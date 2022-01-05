День перед Рождеством. Как готовились к празднику в Российской империи В царской России главным зимним праздником было Рождество Христово. Готовиться к нему начинали за несколько недель На чтение: 2 минуты

В царской России главным зимним праздником было Рождество Христово. Готовиться к нему начинали за несколько недель. Праздничная суматоха достигала высшей точки за пару дней до Рождества: хозяйки устраивали в домах генеральные уборки и собирались принимать гостей, дети вместе с родителями шли на базар выбирать самую красивую елку, а повара соревновались в мастерстве, придумывая изысканные блюда к столу.

Ёлки, застолья, колядки…

Рождество в XIX веке трудно было представить без походов в гости. Накануне долгожданных визитов дома тщательно убирали: двигали мебель, снимали со стен картины и зеркала, чтобы убрать все следы пыли или грязи. Правилом хорошего тона считалось не отказывать в визите никому из знакомых, особенно – если они были людьми пожилыми. В крупных городах вереницы гостей с подарками в руках сновали по домам с Рождества до самого Крещенского сочельника. К организации рождественских обедов и ужинов подходили с поражающим воображение размахом: после сорокадневного поста, когда питались с основном рыбой да кашами, принято было закупаться свининой и птицей. «Обозы из Тамбова, Саратова, Курска, с Волги, из-под Самары везли в Москву поросят, гусей, индюшек, кур и уток. Из Сибири – рябчик, тетерка, глухарь… », – рассказывал писатель Иван Шмелев. Мясо продавали, как правило, без весов – на глаз: накануне Рождества не принято было скупиться и спорить из-за денег. На десерт к столу подавали пряники под названием «козули». Они символизировали животных, согревавших младенца Христа в хлеву. Не забывали и про пироги с разнообразной начинкой: мясом, рыбой, капустой, ягодами. В конце XIX столетия появилась традиция отмечать Рождество и Новый год не только дома, но и в ресторанах. Зажиточные москвичи собирались в «Яре» на Петербургском шоссе или в «Метрополе» на Театральной площади. Знаменитый оперный исполнитель Федор Шаляпин так вспоминал празднование Нового года в одном из московских ресторанов: «Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные – во фраках».

Главным атрибутом зимних праздников со второй четверти XIX века была елка. Долгое время нарядное деревце в столице Российской империи можно было купить лишь у иностранцев-кондитеров: они сразу украшали его конфетами, яблоками и орехами, обернутыми с блестящую бумагу. Ель ставили в плетеную корзину, расписную кадку или кованый сундук. Грунт, на котором устанавливали дерево, могли украсить и живыми цветами. Популярными местами продажи елок в 1840-х годах были «Кондитерская Доминика» на Невском проспекте и «Кондитерская Пфейера» напротив Александринского театра. Немецкие елки и вправду были сказочно красивы, но стоили очень дорого. Средний ценник на рождественскую ель колебался от двадцати до двухсот рублей ассигнациями. Для небогатых горожан подобные суммы были целым состоянием. В конце XIX века главными местами продажи елок в Петербурге стали Гостиный двор, Екатерининский сад и двор Аничкова дворца, а продавцами – русские лесники. Выбор был поистине огромным: современники вспоминали, что место перед Гостиным двором напоминало ельник, и покупатели бродили, как в настоящем лесу.

Кустари продавали картонные елочные игрушки, внутрь которых вкладывали сюрприз. Со временем подобные украшения потеснили модные французские игрушки из стекла, напоминающие современные. Однако местные мастера не сдавались и вырезали настоящие произведения искусства из древесной коры и цветной бумаги, причем продавали их за символическую сумму. В наши дни такие елочные украшения наверняка пользовались бы бешеным спросом, как более «экологичные» и оригинальные. К началу XX века рождественских елок привозили в города так много, что цены на них резко упали. За трехметровое дерево с пушистыми ветвями торговцы просили всего 80 копеек, а порой и вовсе отдавали покупателю за цену, которую он называл сам. Предприимчивые мужички приезжали на рождественские базары, чтобы предложить услуги доставки. За 20-25 копеек они могли отвезти большую елку в назначенное место.

Важной частью подготовки к Рождеству было шитье костюмов для праздничных постановок и колядок. Дети и взрослые с упоением придумывали наряды, распределяли роли в домашних спектаклях, разучивали стихи, песни и частушки. Молодые люди предпочитали наряжаться в солдатскую форму или выворачивали мехом наружу тулупы – так они походили на медвежью шкуру. Главные смельчаки не ограничивались костюмами и наносили на лица «грим», в качестве которого нередко выступала сажа. Представители знати во время колядок скрывали лица за масками и домино – накидками с глубоким капюшоном. По традиции, в рождественскую ночь хозяин дома обязан был впустить «маску», даже если не знал этого человека лично. «Маске», в свою очередь, позволялось произносить любые, даже весьма смелые и обличительные речи, не боясь наказания за дерзость.

Рождественские дары

Какой праздник без подарков? Их тоже выбирали загодя. В конце XIX века появились и рождественские открытки, которые прикладывали к подарку или отправляли родственникам, соседям и друзьям. В то время модными были письмовники – своего рода сборники пожеланий для близких и знакомых. Рождественские подарки в дворянских семьях за сто лет прошли путь от довольно скромных (в основном, сладости и игрушки для детей) до роскошных – драгоценностей, ценных книг, икон и картин. Дети преподносили родителям подарки, сделанные своими руками: вязаные шарфы, носки и шапки, а также носовые платочки с вышивкой или самостоятельно вылепленную из глины посуду. Мальчикам было принято дарить игрушечных солдат, модели поездов и «комнатные» железные дороги, а девочкам – резные игрушки с изображением животных, а также платья и колыбели для кукол.

В царской семье к приготовлению рождественских подарков всегда относились с немалой долей фантазии. Самый необычный подарок Великой княжне Александре Николаевне преподнесли ее родители – император Николай I с супругой Александрой Федоровной. Когда девушка вошла в зал с праздничной елкой, то возле нее увидела не заботливо упакованную коробку…а живого человека! Это был жених Александры Николаевны, Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский, тайно приехавший в Петербург днем ранее. В годы правления Александра III Рождество принято было отмечать в любимом дворце императора – Гатчинском. Подготовку к празднику начинали за несколько недель. По воспоминаниям Великой княгини Ольги Александровны, посыльные постоянно приносили пакеты, садовники везли во дворец лучшие елки, повара хлопотали над рождественским меню. Подарков было так много, что ими были буквально завалены все помещения. Коробки складировали даже в кабинете царя – детям смотреть на них строжайше запрещалось, чтобы не испортить сюрприз. Через три дня после Рождества елки уже убирали из дворца, предварительно сняв украшения. Занималась этим не многочисленная прислуга, а сами наследники. Вооружившись стремянками и ножницами, дети Александра III шли в банкетный зал и часами «разряжали» елку. Все украшения отдавали слугам, семьи которых приглашались во дворец.