быть причисленными к Генеральному штабу получали не все, а только окончившие академию по первому разряду и прослушавшие дополнительный курс. Это означало, что они по итогам обучения имели среднюю оценку по всем предметам не ниже 10 баллов (в академии действовала 12-балльная система). Были выпускники по второму разряду со средним баллом 7, а не набравшие и его просто возвращались в свои части как отчисленные от академии.

С началом Первой мировой войны работа академии прекратилась: все слушатели и преподаватели по мобилизации отправились на фронт. Только в 1916 году по настоянию многих военачальников обучение возобновили: слишком очевидной стала нехватка в действующей армии подготовленных штабных специалистов. Выпуск 1917 года стал последним в истории Императорской Николаевской военной академии. Формально она существовала вплоть до 1921 года, но офицеров для Русской императорской армии больше не выпускала, перейдя на подготовку специалистов для Белой армии.

Всего за первые 85 лет существования академии ее выпускниками стали 4532 русских офицера, принимавших участие во всех войнах, которые Российская империя вела в то время. 2 (15 по н. ст.) сентября 1909 года перед главным входом в здание в Санкт-Петербурге на собранные по подписке деньги установили памятник «Жертвам служебного долга», посвященный погибшим питомцам академии. В начале 1930-х годов этот монумент был безвозвратно утрачен, а в 2020 году во внутреннем дворике современной академии Генштаба России в Москве установили его точную копию. Ее по архивным документам до мельчайших деталей воссоздали мастера Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Тем самым была подчеркнута преемственность современной академии по отношению к тому военному учебному заведению, которое приняло первых 27 слушателей в конце 1832 года.