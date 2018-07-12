Краткий курс истории. Сергей Уточкин 12 июля (н. ст.) 1876 года родился один из первых русских авиаторов и летчиков-испытателей, талантливый спортсмен Сергей Уточкин. Спортсмен Сергей Исаевич Уточкин родился в Одессе, в семье купца 2-й гильдии, успешного строительного подрядчика. Рано остался сиротой и с братьями воспитывался родственниками. Учился в Одесском коммерческом училище, где и проявился его первый интерес к спорту. Учебу он забросил и уже с 15 лет занимался только спортом. Он не был прирожденным бегуном или пловцом, но охотно пробовал себя во всех видах спорта, которые появлялись в Одессе. Молодой Уточкин стал чемпионом города в соревнованиях по конькобежному спорту, гребле, боксу, борьбе и многим другим... На чтение: 1 минута

12 июля (н. ст.) 1876 года родился один из первых русских авиаторов и летчиков-испытателей, талантливый спортсмен Сергей Уточкин.

Спортсмен

Сергей Исаевич Уточкин родился в Одессе, в семье купца 2-й гильдии, успешного строительного подрядчика. Рано остался сиротой и с братьями воспитывался родственниками. Учился в Одесском коммерческом училище, где и проявился его первый интерес к спорту. Учебу он забросил и уже с 15 лет занимался только спортом. Он не был прирожденным бегуном или пловцом, но охотно пробовал себя во всех видах спорта, которые появлялись в Одессе. Молодой Уточкин стал чемпионом города в соревнованиях по конькобежному спорту, гребле, боксу, борьбе и многим другим спортивным дисциплинам. На построенной своими руками яхте он побеждал в парусных регатах. Создал два футбольных клуба в Одессе (в то время, когда всем футболом заведовали иностранцы). Сам он являлся капитаном одного из них. Он первым освоил роликовые коньки, парашют. На знаменитой Потемкинской лестнице выполнял смелые спортивные трюки на велосипеде, мотоцикле и автомобиле, которые сам же и придумывал.

Авиатор

2 октября 1907 года началась новая глава в биографии Уточкина. На воздушном шаре, который Сергей Исаевич приобрел на собственные деньги, он поднялся на высоту 1200 метров. В дальнейшем для полетов он даже побывал в Египте. Успехи авиатора за рубежом нашли живой отклик в России. Многие русские летчики обучались за границей, а Сергей Уточкин звание пилота получил самостоятельно, что позднее было подтверждено официальными организациями. 13 апреля 1910 года Уточкин впервые поднялся в воздух на самолете, и уже в мае он приступил к показательным полетам. Его авиационное турне проходило в Киеве, Москве, Смоленске, Харькове и Нижнем Новгороде. За два года он совершил 150 полетов в 70 городах России. В Киеве Сергея Уточкина наградили серебряной медалью «За популяризацию воздухоплавания в России». Свой сотый, юбилейный полет он совершил через Одесский залив. Местные газеты сравнили его с перелетом французского авиатора Блерио через Ла-Манш. Не менее значимым стало участие Уточкина в авиаперелете из Петербурга в Москву в июле 1911 года. В дороге самолет потерпел аварию, а летчик оказался в больнице.

Последние годы и смерть

Несовершенство летной техники того времени часто приводило к авариям, а летчики получали различные травмы. Уточкин не был исключением. Его постоянно мучили сильные головные боли и бессонница, все усугублялось еще и тем, что он начал злоупотреблять болеутоляющими лекарствами, содержащими наркотики. В результате у него развилась мания преследования. Друзья неоднократно помогали ему, направляя на лечение в одесские клиники, но он оттуда сбегал. Последующие годы Уточкин провел в нужде и поисках работы. Постепенно за ним закрепилась репутация «безумца», которого постоянно преследовали рецидивы болезни. Начавшаяся Первая мировая война вернула его в строй. Он был произведен в прапорщики и приписан к автомобильно-авиационной дружине, размещавшейся под Петроградом. К сожалению, последние годы его жизни недостаточно изучены. По одной из версий, во время полета Уточкин простудился, заболел воспалением легких и вскоре умер. По другой – он умер 13 января (н. ст.) 1916 года от кровоизлияния в мозг. Смерть его прошла незамеченной для широкой публики. Похоронен Уточкин на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.