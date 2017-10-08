Краткий курс истории. Чемпион чемпионов 8 октября 1871 года родился выдающийся российский и советский спортсмен, борец и атлет Иван Максимович Поддубный. За 40 лет выступлений он не проиграл ни одного соревнования, турнира или чемпионата. Как только его ни называли: Иван железный, Русский богатырь, Русский медведь, Чемпион чемпионов, Король борцов… К себе любви народной полон, здесь русский богатырь лежит. Ни разу не был побежден он, победам же и счет забыт. Пройдут года... Не увядая, в сердцах он наших будет жить! Себе соперников не зная, лишь смерть не мог он победить!Александр Аханов Из рода сильного Поддубный родился в семье, происходившей из запорожских казаков. Его предки по отцовской... На чтение: 1 минута

8 октября 1871 года родился выдающийся российский и советский спортсмен, борец и атлет Иван Максимович Поддубный. За 40 лет выступлений он не проиграл ни одного соревнования, турнира или чемпионата. Как только его ни называли: Иван железный, Русский богатырь, Русский медведь, Чемпион чемпионов, Король борцов…

К себе любви народной полон, здесь русский богатырь лежит. Ни разу не был побежден он, победам же и счет забыт. Пройдут года... Не увядая, в сердцах он наших будет жить! Себе соперников не зная, лишь смерть не мог он победить! Александр Аханов

Из рода сильного

Поддубный родился в семье, происходившей из запорожских казаков. Его предки по отцовской линии славились огромной физической силой и выносливостью. А сам Иван Максимович, уже прославленный на весь мир, говорил, что на свете есть только один человек, который сильнее его: это родной отец. С 12 лет Иван был занят тяжелым физическим крестьянским трудом, с 1893 по 1896 год работал портовым грузчиком в городах Крыма. Когда в Феодосию приехал цирк, Иван решил попробовать себя в борцовской схватке с цирковым силачом (такое цирковое развлечение было популярным на рубеже XIX–XX веков). И проиграл… Тогда он понял, что борьба – это не просто схватка физически крепких людей, но целая наука.

Чемпион Америки

После случая в цирке, Поддубного охватил неистовый азарт. Он стал тренироваться, осваивать борцовскую технику. В скором времени Иван снова оказался на цирковой арене и победил нескольких известных тогда атлетов. Начался стремительный взлет его спортивной карьеры. Сначала штатный цирковой атлет. Затем – гиревой спорт. Далее – русская борьба на кушаках (поясах). И наконец – французская (совр. греко-римская) борьба. К моменту Русской революции 1917 года об Иване Поддубном как о непревзойденном спортсмене уже знал весь мир. В 1926 году в возрасте 55 (!) лет шестикратный чемпион мира вышел на борцовскую арену в Нью-Йорке и победил лучших борцов Нового Света. Тогда все газеты и телеграфы планеты трубили о новом чемпионе Америки.

С орденом советским на груди

Последний бой Поддубный провел в 1941 году, когда ему было уже 70 лет. Такого спортивного долголетия история греко-римской борьбы не знает. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Иван Максимович поселился в городе Ейске. Во время фашистской оккупации пожилой борец отказался от эвакуации. Когда немецкий патруль остановил наглого старика с советским орденом на груди, гитлеровцы опешили: перед ними стоял известный на весь мир спортсмен. Немцы предложили Поддубному переехать в Германию в качестве спортивного тренера, но тот отказался. Пережив оккупацию, Иван Максимович скончался от инфаркта 8 августа 1949 года.