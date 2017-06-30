Краткий курс истории. Упал Тунгусский метеорит 30 июня 1908 года в Сибири упал огромный метеорит, который многие восприняли как дурное предзнаменование. Отчасти так и вышло: пройдёт всего шесть лет, и в конце июня 1914 года выстрелы в Сараеве станут поводом к началу первой в истории человечества мировой войны. Апокалипсис сегодня Утром 30 июня 1908 года над Центральной Сибирью можно было наблюдать диковинное явление – летевший в небе с юго-востока на северо-запад болид цилиндрической формы вдруг взорвался. Взрыв страшной силы сопровождался яркими вспышками, огнём и дымом в воздухе, за которыми последовала оглушительная ударная волна. Местные жители думали, что наступил конец света. Последствия были масштабными: лес оказался повален... На чтение: 1 минута

30 июня 1908 года в Сибири упал огромный метеорит, который многие восприняли как дурное предзнаменование. Отчасти так и вышло: пройдёт всего шесть лет, и в конце июня 1914 года выстрелы в Сараеве станут поводом к началу первой в истории человечества мировой войны.

Апокалипсис сегодня

Утром 30 июня 1908 года над Центральной Сибирью можно было наблюдать диковинное явление – летевший в небе с юго-востока на северо-запад болид цилиндрической формы вдруг взорвался. Взрыв страшной силы сопровождался яркими вспышками, огнём и дымом в воздухе, за которыми последовала оглушительная ударная волна. Местные жители думали, что наступил конец света. Последствия были масштабными: лес оказался повален в радиусе 22 километров, были выбиты окна домов, расположенных в сотнях километров от эпицентра взрыва. По современным подсчётам, мощность взрыва измерялась мегатоннами тротилового эквивалента – повезло, что взрыв произошёл над незаселённой местностью.

Поиски без находок

Примечательно, что Тунгусский феномен не заинтересовал научное сообщество того времени, дело ограничилось сенсационными публикациями в газетах. Первые экспедиции к месту падения были предприняты лишь при советской власти, первая из которых была организована уже во время Гражданской войны в 1921 году по инициативе академика Владимира Вернадского. Советские учёные были озадачены: вопреки ожиданиям им не удалось найти ни метеорит, ни кратер от его падения.

Что это было?

Природа Тунгусского метеорита с точностью не установлена до сих пор – во многом потому, что вещество этого гипотетического тела в достаточном количестве так и не обнаружили. По наиболее распространенной в научном мире гипотезе метеорит состоял в значительной части изо льда и был достаточно рыхлым, так что после взрыва всё упавшее на землю было унесено ветром. Зато десятки фантастов до сих пор выдвигают самые экзотические версии. В 1945 году писатель Александр Казанцев после взрыва атомной бомбы в Хиросиме на полном серьёзе предположил, что над Тунгуской взорвался корабль инопланетян. Наука подобные версии решительно отвергает.