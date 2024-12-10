Донбасс – от Российской империи в горнило революции. Донецкая Народная Республика (ДНР) Индустриализация и последующее развитие Республики

Крепостничество, надо отметить, в регионе так и не прижилось — большая часть крестьян так и осталась государственной, а немногочисленные имения хозяйничали плохо. Поэтому бурное развитие края было обусловлено значительной долей частного капитала и частного землевладения в крае. Наладить тут сельское хозяйство было делом тяжёлым — веками не знавшая ни сохи, ни плуга земля, нехватка воды, сложный климат, обилие вредителей и постоянные эпидемии скота потребовали усилий не одного поколения крестьян, чтобы сделать регион одним из аграрных центром Юга России. За XIX век здесь значительное развитие получили не только традиционные животноводство и пашенное земледелие, но и шелководство, виноградарство, бахчеводство, садоводство. Тогда же были сделаны первые высадки лесополос для защиты полей от продувных степных ветров. Из животноводства особенно успешным оказалось овцеводство, и к середине столетия здесь насчитывалось несколько сотен тысяч тонкорунных овец.

В 1861 году, когда крепостное право было отменено, при дележе земли помещики, пользуясь своими привилегиями, норовили отрезать своим бывшим крепостным землю похуже, оставив себе наиболее плодородную и богатую ресурсами территорию. Это вызвало бурю возмущения, эпицентром которого стал Бахмутский уезд. Более 2 тысяч крестьян приняли участие в волнениях, для усмирения которых пришлось вызывать солдат. В итоге полноценный надел на ревизскую душу получили только бывшие государственные крестьяне, средний выдали поселянам по горному ведомству, и более всех обошли как раз помещичьих крестьян. Много, много несправедливостей было в Александровской реформе, и всё же в конечном итоге, несмотря ни на что, она оказалась благотворной для экономического развития в целом.

Другим важным событием первой половины XIX века в жизни края стало возникновение угольно-металлургического комплекса, который со временем станет визитной карточкой Донбасса. Первые предприятия появились на землях современной Луганской Народной Республики, но совсем скоро рудознатцы оценили и богатства более южной Донецкой земли. Причина столь большого внимания к полезным ископаемым была очевидной — рядом был огромный и прожорливый Черноморский флот, крупные порты Севастополь, Херсон, Таганрог, Николаев, Одесса. Всё это требовало металла, угля, топлива, вооружения — и тащить это через полстраны было невыгодно. Поэтому зародиться здесь уникальному промышленному комплексу было, по всей видимость, предначертано самой судьбой. Тем более, что уже тогда было понятно — Турция с потерей Крыма и Северного Причерноморья ни в коем случае не смирится, и ещё не раз попробует взять реванш.

В 1827 году в Екатеринославской губернии и примыкающей к ней Области Войска Донского под руководством Евграфа Петровича Ковалевского, выдающегося горного инженера и будущего почётного члена Петербургской Академии Наук, был обнаружил горный кряж, который он назвал Донецким по названию реки Северский Донец. В том же году им была составлена первая геологическая карта Донецкого угольного бассейна с 25 известными на тот момент месторождения угля. Далее экспедиция за экспедицией находили всё новые угольные пласты, причём все учёные хором отмечали его качество как «особенно пригодного для всех металлургических работ, в переплавке руд, для производства железа и реек и на отопление пароходов и железных дорог». Отрасль сразу стала высокодоходной, и многие помещики, купцы и разночинцы бросились осваивать шахтёрское дело — началась стихийная угольная горячка. На такие мелочи, как современное оснащение и меры безопасности, скороспелые горные магнаты, конечно, не обращали внимания, и немало первых донецких шахтёров погибло при взрывах и обвалах. По инициативе всё того же Ковалевского был издан закон, согласно которому частные предприниматели должны были соблюдать определённый набор правил — так было положено начало трудовому и санитарному законодательству в этой сфере, хотя, конечно, до уровня наших дней ему предстояло пройти ещё очень большой путь. Тяжёлая профессия шахтёра с тех пор стала самой уважаемой на Донбассе, да и вообще шахтёр стал символом этого региона со славными трудовыми традициями.

