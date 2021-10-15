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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Трудности модернизации и социальные кризисы.

2. Власть и общество.

3. Николай II.

4. Идейные течения в России.

Аннотация

Лекция освещает положение в России в начале ХХ века. Затрагиваются и процессы, которые начались в России после реформ Александра II.

Россия в начале ХХ века подошла к состоянию кризиса. Он был вызван противоречием между назревшей модернизацией и традиционной социальной и политической структурой России. Положение крестьян оставалось очень тяжелым из-за нехватки земли, это сдерживало и улучшение условий жизни рабочих. «Аграрный голод» приводил к голоду настоящему. Бедность крестьян не позволяла им покупать товары, производимые российской промышленностью. Это сужало внутренний рынок России и затрудняло развитие фабрично-заводского производства. В результате успехи российской промышленности зависели от состояния международного рынка.

В начале ХХ в. Российская империя оставалась абсолютной (самодержавной) монархией. Консерватизм, неизменность социально-политической системы в условиях социально-экономических перемен вели к социальным выступлениям — рабочему, крестьянскому и студенческому. Росла межнациональная напряженность. Модернизация вела к нарастанию оппозиционных настроений в обществе. Несмотря на сохранение влияния консерватизма, особенно на политику самодержавия, в России развивался либерализм, а также социалистические идейные течения – народничество и марксизм. Раскол марксистской партии РСДРП привел к возникновению течений меньшевиков и большевиков. Внешняя политика России в начале ХХ в. была чревата конфликтом с Японией на Дальнем Востоке.

Вопросы по теме лекции 1. Вспомните, в чем заключались реформы Александра II, как они повлияли на развитие России и почему прекратились? 2. Чем политика Николая II до 1904 г. отличалась от политики Александра III? Что между ними было общего? 3. Какие меры Николая II способствовали модернизации, а какие – не способствовали? 4. Как община влияла на социально-экономическое развитие России? 5. Представители каких социальных слоев проводили массовые выступления протеста, а какие – не проводили? Почему?

Литература

Дневники императора Николая II. 1894 – 1918. М., 2011 – 2013. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. Зырянов П.Н. Поземельные отношения в Русской крестьянской общине во второй половине XIX – начале ХХ века // Собственность на землю в России: история и современность. М., 2002. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ века. М., 2010. Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. О причинах Русской революции. М., 2010. Шубин А.В. Великая Российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.