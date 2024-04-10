9 класс | История России XIX—начала XX вв.

НА «ВАРЯГЕ». ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

АПРЕЛЕВ Б.

Крейсер «Варяг», погибший в 1904 г. после неравного боя с японской эскадрой в порту Чемульпо, стал символом героизма и доблести русских моряков. Но его история на этом не закончилась. Японцы подняли «Варяг» и ввели в состав своего флота под названием «Сойя», а в 1916 г. продали корабль России. Совершив трудный переход из Владивостока до Романова–на–Мурмане (ныне Мурманск), корабль вошел в состав Флотилии Северного Ледовитого океана. Об этих малоизвестных страницах истории легендарного «Варяга» рассказывается в книге морского офицера — эмигранта Бориса Петровича Апрелева, служившего младшим артиллерийским офицером «Варяга» во время похода в 1916 г. Впервые его книга была издана в Шанхае в 1934 г. и современному читат