Первая полноценная механизированная шахта появилась на Донбассе в 1842 году. Для её строительства наместник Юга России граф Михаил Семёнович Воронцов арендовал слободу Александровка с прилегающими землями сроком на 10 лет. Сначала шахта «Гурьевская», а затем «Михайловская» и «Елисаветградская» давали невиданную производительность — по 18 пудов угля на каждого из 76 рабочих. Слава Александровского рудника гремела далеко за пределами региона, тем более что благодаря постоянному обновлению оборудования и технологии рабочего процесса здешние шахты давали всё большую и большую производительность, достигнув полумиллиона пудов в год. Не случайно именно здесь потом начнёт своё развитие центр края, сегодня известный нам как Донецк. Кроме Александровского рудника, уголь также добывался ещё в десятке мест — под Селидово, Никитовкой, Щербиновскими хуторами. К моменту отмены крепостного права добыча угля выросла до 6 миллионов пудов, но совокупный её объём пока ещё уступал Силезскому угольному бассейну в Царстве Польском.

В годы Крымской войны в Донецких степях осуществляло охрану рудников и побережья Азовское казачье войско. Англичане и французы лелеяли планы высадиться в Таганроге и Мариуполе, чтобы окончательно отрезать Крым от основной части России. Сейчас это малоизвестный факт, но не только в Севастопольской бухте топили корабли, не давая пройти вражеским эскадрам, но и в Керченском проливе, как раз с тем, чтобы не пропустить в Азовское море вражеский флот. Противник расчистил себе дорогу только к маю 1855 года, и 24 мая начал высадку десанта в Мариуполе. Ему противостояли лишь 200 казаков под командой полковника Кострюкова. Город сильно пострадал, но всё же выстоял. А 12 июля 1855 года у Кривой Косы (ныне — посёлок Седово Кальмиусского района ДНР) сел на мель и был захвачен казаками английский пароход «Джаспер». Противник ещё не раз пытался бомбардировать Мариуполь и другие прибрежные поселения, но безуспешно.

После завершения Крымской войны и последовавшего за этим заключительного этапа покорения Кавказа часть казаков-азовцев была переселена на новые земли, а Азовское казачье войско было ликвидировано. Наступала новая эпоха — того самого, хорошо нам всем известного Донбасса, форварда промышленного рывка, который совершила Россия во второй половине XIX – начале XX века.

Помещичьи имения, и при крепостном праве не способные наладить прибыльное хозяйствование, в новых условиях окончательно разорились. Почти все были вынуждены продать или сдать в аренду земли, которые когда-то достались их пращурам. Главными покупателями земли были мещане, иностранные колонисты и крестьяне. Появляется класс крупных землевладельцев — у некоторых было по 15-30 тысяч десятин земли, тогда как у многих вчерашних помещичьих крестьян едва ли набиралось по 5-8. Вчерашние государственные крестьяне, как правило, вели общинное хозяйство, и имели по 9-15 десятин земли. Земледелие ещё долго оставалось преобладающим занятием жителей здешних мест. Росла урожайность зерновых, огородных и кормовых культур, вчерашние степи покрывались полями табака, подсолнечника и сахарной свеклы, росли огромные сады. Ещё часты были неурожаи, но в урожайные годы здесь даров земли собирали столько, что хватало вывозить их в центральные русские губернии.

Но, конечно, локомотивом развития капиталистических отношения в России в те десятилетия было вовсе не сельское хозяйство, а индустриальная сфера. В 1869 году торжественно было открыто движение поездов по новой Курско-Харьковско-Азовской железной дороге. Со станций, возникших на ней, берут своё начало многие города Донецкой Народной Республики — Краматорск, Константиновка, Горловка, Харцызск, Амросиевка, Иловайск. Начался второй этап угольной горячки — ведь теперь проблем с вывозом добытой продукции не было. Особенно богатые владельцы шахт сами спонсировали строительство отводных веток от основной магистрали — например, Иван Григорьевич Иловайский, чей богатейший Макеевский рудник дал начало городу Макеевке. То было время, когда ведущую роль в экономическом развитии регионов начинали играть денежные тузы, хозяева финансового и промышленного капитала. Руководитель строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги Самуил Соломонович Поляков сумел выиграть концессию на строительство металлургического завода. Но, не имея опыта в подобной сфере и буквально душимый конкурентами, он отказался от затеи. В конечном итоге концессия на проект перешла к английскому промышленнику Джону Юзу. Не сразу, но ему удалось наладить столь нужное России стале- и чугунолитейное производство. Юзовский металл шёл на рельсы, которые страна до того покупала за границей, а потом его с охотой покупали многочисленные машиностроительные предприятия, появившиеся в России на излёте века. Восьмидесятипятивёрстная Константиновская железная дорога, связавшая Юзовку с основной магистралью, дала начало таким населённым пунктам края, как Торецк, Ясиноватая, Еленовка. Далее последовало строительство Донецкой каменноугольной железной дороги под руководством знаменитого промышленника Саввы Ивановича Мамонтова. Центральной её станцией стал город Дебальцево с прекрасным вокзалом, который, хоть и сильно перестроенный после разрушений Великой Отечественной войны, до сих пор является уникальным для этих мест станционным сооружением. В 1889 году в Мариупольский порт пришёл первый состав с углём — об этом событии писали все центральные газеты Российской империи. Вскоре Мамонтов продал с хорошим прибытком каменноугольную дорогу государству. Вообще, в те годы Донецкий край был едва ли не самым обеспеченным железнодорожным сообщением, что стало залогом его экономического развития и притока сюда иностранных инвестиций.

