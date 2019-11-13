Онисим Панкратов. Вокруг света на велосипеде Кто из нас не читал замечательный приключенческий роман Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней»? Роман был написан в 1872 году и описывал путешествие одного очень эксцентричного англичанина Филеаса Фогга с его слугой Жаном Паспарту. Предпринятое ими мероприятие должно было завершиться за 80 дней – таким было условие пари, а использовать они могли любые транспортные средства того времени. История не имеет данных о том, читал ли этот роман Онисим Петрович Панкратов из города Харбина, но в июле 1911 года он тоже отправился в кругосветное путешествие, которое продлилось 2 года и 18 дней. Подготовка Герой нашего повествования – русский спортсмен, в... На чтение: 2 минуты

Кто из нас не читал замечательный приключенческий роман Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней»? Роман был написан в 1872 году и описывал путешествие одного очень эксцентричного англичанина Филеаса Фогга с его слугой Жаном Паспарту. Предпринятое ими мероприятие должно было завершиться за 80 дней – таким было условие пари, а использовать они могли любые транспортные средства того времени.

История не имеет данных о том, читал ли этот роман Онисим Петрович Панкратов из города Харбина, но в июле 1911 года он тоже отправился в кругосветное путешествие, которое продлилось 2 года и 18 дней.

Подготовка

Герой нашего повествования – русский спортсмен, в дальнейшем ставший военным лётчиком, герой Первой мировой войны Онисим Петрович Панкратов. Родился он 21 февраля 1888 года в крестьянской семье из Пензенской губернии. Онисим в 1906 году переселился в Харбин. Здесь он вступил в Харбинское общество спортсменов и заодно в Добровольное пожарное общество. За три года Панкратов становится профессиональным пожарным, получает золотой жетон за 300 дежурств, Высочайший знак за борьбу с чумой, медаль «За усердие» на Станиславской ленте и звание брандмейстера Добровольного пожарного общества. Понятно, что такой человек не мог усидеть на одном месте, и ему просто необходимо было отправиться в какое-то экстремальное путешествие. Весной 1910 года он увлёкся велосипедным спортом и к концу сезона стал лучшим гонщиком на циклодроме (раньше так назывался велотрек). Всё вместе и родило идею совершить кругосветное путешествие на велосипеде. Правда, бытовало мнение, что эту идею ему подсказал отец.

О.П. Панкратов

Источник: livejournal.com

Только вперёд

Путешествие началось в июле 1911 года в Харбине, а уже 6 декабря 1911 года наш путешественник добрался до Петербурга. Его велосипед, нагруженный багажом, преодолел тысячи километров сибирского бездорожья. Наверное, и современные велосипедисты столкнулись бы с теми же проблемами, что и Онисим Петрович. Тем не менее он не задержался долго в Северной столице. Урегулировав финансовые проблемы, он отправился дальше, пересёк границу Российской империи и через Кенигсберг приехал в Берлин. Узнав, что за 20 лет до его путешествия намеченный им путь уже предлагался и был другими велосипедистами выполнен, Панкратов проехал Европу маршрутом, напоминающим цифру «8»: через всю Германию, Швейцарию, Италию, Австро-Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Грецию, а затем опять – через Турцию, Италию, Францию, Южную Испанию, Португалию, Северную Испанию. Столь запутанный маршрут приводил его снова во Францию.

Однако злоключений ему хватало: в Турции он был избит и арестован полицией, в Италии он переболел малярией, его обвинили в шпионаже и тоже арестовали, а швейцарцы просто сочли его сумасшедшим, который собрался штурмовать заснеженные альпийские перевалы (они просто забыли, что за 100 лет до этого войска А. В. Суворова эти перевалы преодолела). Спать путешественнику очень часто приходилось просто под открытым небом, из еды у него нередко были только хлеб и вода, но это его не останавливало… В начале 1913 года на пароходе он переплыл пролив Па-де-Кале и достиг Англии.

Дальше вновь был пароход, который доставил его в Америку. По маршруту Нью-Йорк – Чикаго – Сан-Франциско он пересекает США, снова садится на пароход, – и он в Японии. На своём велосипеде он объехал Японию, Корею и Китай, а 10 августа 1913 года его встречал восторженный Харбин.

Источник: pinterest.com

Герой Первой мировой войны

Наш рассказ о замечательном путешественнике О. Панкратове был бы неполным без описания его последующей жизни. Вернувшись на родину, он немного отдохнул и отправился к друзьям в Москву, а потом в Петербург, где выучился управлять автомобилем и сдал экзамен на механика-водителя. Вероятно, мы бы стали еще и свидетелями его путешествий на автомобилях, но вмешалась война. Он пошел вольноопределяющимся в армию и 20 июня 1914 года стал курсантом Гатчинской военно-авиационной школы.

За годы службы он был награждён Георгиевскими крестами 4-й, 3-й и 2-й степеней и Георгиевской медалью. Приказом по армиям Западного фронта от 24 августа 1915 года Панкратов был произведён в прапорщики.

27 августа 1916 года он в качестве стрелка-наблюдателя вместе с французским пилотом Анри Лораном вылетел на перехват истребителей противника. В бою они сбили один самолёт, но и сами были сбиты и погибли. Высочайшим приказом от 1 октября 1916 года Панкратов посмертно был награжден орденом св. Георгия 4-й степени.

Обложка: pinterest.com

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