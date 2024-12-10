«Живописная Россия»: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении». По материалам Библиотеки военного историка За счет фундаментальной работы талантливого авторского коллектива «Живописной России» удалось стать одним из наиболее ценных и уникальных изданий своего времени. В этом, к сожалению, была и обратная сторона – дороговизна издания делали ее приобретение непозволительной роскошью для значительной части даже читающей публики, а потому по сегодняшний день издание является библиографической редкостью. Одна из коллекций которой хранится в Библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества.

Трансформация общества

Одной из существенных особенностей российской пореформенной повседневности стало перемещение людей по территории страны, значительно более активное, чем ранее. Предпосылками к этому стало снятие искусственных препятствий на передвижение, которые имели место в дореформенный период и которые достались в наследство от средневековых сословных ограничений, а также значительно возросшая деловая активность, предполагавшая необходимость поездок для налаживания и укрепления отношений – как финансовых, так и хозяйственных.

Кроме того, этому способствовало и развитие транспортной системы, особенно возникновение железных дорог с их пассажирскими вагонами и пароходного сообщения. Становясь частью деловой практики, поездки вскоре стали терять признаки путешествия и трансформировались в продолжение жизни и деятельности предпринимавшего их лица. Потому изменение характера поездок привело и к переменам их описания в популярной литературе и периодической печати, описывающей их. Еще в середине XIX столетия имело место описание поездок как путешествия по экзотическим районам России.

Однако уже в последней четверти XIX столетия путешествия стали изменяться в характере. Все более заметным побудительным мотивом стали служить обстоятельства, вызванные веяниями культуры модерна. Это уже не просто интерес к экзотическим частям страны, а цели, соответствующие новой культуре.

Так, два российских путешествия на Сахалин на рубеже XIX-XX вв. были совершены Антоном Павловичем Чеховым и Власом Михайловичем Дорошевичем. Для Чехова поездка была не просто ознакомительной, но несла в себе научную и общественную составляющую, поскольку великий писатель принял участие в первой российской переписи населения 1897 года, переписывая сахалинских каторжников – об этом ранее говорилось в предыдущей статье, посвященной этнографическим материалам Библиотеки военного историка. Чехов, кроме того, как врач оказывал медицинскую помощь каторжникам.

Для Власа Дорошевича поездка была связана с журналистскими целями, а журналистика становилась в условиях пореформенного развития одной из важнейших отраслей культуры и превращалась в действенный канал связи письменной культуры и печатного слова с широкими слоями населения. Вместе с тем, насколько прочно бы ни входили описания сахалинских поездок Чеховым и Дорошевичем в культуру своего времени, запросы становились более широкими. Они состояли уже не в описаниях поездок и путешествий, но в комплексной характеристике по возможности всей территории страны, на строго научной основе, но в то же время с расчетом на широкий круг заинтересованных и образованных читателей, не обладавших, тем не менее, специальными научными знаниями.

С расчетом на удовлетворение подобных культурных запросов, возникавших не только в Российской империи, но и в европейских странах, в конце XIX столетия начинает формироваться страноведение как отрасль культуры, стоящая на стыке науки и популярной литературы. При этом научная составляющая страноведения включает в себя сведения из разных дисциплин – прежде всего географии, а также истории, экономики, демографии.

Большой замысел Маврикия Вольфа

Идея издания большого труда, включающего в себя подробное, всестороннее художественное и научное описание Российской империи и народов, ее населяющих, возникла у Маврикия Вольфа давно. Но, ввиду огромного риска значительных затрат и трудности поиска подходящих для воплощения самой идеи писателей, ученых и художников, он долго не решался приступить к реализации своего замысла.

Ядро «Живописной России» было задумано в 1856 году в виде иллюстрированного описания Польши, под редакцией известного польского писателя Юзефа Крашевского, но ввиду ряда причин она не была реализована. Кроме журналов, Маврикий Вольф издавал по подписке крупные иллюстрированные и научные издания, так что первоначальный фундамент для будущей крупной работы у издательства уже был.

Рождение «Живописной России»

Полное название многотомного издания «Товарищества М. О. Вольфа», получившее краткое название «Живописная Россия», звучит следующим образом: «Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении».

Принимая во внимание эпоху, когда эта работа была издана, площадь территорий Российской империи на моменте ее пика в конце XIX – начале XX столетий, а также сам факт трудоемкости такой работы, к разработке изданию были привлечены одни из наиболее одаренных людей своей эпохи.

Для выполнения столь масштабного труда по описанию жизни огромной страны десятки знатоков той или ной территории, знатоки разных сторон жизни народов, населявших Россию, известные писатели, художники привлекались для изучения и описания многообразной страны. Для изучения некоторых местностей даже отправлялись специальные экспедиции, скрупулезно изучались статьи, отчеты русских и иностранных путешественников по России, статьи по экономике и этнографии. Фотографические и художественные альбомы, а также коллекции от правительственных учреждений до владельцев частных лиц собирались со всех уголков России.

Руководство предварительными работами осуществлял известный публицист составитель «Истории всемирной литературы» Рафаил Владимирович Золотов, плодовитый писатель и журналист, воспитанник Царскосельского лицея. На службе пробыл до 1861 года, после чего всецело посвятил себя исключительно литературе. По личным указаниям Маврикия Осиповича Вольфа он выполнил план издания. Несколько молодых увлеченных сотрудников помогали Рафаилу Зотову, на предварительные работы у них ушло почти два года. По согласию редактора Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и издателя было не допустимым в «Живописной России» допускать перепечаток и публикаций беллетристического характера. В составе содержания должны быть материалы, отличающиеся серьезным самостоятельным вкладом, в чем никаких сомнений у авторского коллектива не возникало.