Кстати, об иностранном капитале. Сейчас бы это вызвало большое недовольство и у обывателей, и у многих политиков, немедленно бы повлекло за собой обвинения власти в распродаже Родины, но тогда, наоборот, были рады привлечению крупных промышленников и подавали это как благо, мотивируя это тем, что своих денег у русской буржуазии нет на такие огромные проекты с долгосрочной отдачей. Иностранцев же привлекали дешевизна рабочей силы, богатейшие полезные ископаемые и гарантией выкупа продукции металлургических производств в России. В итоге к началу ХХ века на Донбассе англичане, французы, бельгийцы построили 13 крупных заводов. Им принадлежали металлургические заводы в Енакиеве, Макеевке, Дружковке, два завода в Мариуполе. Патриоты били тревогу, но Петербург оставался глух — ведь официально всё было отлично, Донбасс производил треть всего русского металла.

Но не единым металлом жила индустриальная империя — а уже к началу прошлого столетия её, пожалуй, можно было бы так назвать. В 1895 году здесь построили первый в России завод по производству ртути. Продолжали развиваться добыча соли и соды, производство цемента, машиностроительная и металлообрабатывающая промышленные отрасли. Про угледобычу и говорить нечего — к началу столетия Донбасс намного опередил прежде находившийся в авангарде этой отрасли Урал, ставя рекорд за рекордом. В регионе сложилась сильнейшая горно-инженерная школа. Имена знаменитых в своё время русских инженеров — Петра Горлова, Ивана Иловайского, Фёдора Енакиева — и сегодня носят важнейшие промышленные центры Донецкой земли. Росло и множилось население региона — если, согласно первой переписи, здесь проживало около 775 тысяч человек, то к началу Первой мировой войны — уже более 1 миллиона. К началу ХХ века территория современной ДНР входила в Харьковскую и Екатеринославскую губернии, а также частично в Таганрогский и Донецкий округа Области Войска Донского.

Разумеется, такая стремительная индустриализация в регионе не могла не сделать особенно многочисленным донецкий пролетариат, которому на рубеже веков суждено будет стать самым социально активным слоем населения. Труд тогда был тяжёлым, преимущественно ручным, а промышленники неохотно шли на облегчение материального и социального положения работников. На некоторых предприятиях и вовсе царили чуть ли полукрепостнические порядки, доводившие работников до открытых выступлений. Английские работники получали по 3-4 рубля от Юза, тогда как русские — не более 1 рубля. Учитывая, что Юз выплачивал жалование по 2-3 раза в год, а также то, что он ввёл систему штрафов, например, за пятнадцатиминутное опоздание обнуляя их дневную ставку целиком. Не удивительно, что рабочие возмущались таким положением вещей.

Тот же Джон Юз после нескольких выступлений запросил создание особого полицейского надзора за порядком, взяв на своё содержание четырёх полицейских во главе с надзирателем. Но мер этих было недостаточно — начавшись с шахтёров, волнения перекинулись на заводских рабочих, перешедших к массовым коллективным протестам и борьбе за свои права. В 1887 году впервые массово забастовали сразу несколько предприятий, испугавшая заводо- и шахтовладельцев, которые сделали несколько уступок. Правда, тут же запросили у властей расквартирования вблизи их владений войсковых и казачьих частей, которые могли бы подавить протесты, паче чаяния они бы возникли. Власти передислоцировали у Юзовку две казачьих сотни, которые отныне патрулировали территории предприятий, присутствовали при раздаче жалования, оперативно подавляли любые попытки неповиновения. Но чем дальше, тем коллективный протест всё усиливался, и только в 1900 году на Донбассе было зафиксировано 15 крупных рабочих выступлений. А в первые годы нового столетия в регионе появились социал-демократические кружки, желавшие возглавить рабочее движение — наиболее известными среди их лидеров были Пётр Моисеенко и Григорий Петровский. В итоге в 1903 году во время первомайских забастовок на Мариупольских заводах были впервые наряду с экономическими выдвинуты и политические лозунги. А не за горами были уже события 1905 года…

17 января 1905 года в знак протеста против «Кровавого воскресенья» объявили забастовку на Юзовском металлургическом заводе, а 25 января 190 года — к ним присоединились рабочие многих заводов и шахт. В общей сложности бастовало 15 тысяч рабочих. Крупные выступления были зафиксированы и летом 1905 года в Юзовке, Бахмуте, Мариуполе, Горловке. А в декабре 1905 года началось вооружённое восстание боевых дружин Донбасса, действовавших под руководством Советов рабочих депутатов Юзовки, Мариуполя и Енакиева. Центром этого выступления стала Горловка, где всё начиналось как митинг у заводоуправления машиностроительного завода. Произошло столкновение с полицией, в результате которого погибло 3 рабочих и было ранено 15. Разъярённые этим, рабочие организовали вооружённую самооборону и попросили помощи у своих коллег из других городов — Авдеевки, Дебальцева, Енакиева, Харцызска, Ясиноватой. К тому времени все эти населённые пункты контролировались повстанцами, которые разоружили местную полицию и жандармов. Следом рабочие дружины сообща попытались атаковать войсковые казармы, и лишь подкрепление из казаков спасло служивых от погрома. В Бахмуте полицию тоже обезоружили, двое стражей порядка получили ранения, но жертв удалось избежать. Восстание было подавлено, кое-кого повесили, немало его участников угнали на каторгу, но возмущение целиком задавить не удалось. 1906 год на Донбассе тоже прошёл под знаком массовых стачек и забастовок, непрерывных митингов и демонстраций.

Правительство, обеспокоенное событиями на Донбассе, приняло решение учредить временное генерал-губернаторство Южного государственного района и охранное жандармское отделение. Были разгромлены многие партийные ячейки, профсоюзы, рабочие кооперативы, и к концу десятилетия обстановка более-менее стабилизировалась. Правда, ненадолго — начало 1910-х годов вновь принесло крупные забастовки и демонстрации — сначала в знак солидарности с бастующими английскими шахтёрами, а затем в знак протеста против печально известного Ленского расстрела. В годы Первой мировой войны время от времени предприятия Донбасса сотрясали достаточно сильные забастовки, продолжавшиеся по 4-6 дней.

Первая мировая война заставила перестроить огромный, как бы сейчас сказали, промышленный кластер Донбасса на военные нужды. Промышленные мощности — а на предприятиях региона тогда трудились более 170 тысяч человек — переключились на выполнение военных заказов, Один только Юзовский завод выплавлял ежегодно более 20 миллионов пудов чугуна. Правительство поступило не очень мудро, начав призыв работников даже стратегически важных предприятий — в итоге заводы Донбасса лишились 30-35% рабочих, а шахты — до 50%. Кроме того, на фронт массово мобилизовывали крестьян, что ввергло в жестокий кризис сельское хозяйство. Военных надбавок никаких не платили, своими руками лишившие заводы рабочей силы чиновники пытались выйти из ситуации, организовав набор рабочих из других регионов. Железные дороги не справлялись с объёмами военных перевозок, что влияло и на поставки в армию, и на снабжение населения. К работе на местных предприятиях стали привлекать военнопленных, в первую очередь австро-венгерских, а с 1916 года здесь появились нанятые правительством китайские рабочие. Чтобы восполнить нехватку рабочих рук, думали даже нанять персидских рабочих, но эту идею похоронила революция. Этими мерами удалось даже увеличить число рабочих по сравнению с довоенным, увеличить выпуск чугуна до 24 миллионов пудов, стали до 14 миллионов пудов, проката — до 18 миллионов пудов.

Пылающие времена. Революция и Гражданская война

Как и в других регионах страны, в городах Донбасса стали появляться Советы рабочих депутатов, контролировавшиеся в основном эсерами и меньшевиками. Большевистские организации были поначалу небольшими и не пользовались широкой поддержкой, хотя именно Донбасс был настоящим рабочим регионом, а большевики славились своей сильной пролетарской программой. В апреле-мае 1917 года было создано объединение Советов Донецкого и Криворожского бассейна во главе с большевиков Фёдором Сергеевым, более известным под псевдонимом «Артём» - это его имя потом будет носить переименованный при Советской власти Бахмут, а по всему Донбассу в его честь будут называть улицы и шахты, будут стоять памятники. Постепенно большевики, действуя слаженно и хитро, создали Красную Гвардию и завоевали немалое влияние в Советах — в первую очередь, в Макеевке, Горловке, Щербиновке, Мариуполе, Краматорске. В рядах большевистских организаций было уже свыше 10 тысяч человек. Власть в свои руки Советы смогли взять уже в первые дни после известия о Петроградском перевороте. Кое-где за эту власть пришлось биться с оппозиционными новой власти партиями и их сторонниками.

Но 1 ноября 1917 года Украинская Центральная Рада, до того говорившая лишь об автономии в составе России, объявила своими землями в том числе и Донбасс. В ответ 12 декабря 1917 года съезд Советов в Харькове провозгласил на территории Украинской Народной Республики Советскую власть, территорию её — частью Советской России, а раду объявил низложенной. Так начался путь к вооружённому противостоянию.

Донбасс оказался зажат между несколькими контрреволюционными силами — землями, контролируемыми Украинской Радой, донским казачеством и формирующейся Белой армией. Уже в ноябре 1917 года первые казачьи отряды с Дона вошли на территорию Донбасса. Хозяева предприятий нарочно остановили работу, чтобы противостоять Советской власти. Казаки заняли крупнейшие населённые пункты и разгромили часть Советов. Действовали они жестоко — только в одной Ясиноватой они казнили 61 большевика. Действенный отпор сумели организовать красногвардейцы Роберта Сиверса, которые разгромили отряд есаула Чернецова, уничтожив большую его часть вместе с командиром. Одновременно покончил с собой отрешённый от власти атаман Алексей Максимович Каледин, и донскому казачеству временно стало не до Донбасса.

Тем временем Совет Народных Комиссаров принял решение национализировать шахты, заводы, рудники, железные дороги и прочее движимое и недвижимое имущество иностранных собственников, и ввёл рабочий контроль над производством. Тяжело происходило установление Советской власти именно там, где было особое засилье иностранцев — Юзовке, Бахмуте, Мариуполе. Не дремал и Киев, пославший на Донбасс своих гайдамаков — этакие первые свои «поезда дружбы», но их быстро разоружали и брали в плен. Но вскоре появляется ещё одна сила — интервенты, занявшие Украину по итогам Брестского мира.

В феврале 1918 года на очередном съезде в Харькове была провозглашена Донецко-Криворожская Республика, отвергнув тем самым притязания Киевской Рады на эти земли. Республика включала в себя Харьковскую, Екатеринославскую, часть Херсонской и Таврической губерний и часть современной Ростовской области с Таганрогом, до революции входившая в Область Войска Донского. Её создатели преподносили это образование как образец социалистического строительства, при котором федерации будут строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономико-хозяйственного быта.

В апреле 1918 года состоялись первые бои Донецкой пролетарской армии против немецких и австрийских оккупантов. 22 апреля 1918 года кайзеровские войска захватили Юзовку, Макеевку, Мариуполь и Волноваху, 24 апреля 1918 года — Бахмут и Горловку. К началу мая 1918 года уже вся территория Донбасса была оккупирована германцами. Одновременно в Киеве Раду свергнул гетман Павел Скоропадский, также объявивший Донбасс своими владениями, но по факту бывший германской марионеткой, позволявшей безнаказанно грабить богатейший регион оккупантам, оставившим без средств к существованию десятки тысяч людей. Например, из-за полного вывоза хлеба разразился голод в Мариуполе. Неудивительно, что именно в этом городе началось восстание против германцев — разумеется, силы были неравны, и оно было жестоко подавлено. Уцелевшие бежали в степи, многие примкнули к действовавшим вне крупных городов красногвардейским или анархистским отрядам.

Поражение Германии и уход её войск с Донбасса не сильно облегчил положение местных жителей. Сначала на Юзовку и Ясиноватую в ноябре 1918 года предпринял поход новый донской атаман Пётр Николаевич Краснов, а месяцем позже в Мариупольском порту высадились новые оккупанты — войска Антанты. По другую сторону в наступление перешли превратившиеся в немалую армию анархистские отряды Нестора Махно, захватившие Волноваху и блокировавшие железную дорогу между Харьковом и Мариуполем. Кое-что успели захватить войска нового киевского правительства — Директории Симона Петлюры. Наконец, в довершение всего на Донбасс вторглась часть белой Добровольческой армии — дивизия генерала Владимира Зеноновича Май-Маевского, тот самый, образ которого потом обессмертит артист Владислав Стржельчик в замечательном советском фильме «Адъютант его превосходительства». Благородный в кино, в жизни этот генерал не гнушался массовыми расстрелами пленных большевиков и тех, кто только подозревался в сочувствии к ним, да ещё, по слухам, страдал алкоголизмом. Можно себе представить, какой кисель из армий, партий и объединений царил тогда в этих землях — всем хотелось обладать этим богатейшим краем!

В январе 1919 года Красная Армия начала наступление на Донбасс, который к тому времени давно был ареной кровавых боёв между самыми разными политическими силами. В иных городах успело смениться по 3-4 власти. В мае 1919 года после упорных боёв войска генерала Деникина прорвали оборону красноармейцев и махновцев, и казаки Андрея Шкуро взяли Юзовку, устроив там в своём стиле неисчислимые зверства. Дальнейшие бои развернулись за Каменные Могилы и Ясиноватую, в которых белые впервые применили полученные от британцев танки. Деникинцам удалось захватить Донбасс целиком, нанеся поражение формированиям Махно и Красной Армии. Развивая успех, деникинцы пошли на Киев и Москву. Взять первый им удалось 31 августа 1919 года, но то был последний успех — белые потерпели тяжёлое поражение под Тулой и были вынуждены отступать. В это время активизировалось крестьянское движение — сельские труженики были недовольны хлебными реквизициями деникинцев. Этим незамедлительно воспользовался накопивший силы Махно, который выбил белогвардейцев из Гришина, Авдеевки и Юзовки, а 17 октября 1919 года ударили по стратегически важным Мариуполю и Волновахе. Положение добровольцев, не самое лучшее на фронте, сделалось и вовсе катастрофическим, и Деникину пришлось даже снять кавалерийские части с фронта, чем тут же воспользовались красные. 25 декабря 1919 года был взят Славянск, 27 декабря 1919 года — Краматорск и Бахмут. 29 декабря 1919 года — Дебальцево. А в первых числах января 1920 года 1-я Конная армия Семёна Михайловича Будённого штурмом взяла Юзовку.

После поражения белых на Донбассе начались бои между Красной Армией и махновцами, до того бывшими союзниками. Анархисты имели романтический ореол освободителей и радетелей за трудовое крестьянство и рабочего человека, но он быстро развеивался, когда одна из махновских шаек налетала на какой-нибудь посёлок, грабя то, что не успели многочисленные оккупанты ограбить до них. К лету 1920 года махновцев выдавили с Донбасса к его столице, Гуляй-Поле.

В этом время последнюю попытку вернуть регион под контроль белых сделал Пётр Николаевич Врангель, укрепившийся в Крыму. В июле 1920 года по его приказу был высажен десант у хутора Обрыв на Кривой косе (ныне — район посёлка Седово). Но весь десантный отряд к концу месяца был перебит, из всех казаков к Врангелю вернулся только его командир, полковник Фёдор Назаров. В сентябре 1920 года генерал решился уже на полноценное наступление, заняв сначала селение Мангуш, а затем Мариуполь и Волноваху. В это время Красная Армия и Махно вновь договорились о совместных действиях, хотя махновцы и требовали создания своей автономной вольной территории, в которую требовали включить Бахмутский и Мариупольский уезды. Впрочем, только самые наивные к тому времени были уверены, что это требование выполнят. В октябре 1920 года красноармейцы перешли в решительное контрнаступление, отбросили врангелевцев от Юзовки и освободили Мариуполь. Врангелю пришлось возвращаться к Крым. Последние бои на Донецкой земле вновь разгорелись после этого между Красной Армией и махновцами. Все занятые ими населённые пункты были постепенно отбиты, и Махно был вынужден прорываться к Гуляй-Полю. То был последний его поход на Донбасс. Последнее крупное его формирование сдалось Красной Армии уже в сентябре 1921 года. Так закончилась в этих краях Гражданская война, которая здесь была особенно жестокой и напряжённой. Началась новая эпоха в жизни Донбасса.