Когда материал был собран, под руководством редактора составляется подробная программа издания, опубликованная отдельной брошюрой. Этот материал рассылается ученым, русским писателям, которые занимались изучением России. В их числе были Иван Александрович Гончаров, Дмитрий Васильевич Григорович, Николай Семенович Лесков, Яков Петрович Полонский и многие другие. Редактор ориентировал уважаемых авторов статей на недопустимость в них сухого научного материала, а на верные художественные понятия.

Авторам предъявлялись требования, что представляемые материалы должны быть не только интересны, но что и весьма важно – читателям должны быть понятны «картины жизни нашего отечества настоящей и прошлой». Первого октября 1878 года выпускается объявление: «С пером и карандашом в руке мы посетим города и села, дворцы столицы и беднейшие хижины забытых поселков, заглянем в бревенчатый, смолистый сруб избы великоросса… <…> в кошемную кибитку кочевника, в чум из тюленьих шкур бродячего северного инородца, поклонимся храмам и монастырям, остановимся перед памятниками седой древности, вспоминая о событиях давно минувших. Перенесемся с читателем в глухие леса, перевалим за высокие горные кряжи, дохнем привольным, ароматным воздухом широких степей, влажным туманом рек и озер. И зиму, и лето, и осень, и весну встретим и проведем на русских дорогах и занесем на страницы нашего издания все, что увидим и услышим, – занесем, не мудрствуя лукаво, но руководимые одной только правдой, все то, что дорого и свято каждого русского или, вернее, каждого обитателя нашего разноплеменного отечества».

12 детализированных томов

Издание состоит из 12 томов, детализированных на части. Так, первая часть первого тома озаглавлена «Северная Россия. Север и Северо-восток Европейской России. Озерная или Древненовгородская область». Вторая часть первого тома озаглавлена аналогично и является продолжением предыдущей. Второй том в двух частях озаглавлен «Северо-Западные окраины России. Великое княжество Финляндское».

Третий том, напротив, состоит лишь из двух частей по разным темам, посвященной западным окраинам Российской империи: «Литовское полесье» (первая часть) и «Белорусское полесье» (вторая часть». Обе части четвертого тома называются «Царство Польское: Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская, Сувалкская и Седлецкая губернии». Следующий том, пятый, посвящен землям Малороссии и Новороссии: «Полтавская, Черниговская, Волынская, Подольская, Харьковская и Киевская губернии» (первая часть) и «Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии» (часть вторая). Две части шестого тома посвящены «Москве и Московской промышленной области».

Седьмая часть «Центральная Черноземная и Донско-Каспийская степная области» состоит из частей «Центральная Черноземная область» и «Донско-Каспийская степная область» соответственно. Следующий, восьмой том, повествует в двух частях о «Среднем Поволжье и Приуральском крае», девятый – о «Кавказе». Предпоследний, десятый том, полностью посвящен теме «Русская Средняя Азия».

Следующий за ним одиннадцатый том озаглавлен «Западная Сибирь». Интересно отметить, что последние три темы представлены каждая в одной части. Несмотря на то, что одиннадцатый том «Западная Сибирь» является предпоследним, он издан в 1884 году, когда как предшествующий ему десятый том «Русская Средняя Азия» издан на год позже. А замыкающий двенадцатый том озаглавлен самым отдаленным территориям Российской империи: «Восточные окраины России. Приморская и Амурская области».

Очерки были организованы с учетом административного деления того времени, что привело к описанию губерний и областей. Тем не менее, рядом расположенные административные единицы объединялись в более обширные регионы. К таким регионам можно отнести, например, Белорусское Полесье или районы от Урала до реки Дон. На каждую из этих укрупненных областей приходилось несколько отдельных очерков в пределах издания. Историко-этнографический очерк включал в себя исторические данные и этнографические характеристики, выделяя культурные особенности разных народов.

Так, в Белорусском Полесье описывались культурные аспекты белорусов, литовцев, поляков, евреев, латышей и цыган. Районы между Уралом и Доном были посвящены казакам: уральским, астраханским, донским и калмыкам, часть которых входила в состав донского казачества.

Затем следуют очерки, посвященные природным аспектам региона. Завершали работу очерки об отдельных административных единицах, с акцентом на города и важные поселения, отличающиеся своим историческим, экономическим или культурным значением.

В целом изданию удалось достичь взвешенного соотношения между историческим, этнографическим и географическим материалом, благодаря чему читатель может получить общее представление о территории и ее природе, об обществе и людях, их истории и об основных чертах описываемого временного промежутка.

«Художественное изображение России в культурном, этнографическом, историческом описании» представляет замечательный памятник не только типографического, но и ксилографического искусства (способ высокой печати при помощи печатных досок, на которые путем резьбы нанесен рисунок). Отклики об изданном художественном произведении отмечали, что оно может называться роскошным альбомом, и то, что издание представляет географическо-статистическую русскую энциклопедию. Наряду с тем, были и негативные отклики, указывавшие на неизбежные ошибки, промахи. Размах издания опередил свое время.

За счет фундаментальной работы талантливого авторского коллектива «Живописной России» удалось стать одним из наиболее ценных и уникальных изданий своего времени. В этом, к сожалению, была и обратная сторона – дороговизна издания делали ее приобретение непозволительной роскошью для значительной части даже читающей публики, а потому по сегодняшний день издание является библиографической редкостью. Одна из коллекций которой хранится в Библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества.